专题报道：大阪G20峰会

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本年度的20国集团峰会本周在日本大阪举行。在美中贸易战的阴影下，特朗普与习近平的会晤成为国际舆论瞩目的焦点。
习近平与特朗普在大阪G20峰会期间会谈的当日，中国开始在南中国海举行军事演习。此次海上演习的地点据称为有史以来距离中国大陆最远的一次。
G20峰会上，中美两国刚刚就贸易战“停火”达成共识，而美国紧接着又将矛头对准了欧盟。美国周一发布声明，计划对40亿美元欧盟产品征收惩罚性关税。
G20峰会期间，美中贸易战出现缓和局面：特朗普说中国将增加购买美国农产品，习近平说中国真诚希望继续谈判。但一些专家则担心，美中贸易战停火期难以持续。
有特朗普的世界永远不会无聊。这位美国总统用一条推特，促成了一系列历史性的事件，让世界措手不及。同时，特朗普和金正恩两人已经在规划更具历史性的一幕。
此次G20峰会即将在日本大阪落幕。万众瞩目的中美国家元首会晤还是带来了一点点好消息。此外，在气候保护的问题上，各国或将达成协议，推出峰会的联合声明。有关华为，特朗普做出了出人意料的表态。
特朗普和习近平见面，对中美而言最值得高兴的进展便是重启贸易谈判。至于被美国列入黑名单的中国大厂华为，虽因此获得一线生机，却没有获得全面解救。美国官员库德洛再次强调，美国仍然顾忌国安风险。
美国总统特朗普在G20峰会期间出人意料地公布与金正恩会面的提议后，两位领导人周日在朝鲜半岛南北之间的非军事区举行会晤。
特朗普独行其是令G20无所适从。大阪峰会在气候变化方面令人遗憾的结果凸显G20的局限性，它在世界重要议题中扮演的角色令人生疑。
德国联邦总理默克尔表示，在日本大版举行的G20峰会上，重要工业国家的领导人最终就会议的联合声明达成一致。
特朗普金正恩第三次会面；美中峰会释放缓和信号，华为或被解禁；美伊对峙持续；德国总理健康引担忧；G20峰会闭幕，气候保护写进联合声明……为您回顾一周要闻。
美国现总统又有惊人之举。日本大阪G20峰会期间，特朗普向朝鲜掌权者金正恩提出一项不符合所有外交惯例的建议。
20国领导人已陆续抵达日本大阪G20峰会，各种非正式的会面已经展开。令人瞩目的话题从全球贸易到地缘政治和脱欧，连续不断。精彩的不只是会场上的正式讨论，而是场边各国对争议话题讨价还价后的决定。
维吾尔族人权利倡导者、流亡人士热比娅•卡德尔本周五在日本呼吁参加G20峰会的各国领导人阻止中国国家主席习近平在新疆进行的穆斯林“种族屠杀”。
中日两国首脑在大阪举行会晤。共同社报道称，二人确认日中关系"回到了正常轨道"。安倍邀请习近平明年春季访日，习近平表示"这是个极好的想法"。习近平还与韩国总统文在寅磋商了朝鲜问题。
周三，继上午的递送请愿书活动之后，香港人又以集会方式，期望引起国际社会关注。与此同时，香港大学公布的民调显示，特首林郑月娥的支持度跌破历史低点，打破所有前任特首的记录。
美国总统特朗普在前往日本大阪参加G20峰会的途中，不忘发推特为即将登场的会见增添火药味。他这回批评印度关税过高。
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