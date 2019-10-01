专题报道：中共建政七十年

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中共迎来建政70周年纪念。中国共产党宣称，“70年来，中国发展之所以成功，最根本在于中国共产党的领导”。北京方面也始终强调，中国的和平崛起不会对任何人构成威胁。但是国际社会的疑虑可以被消除吗？
中共迎来建政70周年纪念。
北京高规格庆祝中共建政70周年，而在香港，历时数月的反送中抗争运动仍未停息。德国之声记者采访了几位在10月1日当天走上街头的抗议者，听听他们有什么话想说。
北京举行中共建政70周年庆祝活动及阅兵式之际，台湾官方表示绝不会接受“一国两制”，并谴责中共“伟大复兴与统一”，只是军事扩张的借口，严重威胁区域和平及世界民主文明。
中华人民共和国成立70周年。中国从发展中国家一跃成为世界经济强国，同时正致力通过新外交策略成为世界强权。
近十年的中国，在经济上逐渐成为具有全球影响力的大国，“一带一路”也给北京带来了越来越大的地缘政治影响力。与此同时，在习近平治下的中国，政治上日益加强集权和监控，对异议的打压和对公民的监控也在国际上备受诟病。
在毛泽东之后最为强势的领导人习近平统治之下，中华人民共和国迎来建国70年。一边是傲人的经济数字和强大的国家实力，另一边是僵化不变的政治体制和与时俱进的控制手段。汉学家林培瑞认为，这一统治模式继续成功或突然崩溃，对于人类社会而言恐怕都不会是什么太好的消息。
从90年代跨入新千年，中国在经济领域实现飞速发展，西方的技术、投资乃至饮食文化都纷纷涌入中国市场。在国际关系领域中国也面临诸多挑战，而在08年奥运会前后，北京与西方世界之间在政治体制和价值观领域的矛盾进一步激化。
截至2015年，在天安门广场上，总共举行过17次现代意义上的阅兵式，其中15次发生在中华人民共和国成立之后。
香港在中国国庆前的周末示威冲突未减。支持者认为港府持续镇压和逮捕，是要让不同意见者在国庆噤声。反对者则抨击示威者击是暴徒，试图捣乱和破坏国庆。
庆典仪式上，邓小平的"巨幅画像"亮相时，《人民日报》的解说词是"邓小平同志正在向人们微笑"。他被怀念被称颂，顺理成章。
随着经济和社会的发展，外来文化的传入，追求民主自由的力量也不断蓄积。中共内部改革派和保守派之间的斗争也在持续，最后以胡耀邦和赵紫阳的先后下台告一段落。这是抗议不断的十年，也是民主化改革昙花一现的时代。
文革浩劫过后，百废待兴。这一时期的中共主要聚焦于清算“四人帮”和“林彪反革命集团”，同时开始试探性地进行一些经济自由化的改革。在对外关系方面，与共产主义盟友越南发生边界冲突的同时，中国开始加强与西方国家之间的交流互动。
中国梦是否能实现、应该如何实现？中华人民共和国70周年国庆日前夕，来自丹麦、荷兰、奥地利、加拿大的四名中国问题专家在柏林举行了一场研讨会，探讨了中国的政治、经济、社会、环境等多方面的问题。
从1966到1976年的时代关键词就是：文化大革命。以阶级斗争为纲的十年不仅使得中国传统文化与道德价值受到破坏，大量文物被毁灭，同时也导致了文化教育的停滞，宗教信仰自由受限制。中共官方对这场浩劫定性是“由领导者错误发动、被反革命集团利用，给党、国家和人民带来严重灾难的内乱，造成全面而严重的危害”。
中国政府将在10月1日举行建政70周年盛大庆祝活动。中国国务院抢在9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，希望增进国际社会对中国发展的理解。
持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
50周年庆典有了一个词："世纪大阅兵"，与此对应的也是"世纪庆典"。那一年，邓小平正式提出了三代领导集体的概念。
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