专题：中德建交50周年

1972年10月11日，联邦德国与中国正式建立外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。

中德建交50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。