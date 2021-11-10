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专题报道：中国经济何处去？

中国经济告别两位数增长，而产能过剩、出口不振、汇率波动、股市地产震荡等诸多问题也一一浮上台面。“全球经济火车头”是否动力不再？“世界工厂”如何实现转型？

专题报道：中国经济何处去？

01.06.2016+++2. Mr. Roland Busch, Member of managing board of Siemens AG. (c) DW/Onkar Singh Janoti

“德国不能成为中美之间的‘皮球’” 10.11.2021

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
A general view shows the Evergrande Center building in Shanghai on October 9, 2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

墙外文摘：恒大债务是更大经济危机的前奏 31.10.2021

有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。

FILE - The shovel works with the coal imported from Australia at a port on January 17, 2010 in Rizhao, Shandong province of China. Photo: Chen Weifeng/ChinaFotoPress/MaxPPP (zu dpa «Energiehunger der Menschheit bremst Klimapolitik aus» vom 24.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

专家：澳煤进入中国并非是松绑对澳洲经济制裁 10.10.2021

大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。
Men on electric bikes wait for riders near the Evergrande headquarters, left, in Shenzhen, China, Friday, Sept. 24, 2021. Seeking to dispel fears of financial turmoil, some Chinese banks are disclosing what they are owed by a real estate developer that is struggling under $310 billion in debt, saying they can cope with a potential default. (AP Photo/Ng Han Guan)

北京是否会出手救恒大？ 26.09.2021

这家中国大型房企陷入困境正值北京捶打私企、加强监管经济之际。目前，恒大命运难卜，中国政府加大了干预措施，据称设立了资金托管专户。同时也有学者指出，无论北京是否施救恒大，中国经济都会受到重创。
A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国8月PPI升至13年来最高  09.09.2021

尽管北京试图控制，8 月份，中国PPI（工业生产者出厂价格指数）创13 年新高，给这个全球第二大经济体制造商带来更大压力。 
07.09.2019, China, Wuhan: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mittte rechts) lässt sich neben Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann (3.v.l.), bei der Betriebsbesichtigung in einem neuen Werk des deutschen Fahrzeugzulieferers Webasto, die Fertigung von Schiebedächern erklären. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国“隐形冠军”迎来中国挑战 05.09.2021

德国中小型企业中有一大批“隐形冠军”，它们当中60%在中国设有生产基地，虽然早就熟悉了国际化，但还是感受到来自中国赶超的压力。
This photo illustration shows Chinese 100 yuan notes in Beijing on January 14, 2020. - The United States removed the currency manipulator label it imposed on China last summer, a sign of easing tensions between the economic powers after nearly two years of conflict. Separately, official data showed that Chinaís trade surplus with the United States narrowed in 2019, a day before the two countries sign a ìphase oneî trade deal in Washington. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

客座评论：中国如何实现共富，而不是共穷 25.08.2021

未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。
SHANGHAI, CHINA - MAY 1, 2021 - A large number of tourists play in the Yu Garden shopping mall, Shanghai, China, in May 1, 2021.

中国经济增长受疫情和洪灾影响而放缓 16.08.2021

中国国家统计局公布的今年7月中国国民经济数据显示，中国工业生产和零售业增速放缓，新冠疫情的反弹对市场需求造成影响，同时多地出现的洪涝灾情也影响了企业的正常生产和运营。
A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国经济下行压力增加  02.08.2021

本周一（８月２日）公布的财新制造业PMI（采购经理指数）显示，中国制造业虽继续扩张，但势头继续减弱，经济下行压力加大。 
Kombobild Xi Jinping & Kim Jon-un links: Chinese President Xi Jinping attends a meeting with the press at the Great Hall of the People in Beijing, China October 25, 2017. REUTERS/Jason Lee rechts: FILE PHOTO - North Korean leader Kim Jong Un speaks during the Second Plenum of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK) at the Kumsusan Palace of the Sun, in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang October 8, 2017. KCNA/via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. - ©

中朝高调“秀恩爱” 互贺友好条约签署60周年 11.07.2021

习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
ARCHIV - 08.11.2019, Hamburg: Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen. (zu dpa OECD legt neuen Konjunkturbericht vor) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

“曲线救国”：一带一路盯上汉堡“福地” 11.06.2021

在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
A Chinese businessman rips open his shirt and shows how patriotic he is by revealing his countries flag beneath printed on a t-shirt

慕尼黑安全指数出炉：如何看待“中国威胁” 10.06.2021

拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。
Die Euro-Skulptur ist ein Kunstwerk von Ottmar Hörl und steht vor dem Eurotower im Bankenviertel. Frankfurt, 31.08.2020

剑指中国？欧盟打出"国际采购工具"这张牌 04.06.2021

经过多年谈判，欧盟27个成员国达成一致，针对那些不开放本国公共采购市场的第三国投标人，将提高公共合同的招标门槛，这意味着或者明确排除这些国家的投标人，或者在其投标中加入溢价。《法兰克福汇报》文章指出，该新政主要是针对中国。
The German and Chinese flags fly prior to the arrival of Prime Minister Li Keqiang for talks at the Chancellery in Berlin on May 31, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

德语媒体：双赢互惠的德中关系已经成为历史 29.04.2021

周三举行的德中政府磋商期间，德国总理默克尔谈及了中国的人权状况，认为伙伴关系中“更应开诚布公地提出批评”，而中国总理李克强则表示“中国内政不容干涉”。
16.10.2019****German Economy Minister Peter Altmaier looks on prior to the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin on October 16, 2019. (Photo by AXEL SCHMIDT / AFP) (Photo by AXEL SCHMIDT/AFP via Getty Images)

阿尔特迈尔：德中经济合作必须消除歧视 28.04.2021

周三德中经济磋商开始前夕，德国经济部长阿尔特迈尔接受了德国之声的专访。他表示，过去几十年的经济合作，令德中两国都受益匪浅，但必须消除歧视现象，合作才能拥有稳固的基础。
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 13, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

加密货币全盘猛跌 个中缘由众说纷纭 25.04.2021

有消息称，拜登计划对虚拟货币的玩家征税。话音未落，比特币等一众加密货币就开始下跌。也有人认为，这轮虚拟货币暴跌同中国近期加强监管煤矿安全生产的措施有关。
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