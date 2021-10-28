专题报道：全景观看“习马会”

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中国国家主席习近平与台湾总统马英九定于11月7日在新加坡香格里拉酒店举行。这将是海峡两岸关系66年来的重大突破。
以撒切尔夫人为政治榜样的蔡英文在2016年成为亚洲首位非出身政治世家的女性总统。她曾被《时代》杂志列入全球最具影响力百大人物名单，也被台湾的反对者称作过“空心蔡”；她被央视抨击为执意谋独来日无多，也被台湾的支持者赞为捍卫主权的“辣台妹”。
台湾前总统马英九先前说，若中国愿意提供疫苗，不要立刻就拒绝。德国之声在台北街头访问民众对「中国疫苗」的看法，听听他们有什麽样的考量？
台湾前总统马英九呼吁蔡英文政府不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，并指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。此言遭到多名民进党的严厉批评。
本周日，台湾工运等民间团体在台北组织年度秋斗游行。此次抗议目标指向政府进口含瘦肉精美国猪肉的决定。引人注目的是，国民党也首次参加该游行，现任主席江启臣和多名前任均现身。
国民党立院党团总召林为洲近日称，探讨是否将“中国国民党”党名的“中国”两字去掉，改为“中华民国国民党”，引发舆论关注。中国国台办14日警告， “大是大非问题上不容试探”。社媒上也有声音质疑，“难道改名就能改运吗？”
有评论指出，为了累积二次马习会的政治资本，马英九当下的言行就是个人的"超前部署"，他绑架冲击的不只是国民党的政党转型与两岸论述，伤害的更是台湾的国家利益。
抛出“首战即终战”、“美军不可能來”等引起爭议的言论后，台湾前总统马英九又警告政府“一旦政策錯誤，千万人头落地”，再次被批评是帮助中国恫吓台湾。
这个问题听上去很简单，但台湾并不是一个普通的地方。世界上没有一个地方的处境能与这里相比。
有评论指出，中国大陆近年强化粮食储备、物资配给、思想洗脑和人身管控等“备战备荒”措施，加之对现代战争的巨大破坏力尚认识不深，这其中蕴藏的无知无畏的冒险可能性不小。
台湾前总统马英九日前批评现任总统蔡英文将台湾“推向战争边缘”，还称大陆如果攻台，其战略是“首战即终战”。此言引发巨大争议，并受到两岸舆论共同关注。
据中国官媒《环球时报》报道，中国军队在台海的军演刚结束，山东、广东、河北、海南等省这两天又宣布，从22日开始又在黄海、南海和渤海开展军演。近期接连不断的军演表明，随着蔡英文政府和美国越来越多地宣示加强关系，大陆军方态度也越发咄咄逼人。
国民党籍台湾前总统马英九周五晚间发文，抨击蔡英文政府的疫情防控政策“以民粹碾压人权”。此前，台湾中央流行疫情指挥中心宣布，因故滞留大陆的陆配子女，如果不具有台湾国籍，一律不能入境台湾，“没有选择台湾，就要自己承担”。
台湾前总统马英九在英国演讲中指出台海重获和平与稳定的三大要点，并强调只是拒绝“一国两制”，不足以解决问题。与此同时，台湾陆委会就中共四中全会公报的涉台部分再次阐明坚定态度。
针对中国周三宣布暂停47个城市中国居民来台自由行一事，台湾官方8月1日做出回应。 除了外交部长吴钊燮透过推文表示遗憾外，台湾总统蔡英文也呼吁中国官方勿将观光客变成政治工具，因为这种作法只会引起台湾人民厌恶。
习近平抛出对台政策五大原则，引起台湾岛内热议。应该如何接球，不但考验各阵营的智慧，也被视为反映统独立场的指标。
曾经担任中华民国总统的马英九在一次演讲中提出「新三不」，各界反应不一。有人说他违背了当初「不统」的主张，有人说他一向如此，无所谓转弯。 眼看九合一地方选举迫在眉睫，统独争论却越演越烈。德国之声请来专家诠释，箇中奥妙还不止如此。
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