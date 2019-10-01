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专题报道：中共建政七十年

中共迎来建政70周年纪念。中国共产党宣称，“70年来，中国发展之所以成功，最根本在于中国共产党的领导”。北京方面也始终强调，中国的和平崛起不会对任何人构成威胁。但是国际社会的疑虑可以被消除吗？

中共迎来建政70周年纪念。

十一国庆 香港示威者的想法是？ 01.10.2019

北京高规格庆祝中共建政70周年，而在香港，历时数月的反送中抗争运动仍未停息。德国之声记者采访了几位在10月1日当天走上街头的抗议者，听听他们有什么话想说。
(191001) -- BEIJING, Oct. 1, 2019 (Xinhua) -- A formation paying respect to state heros takes part in the celebrations of the 70th founding anniversary of the People's Republic of China (PRC) in Beijing, capital of China, Oct. 1, 2019. (Xinhua/Li Xin) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国外交转向 打造“世界强国” 01.10.2019

中华人民共和国成立70周年。中国从发展中国家一跃成为世界经济强国，同时正致力通过新外交策略成为世界强权。
A woman carries a bag of groceries as she walks past a Chinese government billboard stating China Dream near a residential building in Beijing, on Thursday, Feb. 26, 2015. Since taking the reins of the ruling Communist Party in 2012, President Xi Jinping has leveraged slogans to promote his program of strengthening party rule, cracking down on corruption and building up China¿s international standing. The most famous of these has been the Chinese Dream, a fuzzy concept that seeks to motivate the nation¿s 1.3 billion people to realize prosperity, happiness and their rightful place on the world stage. (AP Photo/Andy Wong)

图片回顾中共建政70年之七：中国梦 01.10.2019

近十年的中国，在经济上逐渐成为具有全球影响力的大国，“一带一路”也给北京带来了越来越大的地缘政治影响力。与此同时，在习近平治下的中国，政治上日益加强集权和监控，对异议的打压和对公民的监控也在国际上备受诟病。
This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

客座评论：拥抱毛泽东的习近平能否成功? 01.10.2019

在毛泽东之后最为强势的领导人习近平统治之下，中华人民共和国迎来建国70年。一边是傲人的经济数字和强大的国家实力，另一边是僵化不变的政治体制和与时俱进的控制手段。汉学家林培瑞认为，这一统治模式继续成功或突然崩溃，对于人类社会而言恐怕都不会是什么太好的消息。
ARCHIV 2008****A Chinese man rides his bicycle in shape of the five-ring Olympic emblem in Beijing, China, 17 August 2008. Photo: Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

图片回顾中共建政70年之六：开放与管控 30.09.2019

从90年代跨入新千年，中国在经济领域实现飞速发展，西方的技术、投资乃至饮食文化都纷纷涌入中国市场。在国际关系领域中国也面临诸多挑战，而在08年奥运会前后，北京与西方世界之间在政治体制和价值观领域的矛盾进一步激化。
Chairman Mao announces the People's Republic October 1st 1949. ** Der chinesische Staatsmann Mao Tsetung proklamiert am 1. Oktober 1949 die Gründung der Volksrepublik China von einer Rednertribüne auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, in Peking. Mao Tsetung wurde am 26. Dezember 1893 in Shaoshan in der Provinz Hunan geboren und ist am 9. September 1976 in Peking gestorben. ullstein bild - TopFoto

天安门广场上的阅兵式 30.09.2019

截至2015年，在天安门广场上，总共举行过17次现代意义上的阅兵式，其中15次发生在中华人民共和国成立之后。
Ein überdimensionales Bild des 1997 verstorbenen Reformpolitikers Deng Xiaoping wird während der Parade am 1. Oktober 1999 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking entlang der Zuschauertribünen transportiert, im Hintergrund links ein Porträt von Mao Tsetung. Mit der größten Militärparade in Chinas Geschichte hatte die Volksrepublik ihren 50. Gründungstag gefeiert (Archivbild). Die Kommunistische Partei Chinas feiert an diesem Sonntag ihren 80. Geburtstag. dpa (zu dpa-Korr KP Chinas am 80. Geburtstag auf Suche nach ' Mandat des Himmels' vom 26.06.2001) |

漫话国庆庆典之十：50周年庆典"在场者"邓小平 29.09.2019

庆典仪式上，邓小平的"巨幅画像"亮相时，《人民日报》的解说词是"邓小平同志正在向人们微笑"。他被怀念被称颂，顺理成章。
FILE - In this June 5, 1989 file photo, a Chinese man stands alone to block a line of tanks heading east on Beijing's Changan Blvd. from Tiananmen Square in Beijing. A quarter century after the Communist Party¿s attack on demonstrations centered on Tiananmen Square on June 4, 1989, the ruling party prohibits public discussion and 1989 is banned from textbooks and Chinese websites. (AP Photo/Jeff Widener, File) |

