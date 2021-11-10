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中国经济告别两位数增长，而产能过剩、出口不振、汇率波动、股市地产震荡等诸多问题也一一浮上台面。“全球经济火车头”是否动力不再？“世界工厂”如何实现转型？
专题报道：中国经济何处去？
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。
大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。
这家中国大型房企陷入困境正值北京捶打私企、加强监管经济之际。目前，恒大命运难卜，中国政府加大了干预措施，据称设立了资金托管专户。同时也有学者指出，无论北京是否施救恒大，中国经济都会受到重创。
尽管北京试图控制，8 月份，中国PPI（工业生产者出厂价格指数）创13 年新高，给这个全球第二大经济体制造商带来更大压力。
德国中小型企业中有一大批“隐形冠军”，它们当中60%在中国设有生产基地，虽然早就熟悉了国际化，但还是感受到来自中国赶超的压力。
未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。
中国国家统计局公布的今年7月中国国民经济数据显示，中国工业生产和零售业增速放缓，新冠疫情的反弹对市场需求造成影响，同时多地出现的洪涝灾情也影响了企业的正常生产和运营。
本周一（８月２日）公布的财新制造业PMI（采购经理指数）显示，中国制造业虽继续扩张，但势头继续减弱，经济下行压力加大。
习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。
在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。
经过多年谈判，欧盟27个成员国达成一致，针对那些不开放本国公共采购市场的第三国投标人，将提高公共合同的招标门槛，这意味着或者明确排除这些国家的投标人，或者在其投标中加入溢价。《法兰克福汇报》文章指出，该新政主要是针对中国。
周三举行的德中政府磋商期间，德国总理默克尔谈及了中国的人权状况，认为伙伴关系中“更应开诚布公地提出批评”，而中国总理李克强则表示“中国内政不容干涉”。
周三德中经济磋商开始前夕，德国经济部长阿尔特迈尔接受了德国之声的专访。他表示，过去几十年的经济合作，令德中两国都受益匪浅，但必须消除歧视现象，合作才能拥有稳固的基础。
有消息称，拜登计划对虚拟货币的玩家征税。话音未落，比特币等一众加密货币就开始下跌。也有人认为，这轮虚拟货币暴跌同中国近期加强监管煤矿安全生产的措施有关。
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