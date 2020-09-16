专访：WTO的裁决对美国而言无异于废纸一张

德国之声：世贸组织（WTO）近日裁定美国对中国商品加征关税违反国际贸易规则。但是美国不会因为这个判决就取消对华征收的惩罚性关税吧？

朗格哈默尔：不会。从一开始美国就不承认WTO有资格对这桩诉讼进行评判。中国向WTO提出诉讼之时，美国方面就说，美中双方在WTO之外通过双边谈判的方式解决问题。而且此间美中两国也的确先已达成美中贸易第一阶段协议，美国觉得问题已经解决了。另外美国觉得，WTO从根本上来说就不支持美国的看法。美国的看法是，他们有权对中国征收惩罚性关税，因为中国盗窃了美国的知识产权，同时大搞不公平贸易。美国认为中国的做法违反了关税及贸易总协定（GATT）中的第20条——违反公共道德。这一条其实很少被引用。WTO专家组评判认为，美国没有提供充足的证据证明中国如何通过他们的产品违反了美国的公共道德。然后美国人就很冷淡地表示，他们才不感兴趣WTO说什么，他们是绝不会屈服于这一裁决的。



德国之声：那么这一裁决对于中国、美国乃至整个世界来说意味着什么呢？



朗格哈默尔：对于中国来说意味着一种肯定，也就是美国的所作所为违反了世贸组织的规定。对于美国人来说，这一裁决不具备任何意义。美国人觉得这个问题早就通过双边谈判的方式解决了，而且他们反正也不信任WTO，认为WTO反正也不会做出对美国有利的裁决。对于整个世界来说，结局已经非常清楚，如果是涉及到美中之间的冲突，WTO就变得完全无能为力了。



德国之声：这一裁决是否赋予了中国同样向美国征收惩罚性关税的权利呢？



朗格哈默尔：不是。这需要美国先向WTO提出上诉，但是因为由于美国阻止新法官的任命，WTO的上诉机制自去年起已经停摆。所以这一切只意味着，一、中国并不就此具备报复的机会。二、WTO的上诉机构目前无法工作。三、在WTO做出裁决前美中之间的争执在签署了双边贸易协定之后已经不再是激烈的冲突了，因为美国人会说，我们双方已经达成协议了。对于中国而言，这一裁决只是中国从WTO获得了肯定，就是美国在2018年和2019年对中国征收惩罚性关税的做法是不合法的。





德国之声：现在有猜测认为，美国有可能会退出WTO。您觉得这种可能性大吗？

朗格哈默尔：我们并不清楚11月3日美国大选结束之后会发生什么。如果假设特朗普赢得了大选，那么这就是有可能的，因为美国可以像宣布退出世卫组织（WHO）一样说，我们受够了，WTO根本不保护我们。美国已经抱怨了很多年，说WTO的裁决总是对美国不利。然而这并不是事实。只是美国人自己这么说。他们也可能以此作为理由退出WTO。不过这些都只是猜测，我们并不清楚美国是不是会再次退群。

德国之声：那么如果美国真的退出WTO，这对于WTO和世界其它国家来说是一件好事吗？WTO的规则将会被更好地遵守吗？



朗格哈默尔：我觉得不是。这对WTO来说将是一个沉重的打击。美国毕竟是一个对1948年的关贸总协定就开始产生影响的国家。很可惜美国的行事作风是：我们很清楚规则，那些规则是我们定的，但是那些规则对我们不生效。但是如果美国退出WTO，这对WTO而言会是一个巨大的损失，同时对多边体系也是一个巨大的损失。如果美国退群的话，它一定会怂恿其它国家也退群。美国毕竟是WTO中的一个重要参与者，如果一个重要的伙伴离开了，那么这个组织也必然会被削弱。另外WTO单独是无法产生效力的，需要重要成员国的合作推动。如果成员国采取不合作的态度，就像现在美国这样，WTO本身也深受其累。所以说，如果美国退出WTO，这不是对这一组织的加强，而只是削弱，因为只要涉及国际贸易，就无法绕开美国。到时候我们将不得不面对一个必不可少的贸易伙伴，但是它自己定规则。这是我们不想看到的。

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