专题报道：六四30周年

1989年，席卷全中国的民主运动以流血告终；三十个寒暑过去，六四带来的种种冲击仍是「现在进行式」。从中港台以至欧美，德国之声透过第一手采访和专题报道回溯这段重要历史，探索在今天局势下的时代意义。

1989年，席卷全中国的民主运动以流血告终；三十个寒暑过去，德国之声透过第一手采访和专题报道回溯这段重要历史，探索在今天局势下的时代意义。