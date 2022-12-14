专题报道：中国经济何处去？

感染潮将至，中国该做的“功课”做好了吗？

在经济滑坡、财政紧张、民怨高涨的背景下，中国官方以所谓的优化防疫新十条给坚持了三年、却越来越背离科学、弊端重重的强硬清零政策嘎然画上了句号。民众在感到如释重负的同时，却又担心这个“急转弯”太猛：感染潮将至，该做的“功课”都做好了吗？