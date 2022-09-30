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专题：中德建交50周年

1972年10月11日，联邦德国与中国正式建立外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。

中德建交50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。