专题报道：中共百年1921-2021

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2021年是中国共产党成立100周年。这百年中，中共已连续执政超过70年，是世界上成员人数最庞大的政党。它的施政决策不仅关系到14亿中国人的福祉，也在对整个世界的未来产生影响。
中国共产党成立100年来，在中国现代历史上留下决定方向的足迹。中国的现在和未来，已经与中共紧密联系在一起。
极具影响力的着名史学家余英时1日辞世，享耆寿91岁。余英时一生致力於中国思想史及文化史研究，是中西学界皆推崇的学者，有「21世纪中国史学泰斗」之称。
有评论认为， 为了掩饰李小龙对“中国传统武术”的切割态度，香港电影这十余年来主要是以《叶问》系列延伸了李小龙当年抵御外侮的核心精神。这个角色承载了当代中国人对自己的认知——但其实看来更像是中共政权的自我宣传。本周也有更多评论关注习近平的七一演讲。
纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?
《商报》刊文评点了“滴滴”等中国互联网企业近期频遭打压，指出中国政府将在今后几个月从私营企业手中全面夺回对大数据的控制权。《世界报》则刊文感叹，西方社会至今对中共了解甚少，这个百年政党最为突出的其实是学习适应能力。
整整一百年前，在苏联共产党人的扶持下，中国也成立了共产党组织。现如今，苏共早已成为历史，而中共却已成为世界上党员人数最多、等级最森严、动员能力也最强的政党。
中共庆祝建党百年，台湾关注度比起国际和中国大陆内部相对较低。而国民党内也出现不同声音，有别於党部立场，前主席连战和洪秀柱对中共百年致贺引发争议。他们为何如此积极?
如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。
习近平周四上午针对中共创党百年发表演说，内容触及广泛的议题。目前在美国芝加哥大学担任访问学者的縢彪认为，习近平在思想上延续中共一贯的套话，但在外交丶香港与台湾议题上则是表现出更强硬的态度。
中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。
中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。
德国媒体在中国共产党成立100周年之际均聚焦这一话题。两份地方报纸也罕见地对中国议题发表评论。
在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。
如何评价中共百年党庆及其历史是一件见仁见智的事。正确的态度或许是，虽不认同中共的价值观和对历史的诠释，可也不简单地对它采取一刀切的否定做法。审视中共百年史，同所谓百年成就比，它给民族和人民造成的苦难实在罄竹难书。
中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。
中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。
7月1日中国共产党成立100周年，庆祝活动戏剧化的展演出中国近代史，夸耀中国如何在战乱下蜕变为超级大国。造成数百万人死亡的黑历史则仿佛从不存在。
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