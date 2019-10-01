专题报道：中共建政七十年

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现

随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。