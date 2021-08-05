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专题报道：中共百年1921-2021

2021年是中国共产党成立100周年。这百年中，中共已连续执政超过70年，是世界上成员人数最庞大的政党。它的施政决策不仅关系到14亿中国人的福祉，也在对整个世界的未来产生影响。

中国共产党成立100年来，在中国现代历史上留下决定方向的足迹。中国的现在和未来，已经与中共紧密联系在一起。

epa04268667 This undated handout photo provided by the Tang Prize Foundation on 20 June 2014 shows Chinese-American historian Yu Ying-shih, a Princeton University emeritus professor. On 20 June 2014, Yu, 84, became the first winner of the Tang Prize in the 'Sinology' category, due to his 'original research and insight into the intellectual history of China.' The awarding ceremony will be held in Taipei, Taiwan on 18 September. The Tang Prize is a biennial international award launched by Sammuel Yin, chairman of Taiwan's Ruentex Group, with his donation of three billion Taiwan Dollars (US$ 100 million; Euro 73,515,673). Tang refers to Tang Dynasty (AD 618-907), the most prosperous period of ancient China. EPA/TANG PRIZE FOUNDATION / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ++ +++ dpa-Bildfunk +++

一代史学家殒落 余英时逝世享年91岁 05.08.2021

极具影响力的着名史学家余英时1日辞世，享耆寿91岁。余英时一生致力於中国思想史及文化史研究，是中西学界皆推崇的学者，有「21世纪中国史学泰斗」之称。
01.07.2021 - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hält anlässlich des 100. Jubiläums der Kommunistischen Partei Chinas eine Rede. Xi Jinping hat die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei unterstrichen. Bei einer Massenveranstaltung zum 100. Geburtstag der KP Chinas auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sagte Xi Jinping am Donnerstag: «Wir müssen die Führung der Partei aufrechterhalten. Chinas Erfolg hängt von der Partei ab.» +++ dpa-Bildfunk +++

墙外文摘：叶问为什么替代了李小龙？  11.07.2021

有评论认为， 为了掩饰李小龙对“中国传统武术”的切割态度，香港电影这十余年来主要是以《叶问》系列延伸了李小龙当年抵御外侮的核心精神。这个角色承载了当代中国人对自己的认知——但其实看来更像是中共政权的自我宣传。本周也有更多评论关注习近平的七一演讲。 
In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech via video for the opening ceremony of the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference, in Beijing Tuesday, April 20, 2021. Xi on Tuesday called for more equitable management of global affairs and, in an implicit rejection of U.S. dominance, said governments shouldn't be allowed to impose rules on others. (Ju Peng/Xinhua via AP)

中共抱团取暖 习近平暗批美国 07.07.2021

纪念中共建党百年的系列活动中，习近平在一场线上会议上对来自俄罗斯、津巴布韦、古巴等160个国家的500个政党代表发表演说。他说了些什么?
BEIJING, CHINA - JULY 4, 2021 - The photo shows the Didi headquarters building in Xisanqi, Haidian District, Beijing, China, August 2020. On July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China issued a notice on the removal of the Didi Chuxing App. In response, Didi Chuxing said that it had suspended new user registration on July 3 and that its App would be taken down and corrected in strict accordance with the requirements of relevant authorities. Users who have downloaded the App can use it as normal, and passengers' travel and drivers' orders will not be affected.

德语媒体：大数据也要姓党？ 06.07.2021

《商报》刊文评点了“滴滴”等中国互联网企业近期频遭打压，指出中国政府将在今后几个月从私营企业手中全面夺回对大数据的控制权。《世界报》则刊文感叹，西方社会至今对中共了解甚少，这个百年政党最为突出的其实是学习适应能力。
28.06.21 *** A woman walks on a street in front of a signboard marking the 100th founding anniversary of the Communist Party of China, ahead of the 100th anniversary of the Communist Party of China, in Shanghai, China June 28, 2021. Picture taken June 28, 2021. REUTERS/Aly Song

德语媒体：中共的新时代社会主义 05.07.2021

整整一百年前，在苏联共产党人的扶持下，中国也成立了共产党组织。现如今，苏共早已成为历史，而中共却已成为世界上党员人数最多、等级最森严、动员能力也最强的政党。
01.09.2015+++ China's President Xi Jinping (R) shakes hands with Lien Chan, former chairman of the Kuomintang (KMT), during their meeting in Beijing September 1, 2015. Lien will attend a military parade to mark the 70th anniversary of the end of World War Two in Beijing on Thursday, but as a private citizen. REUTERS/cnsphoto CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

