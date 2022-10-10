专题：中德建交50周年

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
1972年10月11日，联邦德国与中国正式建立外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。
中德建交50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。但两国关系面对的挑战也空前巨大。
在经过为期不长的接触和谈判后，1972年10月11日，联邦德国同中国正式建立外交关系。当时就有德国媒体指出，这一步骤具有重大意义。但这一关系具体将给两国各自的发展带来什么影响，似乎还没有人能预见。
在2022年的“多事之秋”，德中两国迎来了建交50周年纪念。疫情带来的限制和政治气氛的紧张是否使得两国之间的文化交流受到影响？活跃于德中文化圈的设计师何见平受德国外交部委托，设计了中德建交50周年纪念Logo。他在接受DW专访时讲述了设计背后的故事，以及自己对于文化交流的见解。
中德建交今年已到了50周年。在这个时机，世界格局已经有了翻天覆地的变化，而中国和德国在这方面都为这种变化起了相当大的作用。50年后的今天，中德关系正在发生重大的变化，严格地来说，从德国方面来说，其对华政策有了明显的范式的改变。而这种变化将对世界格局意味着什么？
中国与联邦德国1972年10月正式建立了外交关系。50年后的今天，德国与中国经济、社会、文化互动关系的紧密程度，已大大超出了人们之前的想象。德国之声带你一起回顾半个世纪德中交往的大事与小事。
1972年德中建交以来只有一位德国总理没有在任期内访问中国，但他却是短时间内“两次”访华的总理。你知道他是谁吗？被中国领导人称作“老朋友”的德国总理又是哪（几）位呢？
消息人士在推特上表示，德国联邦总理府私下透露，总理肖尔茨将推迟原定于今年11月第一周访问中国的计划。大约两周前，《南华早报》曾再度报道，德法两国领导人今年11月将先后访问北京与习近平举行会晤。
德中建交50年后的今天，双方关系目前处于什么样的状态，德国总理肖尔茨为何迟迟没有访问中国？德国今后将对中国采取何种路线，如何处理棘手的台湾问题？本台记者采访了柏林科学与政治基金会（SWP)中国问题专家安吉拉·施坦策尔（Angela Stanzel）博士。
两年多来，中国以疫情为由对外国游客以及外国留学生关闭国门。在中国的德国留学生以前约为8000人，如今降至不足50人。德国学术交流中心、德国高校与中国的交流合作变成了只有中国留学生来德的单行道。
德国联邦议会网站上的一则民众请愿书，近日引发台湾媒体关注。请愿者质疑德国政府为何只承认侵犯人权、破坏人权的北京政权，却至今不承认早已实现民主化的“另一个中国”——台湾。联署人数目前已突破了5万，这意味着联邦议会必须尽快做出回应。
德国与中国的外交关系始于1972年，为了建立德中外交关系，当年的德国内政部长根舍和之后于92年至98年担任德国外长的金克尔也可谓功不可没。他们于74年首次踏上中国国土，与周恩来举行长谈。当年的德方历史见证人如今如何评价中国的崛起和其外交战略？历史的经验赋予德国前外长金克尔怎样的视角？下面是这位德国前外长接受本台中文网记者的专访。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式