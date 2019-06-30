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专题报道：大阪G20峰会

本年度的20国集团峰会本周在日本大阪举行。在美中贸易战的阴影下，特朗普与习近平的会晤成为国际舆论瞩目的焦点。

本年度的20国集团峰会本周在日本大阪举行。在美中贸易战的阴影下，特朗普与习近平的会晤成为国际舆论瞩目的焦点。

近距离直击美朝“历史性的一步” 30.06.2019

有特朗普的世界永远不会无聊。这位美国总统用一条推特，促成了一系列历史性的事件，让世界措手不及。同时，特朗普和金正恩两人已经在规划更具历史性的一幕。
29.06.2019 U.S. President Donald Trump shakes hands with China's President Xi Jinping before starting their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

G20中美重启贸易谈判 特朗普一句话解禁华为？ 30.06.2019

此次G20峰会即将在日本大阪落幕。万众瞩目的中美国家元首会晤还是带来了一点点好消息。此外，在气候保护的问题上，各国或将达成协议，推出峰会的联合声明。有关华为，特朗普做出了出人意料的表态。
29.06.2019 U.S. President Donald Trump attends a bilateral meeting with China's President Xi Jinping during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

华为部分解禁 特朗普回国遭批 30.06.2019

特朗普和习近平见面，对中美而言最值得高兴的进展便是重启贸易谈判。至于被美国列入黑名单的中国大厂华为，虽因此获得一线生机，却没有获得全面解救。美国官员库德洛再次强调，美国仍然顾忌国安风险。
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarised zone (DMZ) separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, in this still image from video taken June 30, 2019. U.S. Network Pool/via REUTERS TV UNITED STATES OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN UNITED STATES. BROADCAST: NO USE USA. US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE USA. NON US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE IN BROADCASTS. NO USE BY AUSTRALIA BROADCASTERS.

握手三八线：特朗普金正恩朝韩边界“快闪会” 30.06.2019

美国总统特朗普在G20峰会期间出人意料地公布与金正恩会面的提议后，两位领导人周日在朝鲜半岛南北之间的非军事区举行会晤。
U.S. President Donald Trump speaks during a news conference in Osaka, Japan, June 29, 2019. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

G20大阪峰会留下疑问：谁来领导世界？ 29.06.2019

特朗普独行其是令G20无所适从。大阪峰会在气候变化方面令人遗憾的结果凸显G20的局限性，它在世界重要议题中扮演的角色令人生疑。
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarised zone (DMZ) separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, in this still image from video taken June 30, 2019. U.S. Network Pool/via REUTERS TV UNITED STATES OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN UNITED STATES. BROADCAST: NO USE USA. US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE USA. NON US DIGITAL CUSTOMERS: NO USE IN BROADCASTS. NO USE BY AUSTRALIA BROADCASTERS.

七张图看一周大事 29.06.2019

特朗普金正恩第三次会面；美中峰会释放缓和信号，华为或被解禁；美伊对峙持续；德国总理健康引担忧；G20峰会闭幕，气候保护写进联合声明……为您回顾一周要闻。
Staffs stand near the emblem of G20 2019 Japan at the entrance of the press center of G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting Friday, June 7, 2019, in Fukuoka, western Japan. (AP Photo/Eugene Hoshiko) |

G20峰会的5大热门话题 29.06.2019

20国领导人已陆续抵达日本大阪G20峰会，各种非正式的会面已经展开。令人瞩目的话题从全球贸易到地缘政治和脱欧，连续不断。精彩的不只是会场上的正式讨论，而是场边各国对争议话题讨价还价后的决定。
Japanese Prime Minister Shinzo Abe (L) and Chinese President Xi Jinping shake hands prior to their meeting in Osaka on June 27, 2019. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

习近平会安倍、文在寅 中日关系"回到正轨" 27.06.2019

中日两国首脑在大阪举行会晤。共同社报道称，二人确认日中关系"回到了正常轨道"。安倍邀请习近平明年春季访日，习近平表示"这是个极好的想法"。习近平还与韩国总统文在寅磋商了朝鲜问题。
27.06.2019, Japan, Osaka: Mitarbeiter der japanischen Organisation gehen durch das Internationale Pressezentrum des G20-Gipfels. Die Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union treffen sich am 28. und 29.06.2019 beim G20-Gipfel in Osaka (Japan). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

关于“G20”你必须知道的十件事 27.06.2019

俗称的“G20”所指为何？是如何形成的？每年一度的这一峰会都谈些什么？一起来科普一下。
SCOTT MORRISON FOREIGN POLICY SPEECH, Prime Minister Scott Morrison speaks at the Asialink Address in Sydney, Wednesday, June 26, 2019. ( !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG! SYDNEY NSW AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJOELxCARRETTx 20190626001406090357

民调:澳洲人对中国信心大跌 特朗普不如习近平 26.06.2019

民调显示，澳大利亚人对中国及习近平的信任急转直下。不过，与特朗普相比，澳大利亚人对习近平的信任感还是更多一些。
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为在国际报章登广告 港活动人士众筹500万港币 25.06.2019

香港活动人士通过众筹募集到500余万港币，计划在G20峰会之际，在国际报章上刊登有关香港修订《逃犯条例》引发争议的广告，唤起关注。
16.06.2019 +++ A protester holds a flag of Hong Kong as he attends a demonstration demanding Hong Kong's leaders to step down and withdraw the extradition bill, outside Office of the Chief Executive in Hong Kong, China, June 16, 2019. REUTERS/Thomas Peter

中国“不会允许G20讨论香港问题” 24.06.2019

G20峰会即将在日本大阪举行之际，中国外交部表示，香港事务纯属中国内政,G20不会讨论香港问题。此前美国国务卿曾表示，香港将是美中首脑峰会的议题之一。
Beschreibung: Handelsstreit USA-China Schlagworte: Handelsstreit USA China Donald Trump Xi Jiping Copyright: Dominik Joswig, DW.

G20峰会前：中美恢复接触 美酝酿新禁令 24.06.2019

中国方面表示，中美经贸谈判团队正在为习近平和特朗普的会面做准备。与此同时，据《华尔街日报》报道，美国政府正在考虑是否要求用于本国的5G无线设备必须在中国以外的地区制造。
US Vice President Mike Pence addresses media and guests at a press conference to address the US Naval Hospital Ship Comfort at the Port of Miami on June 18, 2019. - The ship will head to Central America, South America and the Caribbean on a five month hospital medical assistance mission. (Photo by RHONA WISE / AFP) (Photo credit should read RHONA WISE/AFP/Getty Images)

特习会在即 彭斯推迟对华政策演讲 22.06.2019

距离G20峰会还有不到一周时间，白宫消息人士透露美国副总统彭斯推迟了原定24日发表对华政策演讲的计划。据悉相关讲话内容包括对中国人权状况的批评。外界猜测，此举是为了避免特习会之前气氛再度紧张。两国元首此次会晤被视为中美贸易谈判重返轨道的积极信号。
©Kyodo/MAXPPP - 13/07/2018 ; File photo taken in November 2017 shows U.S. President Donald Trump (R) and Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

美财长：贸易协议能否达成G20峰会后才见分晓 08.06.2019

正在日本福冈出席G20财长会议的姆努钦周六表示，华盛顿对谈判持开放态度，两国能否达成任何贸易协议，须等特朗普和习近平会晤之后才能决定。他计划周日与中国央行行长易纲举行会晤，但那“不是谈判”。