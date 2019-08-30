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专题报道：六四30周年

1989年，席卷全中国的民主运动以流血告终；三十个寒暑过去，六四带来的种种冲击仍是「现在进行式」。从中港台以至欧美，德国之声透过第一手采访和专题报道回溯这段重要历史，探索在今天局势下的时代意义。

1989年，席卷全中国的民主运动以流血告终；三十个寒暑过去，德国之声透过第一手采访和专题报道回溯这段重要历史，探索在今天局势下的时代意义。

Ein Student Steht am 05.06.1989 auf dem Tianmen-Platz und blockiert den Weg der Panzern. A student, wearing white shirt, defies tank column in Tiananmen Square in Beijing, June 5, 1989. The man climbed on the lead tank, got down and again moved to block the tanks in this image of two from ABC News. (AP Photo/ABC News) | (c) picture alliance/AP/J. Widener

长平观察：“坦克人”，三十年后的污名化 30.08.2019

美国警察会怎样对待示威者和“坦克人”？时评人长平认为，这是六四后中国大陆去正义化教育中一个典型的设问。
A protester uses a plate to cover a tear gas during clashes with policemen near the Shum Shui Po police station in Hong Kong on Wednesday, Aug. 14, 2019. German Chancellor Angela Merkel is calling for a peaceful solution to the unrest in Hong Kong amid fears China could use force to quell pro-democracy protests. (AP Photo/Vincent Yu) |

香港周末再示威 国泰高管辞职 16.08.2019

香港的大规模示威浪潮即将迎来第11个周末。在机场示威行动引发争议、中国武警部队于深圳展示军力的背景下，示威者是否会转变方式？重压之下的国泰航空，则宣布了高管辞职的消息。
Hong Kong's Chief Executive Carrie Lam gestures during a news conference in Hong Kong, China August 13, 2019. REUTERS/Thomas Peter

长平观察：请林郑月娥听李鹏笑话 14.08.2019

香港反“送中”抗议是否会如同六四运动一样遭到血腥镇压？时评人长平分析李鹏笑话，提醒林郑月娥勿要聪明反被聪明误，在人生最重要的考试中沦为学渣。
Riot police is seen during an anti-extradition bill protest in Hong Kong, China, August 4, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

天安门镇压是否会在香港重演？ 12.08.2019

虽然很多人担心中国可能会采取像血腥镇压天安门学运那样的方式来对付这一次的香港抗议活动，但分析人士们认为，这种手段有可能带来的灾难性经济和政治后果将会阻止北京方面直接出面干涉。
FILE - In this Sept. 18, 2012, file photo, veteran rights activist Huang Qi works on his laptop in his home in Chengdu in southwestern China's Sichuan province. Huang has been sentenced to 12 years in prison on the charge of leaking secrets to a foreign entity, more than two years after his arrest. Huang, who founded a website documenting official rights abuses, has been jailed twice before, including in 2008 after advocating for parents whose children were killed in a massive earthquake in the southwestern province of Sichuan. (AP Photo/Gillian Wong, File)

长平观察：中国需要非暴力，更需要不合作 31.07.2019

中国网络异议的先驱者黄琦被判重刑12年。时评人长平认为，与 “广州三君子”、“成都酒案四君子”及陈云飞一样，黄琦是中国真正的非暴力不合作践行者。这起肆无忌惮的人权迫害案没有得到国际社会的足够重视。

Li Peng (born 20 October 1928), Chinese politician. Li served as the fourth Premier of the People s Republic of China, between 1987 and 1998, and the Chairman of the Standing Committee of the National People s Congress, China s top legislative body, from 1998 to 2003. For much of the 1990s Li was ranked second in the Communist Party of China (CPC) hierarchy behind then Party General Secretary Jiang Zemin. He retained his seat on the CPC Politburo Standing Committee until 2002. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848 left Peng Born 20 October 1928 Chinese politician left served As The Fourth Premier of The Celebrities S Republic of China between 1987 and 1998 and The Chairman of The thing Committee of The National Celebrities S Congress China S Top Legislature Body from 1998 to 2003 for Much of The 1990s left what ranked Second in The Communist Party of China CPC hierarchy behind Then Party General Secretary Jiang Zemin he retained His Seat ON The CPC politburo thing Committee Until 2002 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848

李鹏遗体火化 北京、港澳降半旗悼念 29.07.2019

周一，北京天安门广场降半旗，悼念不久前去世的前总理李鹏。他被视为1989年镇压天安门抗议者的强硬派人物。
Police officers fire tear gas and use pepper spray at the demonstrators during a protest against the Yuen Long attacks in Yuen Long, New Territories, Hong Kong, China July 27, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

墙外文摘：文攻武吓，台湾香港谁更怕？ 28.07.2019

有评论认为，中共动用兵力处理香港问题的可能性不能排除。但是，国际社会是否将坐视不管？香港抗争者该如何应对中共的文攻武吓？台湾政治人物又该如何在选举热季面对“反中”议题？

Men in white T-shirts and carrying poles talk to riot police in Yuen Long after attacking anti-extradition bill demonstrators at a train station in Hong Kong, China, July 22, 2019. REUTERS/Tyrone Siu

