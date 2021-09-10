中国与西方互动博弈向何处发展？

贸易冲突、南海争端、体制竞赛……崛起的中国似乎正在对既有霸主美国形成全方位的挑战。中美关系将往何处发展？欧洲又能在这场博弈中扮演怎样的角色？本周，德国博世基金会与美国布鲁金斯学会邀请了5位“中国通”在柏林开了一场讨论会。