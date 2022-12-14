为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中国经济告别两位数增长，而产能过剩、出口不振、汇率波动、股市地产震荡等诸多问题也一一浮上台面。“全球经济火车头”是否动力不再？“世界工厂”如何实现转型？
专题报道：中国经济何处去？
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。
《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
在经济滑坡、财政紧张、民怨高涨的背景下，中国官方以所谓的优化防疫新十条给坚持了三年、却越来越背离科学、弊端重重的强硬清零政策嘎然画上了句号。民众在感到如释重负的同时，却又担心这个“急转弯”太猛：感染潮将至，该做的“功课”都做好了吗？
国际货币基金组织、世贸组织等全球经济机构领导人对中国放弃“清零”防疫政策表示欢迎，认为这将有助于中国和全球经济复苏。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。
中国官方12月7日公布俗称新十条的新冠疫情防控措施，包括“无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离“，”不再对跨地区流动人员查核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检“等等。长期的”清零“政策重挫中国经济，11月出口、进口同比各降8.7%和10.6%。
美国参议员修改了一项对美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，在最新版本中放宽部分限制。此前美国商会曾对提案提出反对。
"清零政策"在中国引发的抗议浪潮，一方面反映了民间积蓄已久的不满情绪，另一方面也说明，为了维护权力，习近平并不在乎牺牲经济利益。对西方而言，这也是一个危险的发展趋势。
尽管新冠疫情冲击世界经济，但全球军火工业100强企业的销售额今年连续第7年增长。美国仍居榜首，中国保持高速增长。乌克兰战争将给军工业带来机遇和问题。
德国经济部表示，不会跟进美国对中国电信设备制造商的禁令，但一份来自德国经济部的战略文件也建议，应禁止专制国家供应商为关键基础设施生产零部件。
路透社報導，恒大因訂單不足，已暫停量產旗下唯一電動車款。消息人士透露，恒馳汽車將裁員10%，25%員工停薪留職1至3個月。與此同時，有消息稱中國要求四大銀行發放離岸貸款，幫助房地產商償還海外債務。
德国经济部长哈贝克似乎计划告别此前的对华战略，摆脱德国经济对中国的依赖性，收紧对华业务，减少对德中经济项目的政治支持。这一提前被媒体披露的内部文件引发争议，被指“过于片面”、“是意识形态驱动的、无能的中国政策”。
臃肿、僵化的政治体制是否已经对中国的经济构成了阻碍？不少分析人士认为，作为全球第二大经济体，中国目前没有足够多的能够迅捷适应市场变化的企业。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式