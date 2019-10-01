专题报道：中共建政七十年

图片回顾中共建政70年之三：十年浩劫

从1966到1976年的时代关键词就是：文化大革命。以阶级斗争为纲的十年不仅使得中国传统文化与道德价值受到破坏，大量文物被毁灭，同时也导致了文化教育的停滞，宗教信仰自由受限制。中共官方对这场浩劫定性是“由领导者错误发动、被反革命集团利用，给党、国家和人民带来严重灾难的内乱，造成全面而严重的危害”。