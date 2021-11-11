专题报道：中美贸易战

客座评论：特朗普是中国改革的“助产士”

马克思曾在其名著《资本论》中说过：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”。德国之声客座评论员邓聿文认为，借用这句话，也可以说，特朗普是中国改革的“助产士”。而不管改革最后走到哪一步，是否会成功，中国人民都应该感谢这位已经穷途末落的美国总统。