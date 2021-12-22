专题报道：中共百年1921-2021

2021年是中国共产党成立100周年。这百年中，中共已连续执政超过70年，是世界上成员人数最庞大的政党。它的施政决策不仅关系到14亿中国人的福祉，也在对整个世界的未来产生影响。

中国共产党成立100年来，在中国现代历史上留下决定方向的足迹。中国的现在和未来，已经与中共紧密联系在一起。