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中国经济告别两位数增长，而产能过剩、出口不振、汇率波动、股市地产震荡等诸多问题也一一浮上台面。“全球经济火车头”是否动力不再？“世界工厂”如何实现转型？
专题报道：中国经济何处去？
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
英国前首相约翰逊11月16日在新加坡的彭博新经济论坛上抨击了中国的专政体制。一天后，彭博社创办人、纽约前市长布隆伯格在演讲中为此致歉。中国国家副主席王岐山也参加了此次论坛。
本周日，中国官方通报了近半年来第一例新冠肺炎死亡病例。在过去24小时内，中国官方登记的全国新增感染者病例为24215例，其中绝大部分人是无症状感染者。
中国商务部表示，由于外部需求疲软及同比基数较高，预计第四季的外贸将进一步承受压力。路透社分析指出，新冠感染人数的增加使中国经济面临的风险加剧。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
俄罗斯侵乌战争主导了这次巴厘岛的G20峰会，世界主要工业国家领导人在周三结束峰会时发表声明，表示大多数成员国“以最强烈措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的战争。他们还表达了对经济的担忧，称这场冲突正让本以脆弱的世界经济变得更糟。
早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。
目前正在亚太地区访问的德国总理肖尔茨，希望与该地区国家进行更紧密的经济合作。他在新加坡的一场会议上说，亚太地区“远远不只是中国”，德国将加强其在该地区的参与。
美国财政部长耶伦表示，她希望周一美中领导人举行的面对面会晤能推动世界上两个最大的经济体之间在经济议题上加强接触。耶伦还计划在巴厘岛停留期间与中国央行行长易纲举行会面。
第17届德国经济亚太会议11月13日在新加坡举行，对中国的定位是会议的焦点议题。德国经济部长哈贝克在会上再次强调减少对中国的依赖是何等重要。德国经济界高管对此表示赞同，但也指出，供应链和销售市场多样化的形成需要10年、20年的时间。
正在柬埔寨出席东盟峰会的中国总理李克强，周六在和国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，中国政府的稳经济措施已经止住了下滑势头。他还强调，中国没有在全球通货膨胀率高企期间大肆购买能源和粮食，这是对全世界的贡献。
德国总理肖尔茨11月13日抵达越南，与越南总理范明政重点讨论了能源与贸易合作议题。近期，欧美各国不断呼吁降低对中国经济的依赖度，在此背景下，包括德企在内的众多企业都将越南视作产业链多样化的重要环节。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
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