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 29.09.2019

随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
** FILE ** In this Feb 2, 1979 file photo, then Chinese Vice Premier Deng Xiaoping tries on a cowboy hat presented to him at a rodeo in Simonton, Texas. Forged in absolute secrecy at the height of the Cold War 30 years ago, the diplomatic ties established between the United States and China were meant to balance out the Soviet threat.(AP Photo/File)

图片回顾中共建政70年之四：变革的开始 28.09.2019

文革浩劫过后，百废待兴。这一时期的中共主要聚焦于清算“四人帮”和“林彪反革命集团”，同时开始试探性地进行一些经济自由化的改革。在对外关系方面，与共产主义盟友越南发生边界冲突的同时，中国开始加强与西方国家之间的交流互动。
Kristin Kupfer-Shi, China-Expertin von MERICS Sarah Eaton, Sinologin an der Humboldt Universität Andreas Møller Mulvad, Politikwissenschaftler an der Business School of Copenhagen Frank Pieke, Direktor von MERICS Christian Göbel, Sinologe an der Uni-Wien Aufgenommen von mir am 26. Sep. in Berlin. Alle Bildrechte übertrage ich hiermit an DW.

“中国梦”的挑战来自哪里？ 27.09.2019

中国梦是否能实现、应该如何实现？中华人民共和国70周年国庆日前夕，来自丹麦、荷兰、奥地利、加拿大的四名中国问题专家在柏林举行了一场研讨会，探讨了中国的政治、经济、社会、环境等多方面的问题。
Employees work in the assembly lines of a car factory on August 9, 1968. (Photo by - / XINHUA / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫 27.09.2019

从1966到1976年的时代关键词就是：文化大革命。以阶级斗争为纲的十年不仅使得中国传统文化与道德价值受到破坏，大量文物被毁灭，同时也导致了文化教育的停滞，宗教信仰自由受限制。中共官方对这场浩劫定性是“由领导者错误发动、被反革命集团利用，给党、国家和人民带来严重灾难的内乱，造成全面而严重的危害”。
News Bilder des Tages September 26, 2019, Henan, Henan, China: Henan,CHINA-On September 26, 2019, the military training report performance and opening ceremony for the class of 2019 freshmen was held in the sports ground of Zhengzhou institute of business and technology, Henan province.On the sports field, more than 10,000 teachers and students sang my motherland to celebrate the 70th anniversary of the founding of the People s Republic of China...During the chorus, the students used tricolor flower fans and posed 1949-2019 , 70 , keep the original intention and mission in mind , Chinese dream and five-pointed star , etc., to show their youth and patriotism. Henan China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs145 20190926zaas145081 Copyright: xWangxWeix

北京发表白皮书：中国没有共产党会崩解 27.09.2019

中国政府将在10月1日举行建政70周年盛大庆祝活动。中国国务院抢在9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，希望增进国际社会对中国发展的理解。
01 - 60 Jahre China im Umbruch | Der Sprung ins Verderben | Landwirtschaft (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 26.09.2019

持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
Der chinesische Präsident Jiang Zemin fährt in einem Wagen mit offenen Dach, als er am 1.10.1999 die Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking inspiziert. Mit der größten Militärparade in Chinas Geschichte hat die Volksrepublik ihren 50. Gründungstag gefeiert. Staats- und Parteichef Jiang Zemin rief das Volk zu harter Arbeit und zur sozialistischen Modernisierung auf. Die Feiern endeten mit einer genau choreografierten Massenveranstaltung von 100000 Menschen auf dem Platz des Himmlischen Friedens und Feuerwerk. Die normale Bevölkerung war ausgeschlossen. |

漫话国庆庆典之九：三代画像 26.09.2019

50周年庆典有了一个词："世纪大阅兵"，与此对应的也是"世纪庆典"。那一年，邓小平正式提出了三代领导集体的概念。
Chairman Mao announces the People's Republic October 1st 1949. ** Der chinesische Staatsmann Mao Tsetung proklamiert am 1. Oktober 1949 die Gründung der Volksrepublik China von einer Rednertribüne auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, in Peking. Mao Tsetung wurde am 26. Dezember 1893 in Shaoshan in der Provinz Hunan geboren und ist am 9. September 1976 in Peking gestorben. ullstein bild - TopFoto

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 25.09.2019

从解放军开进北平并更名北京，到中华人民共和国成立，再到土地改革、肃清政治对手，着手发展工业。在这第一个十年里，巩固政权是关键词。
03.09.2015+++ Chinese President Xi Jinping waves as he reviews the army, at the beginning of the military parade marking the 70th anniversary of the end of World War Two, in Beijing, China, September 3, 2015. REUTERS/Damir Sagolj

客座评论：习近平的政策是在给谁续命？ 25.09.2019

中共庆祝建政70周年之际，德国资深记者马凯（Kai Strittmatter）认为，中共领导人习近平执行的强国政策实际上是在削弱中国的发展之本。
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