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中美贸易战硝烟四起。这场牵动全球的贸易争端因何而起？涉及了哪些核心利益？双方手中有哪些牌？未来又会呈现怎样的走向？
专题报道：中美贸易战
距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
六中全会之际 看习近平的一盘大棋
有评论认为，中国对台湾的外岛采取军事行动，政治代价和经济代价都是很大的。如果一下子拿下台湾，它得到的东西就非常大。所以，中国对台的军事动作应该不会是蚕食性的，而是要有就是一个大动作。
美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。这是中美首席贸易谈判代表自双边关系在特朗普任内受损后第二次对话。
美国商会与普华永道9月23日公布的最新年度调查显示，美国企业对中国业务的乐观程度已经恢复到疫情前水平，达到3年来的最高点。不过，美企依然对中国严苛的防疫措施持保留态度，也对北京近期加大经济监管力度感到不安。
世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
中国新任驻美大使秦刚表示，中国从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心，但他同时也敦促美方“不要触碰和挑战中方的红线”。
彭博社12日在报导中称，美国财长叶伦考虑出访中国，虽然财政部尚未证实，但这可能是拜登政府上任以来，美中两国官员首次举行面对面的经济会谈。此举有可能缓解美中关系吗？
包括美国商会、全美零售业协会在内的30余家商界组织8月5日公开致信美国贸易代表戴琪、财政部长耶伦，要求削减进口关税、重启美中贸易谈判。这些组织强调，针对中国商品的惩罚性关税正在拖累美国经济。
拜登担任美国总统以来，美中关系迄今为止并未出现明显变化。时事评论家邓聿文认为，“拜登主义”对华政策全盘继承了特朗普的全面抗中路线，并在许多方面还有强化。
熟悉内情人士告知路透社，美国电动车翘楚特斯拉暂停实施扩建其上海生产基地的计划，主要原因是美中贸易冲突带来的不稳定性。
美国白宫宣布美中高层将举行会晤后，中美两国半导体行业协会也宣布，成立工作组来应对贸易限制问题，以稳定全球半导体产业链。
去年，中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴。根据欧盟统计局周一（２月１５日）提供的数字，2020年，欧盟同中华人民共和国和美国的贸易额分别为5860亿欧元和5550亿欧元。
马克思曾在其名著《资本论》中说过：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”。德国之声客座评论员邓聿文认为，借用这句话，也可以说，特朗普是中国改革的“助产士”。而不管改革最后走到哪一步，是否会成功，中国人民都应该感谢这位已经穷途末落的美国总统。
美中贸易全国委员会和牛津经济研究院联合发布的一份报告显示，放宽对中国的关税，哪怕是“适度”放宽，也会让美国经济受益。
特朗普政府任期将尽。在美中贸易谈判中扮演重要角色的白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）在离开白宫时，被捕捉到这样一个镜头。贸易战已持续了三年多，使世界经济蒙上阴影。它到底给人们带来了什么？
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