长平观察：“北京屠夫”与元朗暴徒 25.07.2019

香港元朗袭击发生的当天，中国前总理李鹏去世。时评人长平认为，二者虽先后出现却有内在逻辑关系: “北京屠夫”可以逃脱审判寿终正寝，元朗暴徒就一定会横行无忌。
18.04.2018, China: In this aerial view, two J-15 fighter jets of the PLA (People's Liberation Army) Navy prepare to take off from China's aircraft carrier, The Liaoning, followed by destroyers and frigates during a naval exercise in the western Pacific, 18 April 2018. Foto: Stringer/Imaginechina/dpa |

德语媒体：北京重申武力攻台选项 24.07.2019

中国在周三（7月24日）发表的国防白皮书中，重申了军事手段解决台湾问题的选项。《世界报》对此作了报道。《南德意志报》关注了前中国政府总理李鹏的逝世。
Li Peng (born 20 October 1928), Chinese politician. Li served as the fourth Premier of the People s Republic of China, between 1987 and 1998, and the Chairman of the Standing Committee of the National People s Congress, China s top legislative body, from 1998 to 2003. For much of the 1990s Li was ranked second in the Communist Party of China (CPC) hierarchy behind then Party General Secretary Jiang Zemin. He retained his seat on the CPC Politburo Standing Committee until 2002. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848 left Peng Born 20 October 1928 Chinese politician left served As The Fourth Premier of The Celebrities S Republic of China between 1987 and 1998 and The Chairman of The thing Committee of The National Celebrities S Congress China S Top Legislature Body from 1998 to 2003 for Much of The 1990s left what ranked Second in The Communist Party of China CPC hierarchy behind Then Party General Secretary Jiang Zemin he retained His Seat ON The CPC politburo thing Committee Until 2002 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 917_05_WHA_100_0848

李鹏：民望最低的中国总理 23.07.2019

曾经担任中国国务院总理达十年之久的李鹏于2019年7月22日去世，终年91岁。其政治生涯中最引人争议的部分无疑是1989年的六四事件。
George Herbert Walker Bush poses with his wife Barbara in Beijing in 1974. Born 12 June 1924 in Milton, Massachussetts, George Bush Yale graduated with a degree in Economics in 1948, made a fortune drilling oil before entering politics in 1964. US Congressman from Texas (1966-1970), ambassador to the United nations (1971-1974), Special Envoy to China (1974-1975), Republican National Chairman (1975-1976), Central Intelligence Agency (CIA) director (1976-1977), vice president of the US (1981-1959) George Bush is eventually elected president of the US 08 November 1988 against Democratic nominee Michael Dukakis. AFP PHOTO/WHITE HOUSE (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

长平观察：老布什眼中的“长远利益”在哪里? 18.07.2019

美国老布什总统时期一批有关六四的白宫文件解密。时评人长平认为，老布什总统目光短浅，错过了惩罚恶魔、钳制中共的良好机会，损害了美国的“长远利益”，出卖了整个人类的良知，让世界重回冷战困境，罪莫大焉。
04.06.2019 Thousands of people attend a candlelight vigil for victims of the Chinese government's brutal military crackdown three decades ago on protesters in Beijing's Tiananmen Square at Victoria Park in Hong Kong Tuesday, June 4, 2019. Hong Kong is the only region under Beijing's jurisdiction that holds significant public commemorations of the 1989 crackdown and memorials for its victims. Hong Kong has a degree of freedom not seen on the mainland as a legacy of British rule that ended in 1997. (AP Photo/Edwin Kwok) |

德语媒体：香港拒绝遗忘 05.06.2019

”六四“当天，北京没有任何官方的悼念活动。而香港维多利亚公园每年一度的烛光集会则吸引了数万人参加。
04.06.2019 Grünen-Fraktion Veranstaltung über 4. Juni 1989 Niederschlagung der Proteste am Platz des Himmlischen Friedens in Peking

绿党举办六四研讨会 黄台仰，李东升发言 05.06.2019

德国绿党在联邦议会举办六四30周年研讨会，吸引近200人参加，许多是远从香港来的记者。全场焦点集中在香港本土派人士黄台仰和李东升，因为他们是香港公民在欧洲获得政治庇护的首例。

悼六四夜：香港烛海 台湾晚会 05.06.2019

六四30週年当晚，港台两地的纪念规模也格外盛大。香港维园一片烛海，超过18万的人潮，6个足球场都塞不下；而台北则因着自由空间，让多位亲历者和民运人士集聚自由广场。

六四30周年：如果遇见30年前的我…… 05.06.2019

30年前的今天，六四流血镇压让上万学运参与者从此走上迴异的人生路。当中有天安门广场上的指挥，有积极的参与者，有被坦克辗断双腿的年轻人。 人生无法重来，但如果有一个机会，跟1989年的自己说一番话，他们此刻最想说的是？
Dancing On The Wall - Berliners sing and dance atop the wall to celebrate the opening of East-West German borders November 10. Thousands of East German citizens moved into the West after East German authorities opened all border crossing points to the West. In background is the Brandenburg gate. (AP Photo/Thomas Kienzle/str) 10. November 1989 FREI FÜR SOCIAL MEDIA

天安门的鲜血推倒了柏林墙？ 05.06.2019

1989年发生在中国的六四事件与几乎同期的东欧政治剧变有着怎样的关联？六四事件30周年之际，这一以往甚少提及的视角逐渐走向了前台。6月4日，当年在东柏林抗议北京暴力镇压的两名东德人，讲述了自己的亲身经历。
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