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专题报道：中美贸易战

中美贸易战硝烟四起。这场牵动全球的贸易争端因何而起？涉及了哪些核心利益？双方手中有哪些牌？未来又会呈现怎样的走向？

专题报道：中美贸易战

FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 08.11.2021

六中全会之际 看习近平的一盘大棋
October 7, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: A Military helicopter carrying a tremendous Taiwan flag conducts a flyby-rehearsal ahead of the Double-tenth national day celebration, near Taipei 101, amid ChinaÃ¢â¬â¢s growing military threats. China has been sending record number of warplanes to the ADIZ of domestic the self ruled island, whilst Taiwan has been building better relations with the US, Australia, Japan, and other European countries including Lithuania, Poland, Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

墙外文摘：中国攻台，要有就是一个大动作 10.10.2021

有评论认为，中国对台湾的外岛采取军事行动，政治代价和经济代价都是很大的。如果一下子拿下台湾，它得到的东西就非常大。所以，中国对台的军事动作应该不会是蚕食性的，而是要有就是一个大动作。
WILMINGTON, DELAWARE - DECEMBER 11: Katherine Tai delivers remarks after being introduced as U.S. President-elect Joe Biden’s nominee to be the next U.S. Trade Representative at the Queen Theater on December 11, 2020 in Wilmington, Delaware. President-elect Joe Biden is continuing to round out his domestic team with the announcement of his choices for cabinet secretaries of Veterans Affairs and Agriculture, and the heads of his domestic policy council and the U.S. Trade Representative. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

美中贸易代表通话 就双边经贸关系“坦诚交流” 09.10.2021

美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。这是中美首席贸易谈判代表自双边关系在特朗普任内受损后第二次对话。
FILE PHOTO: A U.S. dollar banknote featuring American founding father Benjamin Franklin and a Chinese yuan banknote featuring late Chinese chairman Mao Zedong are seen among U.S. and Chinese flags in this illustration picture taken May 20, 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo

美国商会: 美企对中国业务恢复乐观 23.09.2021

美国商会与普华永道9月23日公布的最新年度调查显示，美国企业对中国业务的乐观程度已经恢复到疫情前水平，达到3年来的最高点。不过，美企依然对中国严苛的防疫措施持保留态度，也对北京近期加大经济监管力度感到不安。
--FILE--Chinese workers manufacture photovoltaic cells of solar panels at the plant of Eoplly New Energy Technology Co., Ltd. in Nantong city, east Chinas Jiangsu province, 21 February 2011. The US on Wednesday (9 November 2011) opened an official investigation into whether imported Chinese solar cells were unfairly undercutting American products, the first such case in the renewable energy sector. The complaint alleges that solar cells from China are being dumped in the US, with normal prices between 50 per cent and 250 per cent higher than the export price. If the commerce department finds evidence of dumping or of unfair state subsidy, compensatory tariffs can be imposed on the Chinese imports. Photo: Xu Ruiping |

中国挑战美国太阳能板关税 遭世贸组织驳回 03.09.2021

世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und China durch die Einführung von Strafzöllen: erodierende Flagge der USA und Chinas *** Symbolic picture of the impending worsening of the trade wars between the United States of America USA and China by the introduction of punitive tariffs eroding flag of the US and China

中国驻美大使秦刚：中美应“排除干扰、聚焦合作” 01.09.2021

中国新任驻美大使秦刚表示，中国从来没有挑战和取代美国、称霸世界的野心，但他同时也敦促美方“不要触碰和挑战中方的红线”。
FILE PHOTO: Federal Reserve Chairman Janet Yellen speaks during a news conference after a two-day Federal Open Markets Committee (FOMC) policy meeting, in Washington, U.S., September 20, 2017. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

美媒：美国财长叶伦考虑访问中国 12.08.2021

彭博社12日在报导中称，美国财长叶伦考虑出访中国，虽然财政部尚未证实，但这可能是拜登政府上任以来，美中两国官员首次举行面对面的经济会谈。此举有可能缓解美中关系吗？
US and Chinese flags are seen as Secretary of State Mike Pompeo and China's Foreign Minister Wang Yi meet at the US Department of State May 23, 2018 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

