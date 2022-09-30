专题：中德建交50周年

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1972年10月11日，联邦德国与中国正式建立外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。
中德建交50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。
德中建交50年后的今天，双方关系目前处于什么样的状态，德国总理肖尔茨为何迟迟没有访问中国？德国今后将对中国采取何种路线，如何处理棘手的台湾问题？本台记者采访了柏林科学与政治基金会（SWP)中国问题专家安吉拉·施坦策尔（Angela Stanzel）博士。
两年多来，中国以疫情为由对外国游客以及外国留学生关闭国门。在中国的德国留学生以前约为8000人，如今降至不足50人。德国学术交流中心、德国高校与中国的交流合作变成了只有中国留学生来德的单行道。
德国联邦议会网站上的一则民众请愿书，近日引发台湾媒体关注。请愿者质疑德国政府为何只承认侵犯人权、破坏人权的北京政权，却至今不承认早已实现民主化的“另一个中国”——台湾。联署人数目前已突破了5万，这意味着联邦议会必须尽快做出回应。
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