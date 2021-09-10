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德国之声推出中国崛起系列报道，从政治、经济、军事等多个角度分析中国日益增长的影响力。
中国的世界政治雄心有多大？中国解放军 到底有多厉害？中国式发展为什么看上去很美？
9·11事件20周年之际，多家德国媒体和智库发表专家评论文章，分析该事件对当今世界格局的影响，并不约而同提及中国的崛起。
美国国务卿布林肯和印度外交部长苏杰生周三承诺扩大多边安全伙伴关系，并深化两国连结，双方对中国的崛起都表达担忧。
根据一份最新民调，英国人希望政府既要在中国人权问题上提出挑战，也要在认为互利的领域保持合作。
拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。
尽管北约在这十年间仍将俄罗斯视为其主要对手，但北约即将发布改革报告，聚焦应对中国崛起的挑战。
第56届慕尼黑安全会议（MSC) 2月14日至16日在德国慕尼黑举行。会议上，美国直接将中国指为威胁，中国则反批美国满口谎言。
北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三（8月7日）表示，随着中共权力的全球扩张，北约需要了解中国崛起的影响，包括对北约成员国带来的挑战。
本周是西藏起义六十周年纪念日。因谈论西藏问题而改变命运的时评人长平继续他的“改革开放四十年”个人纪念。
中国在海外的影响力不断增强，愈发引起了他国的警惕。路透社从圈内人士处获悉，美英等国正在协商加强对华情报共享机制。还有消息称，德国政府正在酝酿一份新的对华政策，以应对中国在德国施加影响力的行为。
贸易冲突、南海争端、体制竞赛……崛起的中国似乎正在对既有霸主美国形成全方位的挑战。中美关系将往何处发展？欧洲又能在这场博弈中扮演怎样的角色？本周，德国博世基金会与美国布鲁金斯学会邀请了5位“中国通”在柏林开了一场讨论会。
积极的形象可以用钱买得到。至少中国这样认为。中国政府在世界各地展开大规模的魅力攻势。口号是：更多软实力，更多朋友，不计代价。
在经济以及军事开支上，中国已是全球第二大国；但在外交政治上，中国仍缺乏整体战略。
从“饿肚子喂别人”到“去非洲修铁路”，中国的援外政策背后除了外交考量也有越来越多对经济回报的渴望。对于一些缺乏法治的亚非拉国家而言，中资就像是一场“及时雨”，但这一切并非没有代价。
中国是世界第二大军费大国，北京斥巨资用于军备升级。要不了多久，中国在军事上或能对美国构成挑战。
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