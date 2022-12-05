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德国之声推出中国崛起系列报道，从政治、经济、军事等多个角度分析中国日益增长的影响力。
中国的世界政治雄心有多大？中国解放军 到底有多厉害？中国式发展为什么看上去很美？
在最新一期的美国《外交事务》杂志上，德国总理肖尔茨撰写了长篇客席评论分析当前国际政治形势、阐述德国立场，其中花费了较大篇幅提及中国议题。肖尔茨认为，中国崛起不是中断对华合作的理由，但是也有必要对中国提出警告。
在本周召开的欧盟峰会上，对华政策成为了与会各方的焦点议题。欧盟委员会主席冯德莱恩警告说，中国不仅仅在东亚地区追求主导权，还寻求在全球扩张影响力。欧洲理事会主席米歇尔则表示，欧洲必须有自主立场，暗示不能在两强争霸中无条件站在美国一边。
在中国不断扩大其在印太地区的影响力和军事存在的背景下，来自印太地区的26国国防部长本周在澳大利亚悉尼参与为期三天的会议，加强相互之间的联系。
英國前首相布萊爾指出，烏克蘭戰爭是在這個幾世紀以來最重要的歷史轉折點之一，這象徵著西方主導地位即將結束，而中國與俄羅斯合作，正崛起並取得超級大國地位。
东南亚是中美争霸的主要竞技场之一，当地民众如何看待这两个国家？最新民调显示，两国在当地的好感度均有所上升，受访者总体上依然更信任美国。值得一提的是，东南亚内部在对华议题上有着明显的分歧。
英国军情六处主任摩尔1月6日对新华社表示“感谢”，认为这家中国官媒两天前发布的一则针对军情六处的反讽短片相当于“免费宣传”。在一个多月前，摩尔就中国的债务陷阱、数据监控、政治胁迫提出了警告。
本周早些时候，德国阿登纳基金会在新加坡举行了一场研讨会，新加坡资深外交官马凯硕与德国《世界报》出版人奥斯特就中国崛起议题展开了对谈。而在听众提问环节，焦点则转向了台海局势。
9·11事件20周年之际，多家德国媒体和智库发表专家评论文章，分析该事件对当今世界格局的影响，并不约而同提及中国的崛起。
美国国务卿布林肯和印度外交部长苏杰生周三承诺扩大多边安全伙伴关系，并深化两国连结，双方对中国的崛起都表达担忧。
拜登访欧之际，聚焦全球安全政策事务的慕尼黑安全会议（MSC）最新推出的安全指数显示，全球各国民众对“中国崛起”所涉威胁的看法十分不同。
美国国务卿布林肯近日接受CBS采访，聚焦中国话题。他在采访中表示，美国并不试图遏制中国崛起，但警告说北京在很多方面表现得“更具对抗性”，“在国内加强打压，在海外愈加咄咄逼人”，但他同时称，“军事对抗不符合中美两国利益”。
美国参议院多数党领袖舒默发起立法，寄望以1000亿美元的资金投注美国国内人工智能丶半导体等高科技产业发展，希望藉此加强国家安全丶抵抗北京。
因应中国崛起势力，美国总统拜登上台後重启由美丶日丶澳丶印组成的「四方安全对话（Quad）」，四国本周四（2月18日）将举行线上视讯会谈。
根据一份最新民调，英国人希望政府既要在中国人权问题上提出挑战，也要在认为互利的领域保持合作。
拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。
尽管北约在这十年间仍将俄罗斯视为其主要对手，但北约即将发布改革报告，聚焦应对中国崛起的挑战。
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