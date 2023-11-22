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中国经济告别两位数增长，而产能过剩、出口不振、汇率波动、股市地产震荡等诸多问题也一一浮上台面。“全球经济火车头”是否动力不再？“世界工厂”如何实现转型？
专题报道：中国经济何处去？
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
斐济总理本周三表示，中国可能帮助斐济发展港口和造船厂。这个太平洋岛国在经济关键领域有望与北京加强联系。
极右翼候选人、自由主义经济学家哈维尔·米莱当选阿根廷新一任总统。他在竞选中承诺要推行改善经济的激烈措施，还批评与中国政府发展关系就像和“刺客”在做交易。
11月15日，習近平與拜登將在全球矚目之下於三藩市舉行會晤，兩人當面對談內容或將左右今後一段時間的中美關係走勢。DW整理五大看點，試圖梳理中美關係越發難搞之際，兩國元首怎麼談？
为期一周的亚太经济合作组织（APEC）会议在旧金山拉开帷幕。11月15日即将登场的拜习会是人们关注的焦点。人们期待，华盛顿和北京至少能够在经济领域缓和关系。
中美两国领导人将于下周在旧金山举行面对面会谈。专家称，这两个对立的大国需要找到共同点，合作应对气候变化等全球性问题。
一边是使出浑身解数吸引消费者的各路电商，一边是经济疲软大环境下缺乏购物欲望的中国民众：走过十余年的“双十一”购物节似乎已经不再具备过去的光彩。
中国人民银行行长潘功胜本周三表示，央行将积极配合主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作。近日，深圳国资委和深铁集团表示将全力支持股价下行的万科。路透援引消息人士称，政府正在促成平安保险救援碧桂园。
《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。
皮尤研究中心的发布一项新研究对比了24个国家的公众对美国和中国的看法。该调查显示，大多数受访地区对美国的总体看法比对中国的看法积极；公众对拜登的信心高出习近平近三倍。
时评人邓聿文指出，放弃过去谨守的稳健财政政策，而转为扩张性财政政策的背后，当然是中国经济的不乐观和解决地方债的需要。
在欧洲企业批评中国商业环境需要更多实质性改善之际，中国总理李强在中国国际进口博览会上表示，将进一步扩大市场准入并保护外商投资权益。
从安哥拉到香港，朝鲜正在迅速关闭其海外大使馆和领事馆，其原因是该国经济陷入困境，同时转变外交战略，更多地与中国和俄罗斯结盟。
《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
德国维尔茨堡大学研究中国经济的教授费多丽（Doris Fischer）向德国之声表示，人们对已故总理李克强非同寻常的哀悼，大概是意识到，他曾是一股"抗衡的力量"，而如今，这股力量缺失了。对于李克强"改革者"之称，费多丽指出，也必须看到，过去十年中国并未强有力地走向改革和自由经济。
中国官方公布的最新经济数据显示，制造业在经历了短暂上扬行情后，开始在2023年的最后一个季度之初继续呈现出萎缩态势。这对于中国全年的经济增长目标来说，意味着什么呢？
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