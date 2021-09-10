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专题报道：中国崛起

德国之声推出中国崛起系列报道，从政治、经济、军事等多个角度分析中国日益增长的影响力。

中国的世界政治雄心有多大？中国解放军 到底有多厉害？中国式发展为什么看上去很美？

Police officers patrol at the Tiananmen Square in Beijing, China on June 4, 2020, marking the 31st anniversary of the 1989 Tiananmen Square incident. The students-led protest called for democracy, free speech and a free press in China, ending up a bloody crackdown. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

9·11间接助力中国崛起？ 德媒和智库这样说 10.09.2021

9·11事件20周年之际，多家德国媒体和智库发表专家评论文章，分析该事件对当今世界格局的影响，并不约而同提及中国的崛起。
U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, speaks as Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar listens during a joint news conference at Jawaharlal Nehru Bhawan (JNB) in New Delhi, India, Wednesday, July 28, 2021. Blinken was talking with top Indian officials Wednesday in meetings that are expected to deepen ties between the important allies that are both rivals to a rising China. (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP)

布林肯会晤印度外长 美印扩大多边安全伙伴关系 29.07.2021

美国国务卿布林肯和印度外交部长苏杰生周三承诺扩大多边安全伙伴关系，并深化两国连结，双方对中国的崛起都表达担忧。
BARKING, ENGLAND - JANUARY 18: A woman holds a Union flag and a Chinese Flag as a train engine pulls carriages that started their Journey in Yiwu in China into Barking rail freight terminal on January 18, 2017 in Barking, England. After travelling for 16 days and covering around 7,456 miles passing through China, Kazakhstan, Russia, Belarus, Poland, Germany, Belgium and France, The East Wind freight train which is made up of 34 wagons is hoped will herald a 'new era of UK-China relations'. The Engine that started the journey was changed to accomodate different gauge tracks in the UK. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

民调：英国民众对中国警觉提高 18.02.2021

根据一份最新民调，英国人希望政府既要在中国人权问题上提出挑战，也要在认为互利的领域保持合作。
NEW YORK, NY - OCTOBER 30: 47th Vice President of the United States Joe Biden and Former Deputy Secretary of State Antony Blinken attend the National Committee On American Foreign Policy 2017 Gala Awards Dinner on October 30, 2017 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for National Committee on American Foreign Policy )

布林肯：美国将 "战胜 "崛起的中国 19.01.2021

拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。
BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 29: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg and GeorgiaÄôs Prime Minister Giorgi Gakharia (not seen) hold a joint press conference after a meeting at NATO Headquarters in Brussels, Belgium on September 29, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

北约不再「脑死」? 改革报告锁定中国　 01.12.2020

尽管北约在这十年间仍将俄罗斯视为其主要对手，但北约即将发布改革报告，聚焦应对中国崛起的挑战。
US and Chinese flags are seen as Secretary of State Mike Pompeo and China's Foreign Minister Wang Yi meet at the US Department of State May 23, 2018 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

慕尼黑安全会议: 西方失势? 17.02.2020

第56届慕尼黑安全会议（MSC) 2月14日至16日在德国慕尼黑举行。会议上，美国直接将中国指为威胁，中国则反批美国满口谎言。
BRUSSELS, BELGIUM - JULY 05: NATO Secretary General, Jens Stoltenberg speaks during a press conference in Brussels, Belgium on July 05, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

北约秘书长：必须直面中国崛起 07.08.2019

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三（8月7日）表示，随着中共权力的全球扩张，北约需要了解中国崛起的影响，包括对北约成员国带来的挑战。
Touristen wefen Glücksbringer in die Luft, Yumbulagang Festung nahe Lhasa, Tibet | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

