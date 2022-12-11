为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中美贸易战硝烟四起。这场牵动全球的贸易争端因何而起？涉及了哪些核心利益？双方手中有哪些牌？未来又会呈现怎样的走向？
专题报道：中美贸易战
美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。
周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。
德国经济部表示，不会跟进美国对中国电信设备制造商的禁令，但一份来自德国经济部的战略文件也建议，应禁止专制国家供应商为关键基础设施生产零部件。
德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。
二十大召开之际，德语媒体给习近平过去10年的经济政策开出了成绩单。《南德意志报》指出，如今中国“消费低迷、房地产危机、贸易战：国家元首习近平在其第三个任期前有很多麻烦。这都是他自作自受。”
知情人士对路透社表示，中国工作人员收到一封来自科磊法务部门的电子邮件，称从北京时间周二晚上11点59分起对中国芯片工厂部分断供。
这被视为90年代以来美国对华技术出口政策的最大转变：周五华盛顿出台一系列新规，禁止任何使用美国设备制造的先进芯片出口给中国。美国官员表示，与盟友国家就采取类似措施的讨论正在进行中。台湾经济部发表声明称，台湾半导体产业“非常重视遵守法律法规”。
多年来，以基建推动经济的发展模式，使中国许多地方政府都债台高筑。而近三年来的清零政策，使地方财政更加雪上加霜。
中国在与西方关系日益紧张的同时，与日本这个邻国之间的气氛也持续紧张。这两个亚洲最大经济体虽然迎来了“邦交正常化”的50周年纪念，但是多年的历史遗留问题和新近出现的矛盾分歧，使得双方之间并没有太多的庆祝热情。
在2013年正式成为中国最高领导人之后，习近平对内巩固自身权力、取消国家主席任期限制，对外推行大国外交、宣传东升西降，联俄抗美。一起回顾习近平执政这10年为中国带来何种转变。
过去几天来，苹果将部分手机生产线转移至印度的消息引起了媒体的关注。事实上，谷歌、亚马逊和微软也在将生产基地逐步从中国转为印度和越南。这些科技巨头采取上述步骤，既有政治原因，也有经济考量。
德国金属和电气行业雇主协会的负责人近日警告说，德国工业在短期内几乎无法改变对中国的依赖，若德国与中国发生经济战，将导致德国工业瘫痪。目前德国夹在中美之间，处境尴尬而危险。
始于特朗普任期的对华惩罚性关税行动已满四年。周五，美国贸易代表办公室发表声明指出，由于收到数百份国内企业的请求，将对关税行动进行复审，在最终决定出炉之前关税继续有效。此前曾有消息指出，华盛顿在考虑取消部分对华关税以缓解本国的通胀压力。
中國10日宣布結束於台灣周圍的大規模軍演後，路透社獨家報導稱，軍演迫使拜登政府思考是否擱置取消部分中國進口商品關稅的想法。對此，白宮否認拜登已作出相關決定。
德国Ifo经济研究所新发布的报告警告，如果德国和中国发生贸易战，德方的损失将是英国脱欧所带来损失的6倍。德国经济学者分析，为什么让企业搬离中国、将产业链德国本地化的想法并不是一个正确的解决办法。德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪接受《世界报》采访时说，如果中国侵略台湾，“台湾必须像乌克兰人一样先自我防卫”。
德国著名的Ifo经济研究所表示，若和中国发生贸易对抗，德方所受经济损失将是英国脱欧带来损失的6倍，而最大输家会是汽车产业 。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式