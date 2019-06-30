专题报道：大阪G20峰会

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本年度的20国集团峰会本周在日本大阪举行。在美中贸易战的阴影下，特朗普与习近平的会晤成为国际舆论瞩目的焦点。
有特朗普的世界永远不会无聊。这位美国总统用一条推特，促成了一系列历史性的事件，让世界措手不及。同时，特朗普和金正恩两人已经在规划更具历史性的一幕。
此次G20峰会即将在日本大阪落幕。万众瞩目的中美国家元首会晤还是带来了一点点好消息。此外，在气候保护的问题上，各国或将达成协议，推出峰会的联合声明。有关华为，特朗普做出了出人意料的表态。
特朗普和习近平见面，对中美而言最值得高兴的进展便是重启贸易谈判。至于被美国列入黑名单的中国大厂华为，虽因此获得一线生机，却没有获得全面解救。美国官员库德洛再次强调，美国仍然顾忌国安风险。
美国总统特朗普在G20峰会期间出人意料地公布与金正恩会面的提议后，两位领导人周日在朝鲜半岛南北之间的非军事区举行会晤。
特朗普独行其是令G20无所适从。大阪峰会在气候变化方面令人遗憾的结果凸显G20的局限性，它在世界重要议题中扮演的角色令人生疑。
特朗普金正恩第三次会面；美中峰会释放缓和信号，华为或被解禁；美伊对峙持续；德国总理健康引担忧；G20峰会闭幕，气候保护写进联合声明……为您回顾一周要闻。
20国领导人已陆续抵达日本大阪G20峰会，各种非正式的会面已经展开。令人瞩目的话题从全球贸易到地缘政治和脱欧，连续不断。精彩的不只是会场上的正式讨论，而是场边各国对争议话题讨价还价后的决定。
中日两国首脑在大阪举行会晤。共同社报道称，二人确认日中关系"回到了正常轨道"。安倍邀请习近平明年春季访日，习近平表示"这是个极好的想法"。习近平还与韩国总统文在寅磋商了朝鲜问题。
俗称的“G20”所指为何？是如何形成的？每年一度的这一峰会都谈些什么？一起来科普一下。
民调显示，澳大利亚人对中国及习近平的信任急转直下。不过，与特朗普相比，澳大利亚人对习近平的信任感还是更多一些。
香港活动人士通过众筹募集到500余万港币，计划在G20峰会之际，在国际报章上刊登有关香港修订《逃犯条例》引发争议的广告，唤起关注。
G20峰会即将在日本大阪举行之际，中国外交部表示，香港事务纯属中国内政,G20不会讨论香港问题。此前美国国务卿曾表示，香港将是美中首脑峰会的议题之一。
中国方面表示，中美经贸谈判团队正在为习近平和特朗普的会面做准备。与此同时，据《华尔街日报》报道，美国政府正在考虑是否要求用于本国的5G无线设备必须在中国以外的地区制造。
距离G20峰会还有不到一周时间，白宫消息人士透露美国副总统彭斯推迟了原定24日发表对华政策演讲的计划。据悉相关讲话内容包括对中国人权状况的批评。外界猜测，此举是为了避免特习会之前气氛再度紧张。两国元首此次会晤被视为中美贸易谈判重返轨道的积极信号。
正在日本福冈出席G20财长会议的姆努钦周六表示，华盛顿对谈判持开放态度，两国能否达成任何贸易协议，须等特朗普和习近平会晤之后才能决定。他计划周日与中国央行行长易纲举行会晤，但那“不是谈判”。
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