长平观察：我的“改革开放四十年”纪念（下） 16.03.2019

本周是西藏起义六十周年纪念日。因谈论西藏问题而改变命运的时评人长平继续他的“改革开放四十年”个人纪念。
Bildnummer: 51456021 Datum: 01.09.2006 Copyright: imago/INSADCO Auge beobachtet einen Nummerncode, Objekte, Symbolfoto; 2006, EDV, Zahlensystem, Programmcode, Zahl, zahlen, Daten, Screenshot, Screenshots, Matrix, Fotomontage, Augen, Suche, suchen, beobachten, Rasterfahndung, Überwachung, 1984, Code, Codes, Verschlüsselung, Privatsphäre,; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, , /, Kontrolle, Sicherheitskontrolle, Sicherheitslücke, Sicherheitslücken, Geheimzahl, Geheimzahlen, geheim, kontrollieren, Überwachung, überwachen, Zahlencode, Zahlencodes, Codierung, codieren, Mathematik, Wissenschaft, Mathematiker, Wissenschaftler, Genie, Genies, Genialität, Verschlüsselung, verschlüsselt, verschlüsselte, Nachricht, Nachrichten, codiert, codierte, Codierung, geheime

“五眼联盟”加强情报合作 对付中国 12.10.2018

中国在海外的影响力不断增强，愈发引起了他国的警惕。路透社从圈内人士处获悉，美英等国正在协商加强对华情报共享机制。还有消息称，德国政府正在酝酿一份新的对华政策，以应对中国在德国施加影响力的行为。
Bosch-Stiftung-Veranstaltung Engaging with China: Perspectives and Prospects for Cooperation, Competition and Confrontation in Berlin. Von links nach rechts: Torrey Taussig, Ryan Hass, Mikko Huotari, Dingding Chen, Janka Oertel. Alle fünf sind China- oder Asien-Experten. Aufgenommen am 18. September in Berlin. Foto: DW/Cui Mu

中国与西方互动博弈向何处发展？ 19.09.2018

贸易冲突、南海争端、体制竞赛……崛起的中国似乎正在对既有霸主美国形成全方位的挑战。中美关系将往何处发展？欧洲又能在这场博弈中扮演怎样的角色？本周，德国博世基金会与美国布鲁金斯学会邀请了5位“中国通”在柏林开了一场讨论会。
19.2.2016 *** BEIJING, Feb. 19, 2016 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping (R, front) shakes hands with staff members at the control room of China Central Television (CCTV) in Beijing, capital of China, on Feb. 19, 2016. Xi on Friday visited the People's Daily, Xinhua News Agency and CCTV, the nation's three leading news providers. (Xinhua/Ma Zhancheng)(mcg Copyright: picture alliance/ZUMA Press/M. Zhancheng

从软实力到大外宣：中国重金打造国际形象 09.05.2018

积极的形象可以用钱买得到。至少中国这样认为。中国政府在世界各地展开大规模的魅力攻势。口号是：更多软实力，更多朋友，不计代价。
A woman carries a bag of groceries as she walks past a Chinese government billboard stating China Dream near a residential building in Beijing, on Thursday, Feb. 26, 2015. Since taking the reins of the ruling Communist Party in 2012, President Xi Jinping has leveraged slogans to promote his program of strengthening party rule, cracking down on corruption and building up China¿s international standing. The most famous of these has been the Chinese Dream, a fuzzy concept that seeks to motivate the nation¿s 1.3 billion people to realize prosperity, happiness and their rightful place on the world stage. (AP Photo/Andy Wong)

中国的世界政治雄心 07.05.2018

在经济以及军事开支上，中国已是全球第二大国；但在外交政治上，中国仍缺乏整体战略。
This photo illustration taken on August 9, 2016 shows Chinese 100 yuan notes (15 USD) in Beijing. A year ago on August 11, 2015 Chinese authorities stunned global markets by devaluing their yuan currency, raising fears the world's second-largest economy was worse off than thought -- but investors are now more sanguine about a weaker redback. / AFP / FRED DUFOUR / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-CURRENCY,FOCUS BY BILL SAVADOVE (Photo credit should read FRED DUFOUR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Dufour

中国式发展援助：看上去很美？ 06.05.2018

从“饿肚子喂别人”到“去非洲修铁路”，中国的援外政策背后除了外交考量也有越来越多对经济回报的渴望。对于一些缺乏法治的亚非拉国家而言，中资就像是一场“及时雨”，但这一切并非没有代价。
31.07.2017 This year's event was a break from previous large-scale parades usually held in Tiananmen Square, with a battlefield-style review this time round that eschewed pomp and featured troops in combat garb instead of dress uniforms. | Verwendung weltweit

中国解放军到底有多厉害？ 05.05.2018

中国是世界第二大军费大国，北京斥巨资用于军备升级。要不了多久，中国在军事上或能对美国构成挑战。