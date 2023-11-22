专题报道：中国经济何处去？

德语媒体：中国经济困境难解 “良药”不再灵验

《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。