从连战丶洪秀柱贺中共百年看国民党困境 02.07.2021

中共庆祝建党百年，台湾关注度比起国际和中国大陆内部相对较低。而国民党内也出现不同声音，有别於党部立场，前主席连战和洪秀柱对中共百年致贺引发争议。他们为何如此积极?
BEIJING, CHINA - OCTOBER 17: (CHINA OUT) Portraits of Chinese Communists (L-R), Qin Bangxian, Zhang Wentian, Zhou Enlai, Chen Yun, Zhu De, Mao Zedong and a former flag of the Communist Party of China are displayed during Road Of Revival Exhibition about the rejuvenation of China at the Military Museum of Chinese People's Revolution October 17, 2007 in Beijing, China. The exhibition displayed cultural relics, pictures and documents featuring important historical events in China since 1840, when the nation was defeated in the Opium War. (Photo by China Photos/Getty Images)

专访：中共是否背离了自己的理想? 01.07.2021

如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。
01.07.2021 - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hält anlässlich des 100. Jubiläums der Kommunistischen Partei Chinas eine Rede. Xi Jinping hat die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei unterstrichen. Bei einer Massenveranstaltung zum 100. Geburtstag der KP Chinas auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sagte Xi Jinping am Donnerstag: «Wir müssen die Führung der Partei aufrechterhalten. Chinas Erfolg hängt von der Partei ab.» +++ dpa-Bildfunk +++

专访：习近平演说透露中共向外扩张的野心 01.07.2021

习近平周四上午针对中共创党百年发表演说，内容触及广泛的议题。目前在美国芝加哥大学担任访问学者的縢彪认为，习近平在思想上延续中共一贯的套话，但在外交丶香港与台湾议题上则是表现出更强硬的态度。
A screen shows Chinese President Xi Jinping speak during a ceremony to mark the 100th anniversary of the founding of the ruling Chinese Communist Party at Tiananmen Square in Beijing Thursday, July 1, 2021. (AP Photo/Ng Han Guan)

中共百年党庆 习近平说了什么? 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。
21.06.21 *** A woman uses her phone in front of a flower installation marking the 100th anniversary of the founding of the Chinese Communist Party of China, in Beijing, China June 21, 2021. Picture taken June 21, 2021. REUTERS/Tingshu Wang

中共建党百年 北京香港气氛迥异 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。
Fireworks explode during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：中国共产党已为竞争做好了准备 30.06.2021

德国媒体在中国共产党成立100周年之际均聚焦这一话题。两份地方报纸也罕见地对中国议题发表评论。
October 1965: Muslim students in Jakarta, Indonesia, demanding that the Communist Party be banned following an aborted communist coup. (Photo by Carol Goldstein/Keystone/Getty Images) Erstellt am: 01 Okt 1965

印尼：共产党与「930事件」为何仍是禁忌话题？ 30.06.2021

在印尼，「930事件」反共大屠杀至今仍是敏感话题，而「共产党」在印尼更是禁忌。德国之声采访多名历史学者，试着厘清中共在「930事件」中的角色及印尼转型正义的漫漫长路。
Visitors walk past images of China's past and present leaders, from left, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping on display at an exhibition on the Long March at the military museum in Beijing, Monday, Oct. 24, 2016. Having punished more than a million Communist Party members for corruption, current President Xi will use a key meeting that started Monday to drive home the message that his signature anti-graft campaign is far from over and that his authority remains undiminished. (AP Photo/Andy Wong) |

客座评论：百年中共的是与非 30.06.2021

如何评价中共百年党庆及其历史是一件见仁见智的事。正确的态度或许是，虽不认同中共的价值观和对历史的诠释，可也不简单地对它采取一刀切的否定做法。审视中共百年史，同所谓百年成就比，它给民族和人民造成的苦难实在罄竹难书。
Performers dressed in historic Red Army uniforms take part in a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

客座评论：中共的大迂回：一个国家的诞生 29.06.2021

中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。
***Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages*** A screen shows Chinese President Xi Jinping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter TPX IMAGES OF THE DAY

专访：新版中共党史聚焦习近平 29.06.2021

中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。
15.02.21 *** A man wearing a face mask holds the Chinese national flag as he looks on while workers offload an Air Zimbabwe aeroplane with a donation of 200,000 doses of the Sinopharm coronavirus vaccine from China on February 15, 2021 at the Robert Mugabe International Airport. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jekesai NJIKIZANA has been modified in AFP systems in the following manner: [February 15, 2021] instead of [January 15, 2021]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by JEKESAI NJIKIZANA/AFP via Getty Images)

中共党庆主打抗疫有成 哪些历史被遗忘了? 29.06.2021

7月1日中国共产党成立100周年，庆祝活动戏剧化的展演出中国近代史，夸耀中国如何在战乱下蜕变为超级大国。造成数百万人死亡的黑历史则仿佛从不存在。
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