美国商界呼吁拜登重启对华贸易谈判 06.08.2021

包括美国商会、全美零售业协会在内的30余家商界组织8月5日公开致信美国贸易代表戴琪、财政部长耶伦，要求削减进口关税、重启美中贸易谈判。这些组织强调，针对中国商品的惩罚性关税正在拖累美国经济。
ARCHIV - 06.04.2020, USA, ---: KOMBO - Joe Biden (l), der ehemalige Vizepräsident der USA und Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten, spricht am 12. März 2020 in Wilmington und US-Präsident Donald Trump spricht am 5. April 2020 im Weißen Haus in Washington. (zu dpa «Bedeutung der US-Wahl für Rheinland-Pfalz») Foto: ROURKE/SEMANSKY/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：拜登主义——没有特朗普的特朗普抗中路线 21.06.2021

拜登担任美国总统以来，美中关系迄今为止并未出现明显变化。时事评论家邓聿文认为，“拜登主义”对华政策全盘继承了特朗普的全面抗中路线，并在许多方面还有强化。
SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 18: Aerial view of Tesla Gigafactory 3 under construction at the Lingang Area on October 18, 2019 in Shanghai, China. Tesla Gigafactory 3 is expected to start production at the end of 2019. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111255739544

消息人士：特斯拉搁置扩建上海超级工厂计划  11.05.2021

熟悉内情人士告知路透社，美国电动车翘楚特斯拉暂停实施扩建其上海生产基地的计划，主要原因是美中贸易冲突带来的不稳定性。 
Chinese employees dressed in dust-proof clothing work at the 12-inch wafter plant of SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) in Beijing, China, 27 August 2012. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Chinas biggest chip maker and semiconductor foundry, reported a record-high US$421.8 million in consolidated revenues for the second quarter of 2012. The sales figure, which was up 26.8% on quarter and 19.7% from a year earlier, also beat company guidance. SMIC returned to profitability after reporting five consecutive quarters of losses. The firm generated net profits of US$7.1 million in the second quarter of 2012. Net cash flow from its operations tripled to US$109.4 million in the quarter from US$35.8 million in the prior quarter, the firm added. |

中美成立半导体工作小组 两国关系趋缓? 11.03.2021

美国白宫宣布美中高层将举行会晤后，中美两国半导体行业协会也宣布，成立工作组来应对贸易限制问题，以稳定全球半导体产业链。
01.01.2020 Containers are lifted by cranes from unmanned trucks to be loaded onto a ship on a quay at the Port of Qingdao in Qingdao City, east China's Shandong Province on January 1st, 2020. | Verwendung weltweit

超越美国！中国成为欧盟最大贸易伙伴 15.02.2021

去年，中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴。根据欧盟统计局周一（２月１５日）提供的数字，2020年，欧盟同中华人民共和国和美国的贸易额分别为5860亿欧元和5550亿欧元。
Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Grafisch im Bild integriert US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Graphic in the picture integrates US President Donald Trump and the Chinese President Xi Jinping Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Grisons Switzerland

客座评论：特朗普是中国改革的“助产士” 18.01.2021

马克思曾在其名著《资本论》中说过：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”。德国之声客座评论员邓聿文认为，借用这句话，也可以说，特朗普是中国改革的“助产士”。而不管改革最后走到哪一步，是否会成功，中国人民都应该感谢这位已经穷途末落的美国总统。
--FILE--A Chinese clerk counts US dollar banknotes over RMB (renminbi) yuan bills at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 28 November 2012. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

报告：减少对华关税有利于美国经济 17.01.2021

美中贸易全国委员会和牛津经济研究院联合发布的一份报告显示，放宽对中国的关税，哪怕是“适度”放宽，也会让美国经济受益。
White House advisor Peter Navarro leaves the West Wing of the White House with a photograph of U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, in Washington, U.S., January 13, 2021. REUTERS/Erin Scott NO RESALES. NO ARCHIVES

贸易战走过三年，该往何处去？ 15.01.2021

特朗普政府任期将尽。在美中贸易谈判中扮演重要角色的白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）在离开白宫时，被捕捉到这样一个镜头。贸易战已持续了三年多，使世界经济蒙上阴影。它到底给人们带来了什么？
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