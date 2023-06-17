专访SPIRI报告作者：中国核武库迅速扩张

德国之声：您在报告中写道，中国有410枚核弹头的估计是来自公众可获取的信息。因中国从未公开其核武库规模，因此许多数据是来自美国国防部。那么国防部的数据又是从何而来呢？

克里斯藤森（Hans M. Kristensen）：美国政府公布的情报信息是我们评估的重要组成部分，但并非唯一来源。比如：美国军方会作出一些估计，中国现在大约有多少核弹头，十年后可能有多少核弹头，而我们需要看这一数据是否与我们能观测到的地面信息以及其它信息来源相吻合。所以，我们的数据与五角大楼的数据有点不同。我们的信息一部分是来自卫星图片对地面的观测，各军事基地的发展变化等。我们不知道美国国防部如何获得他们的信息，但我们可以猜测是来自所截获的中国军方通讯的情报，军事间谍卫星图片等。偶尔我们从社交媒体上也能获得一些信息。有时中国官方也会发布一些信息，比如军事演习或者武器部署，--不多，但会有点滴信息透露。我们试图对这一切进行整合。

德国之声：您所说的社交媒体是指？

克里斯藤森：比如，一些分析人士会在社交媒体上监测和分析相关信息。这些社交媒体账户可能属于个人或机构，或者比如媒体。甚至一些个人会发布一些他们用手机拍摄的照片，照片上可以看到导弹发射器。

卫星图片显示新建发射井 由此推测核武库增长情况

德国之声：SIPRI报告中写道，截至2023年1月，中国估计共有410枚核弹头，比SIPRI前一年的估计多出约60枚。这是否是中国核武能力的最大变化？

克里斯藤森：变化主要有两个层面。一是：中国现在估计拥有的核弹头。二是：中国现在正在建造的基地和发射装置意味着，他们未来将配备多少核弹头。我们现在的估计是，中国现有的核弹头约为410枚。去年是360枚，几年前大概是290枚左右。所以这一数字几年来在增长。

我所在的美国科学家联合会（FAS）参与了对中国在其北部中部地区建造的大型新导弹发射井的卫星图片的评估。这些发射井占据中国核武库增长的很大一部分。尽管现在还没有进入可运作状态，但已有很大进展。其建设开工时间大约是在2020年，大多数发射井并未安装核弹，但发射井本身的建造已经基本完工。这是一个很大的工程。我们数到有大约350到360个新的发射井在建设中。这样的规模是我们此前在中国的核武发展中未曾看到过的。

该卫星图片于2021年7月25日由Planet Labs公司提供。分析人士认为，图中显示在中国哈密附近正在建设洲际弹道导弹发射井。

德国之声：您在报告中写道，中国的核武库未来十年预计将继续增长，中国的洲际弹道导弹数量可能会达到或超过俄罗斯或美国，但中国总体的核弹头数量仍将少于俄罗斯或美国。您能进一步解释一下吗？

克里斯藤森：中国现有可运作的核弹头包括，陆地可移动洲际弹道导弹发射器比如大型卡车发射器，这是中国洲际弹道导弹部队目前的主要焦点。他们也拥有六艘弹道导弹潜艇，每艘运载六枚导弹。他们还有相当显著数量的中程导弹。这些也属于核武库。所以410枚核弹头是用于这些导弹。除此之外，还有更多陆地导弹基地和前述导弹发射井正在建设中。所以五年、十年后，这些设施也将可运作，并配备核弹头。

以前述正在建设的约350个导弹发射井为例，如果每个发射井安装一枚导弹，每枚导弹安装一个核弹头，那就将是350个核弹头。这些将加在现有的410个核弹头的数量上。但如果中国在每枚导弹上安装三个核弹头，那就将再增加两倍。所以，最坏的预计是，到2035年，中国可能拥有约1500个核弹头。但这里面有非常多的未知因素，比如我们不知道他们如何构建其部队，在每枚导弹上安装几个核弹头，我们甚至不知道是否每个发射井都会安装导弹。

德国之声：也就是说，尽管中国的核弹头数量潜在可能有巨大增长，但即便如此，预计仍将少于俄罗斯或美国。

克里斯藤森：是的。俄罗斯和美国的情况是独特的，没有其它国家--包括中国在核武数量上能够接近于这两国。粗略地讲，俄罗斯和美国的核武库约为4000枚。但中国核武发展的速度和数量是我们前所未见的。过去中国在核武方面动作是非常缓慢的：渐进式的现代化更新，没有突然的大动作，并且一直表示不参与核武竞赛，仅需要少量核武器。但现在显然他们的想法改变了：他们需要很多核武器，并且是很快。

"不首先使用核武器"是政策意向

德国之声：除核武能力之外，在意图方面，您在报告中写道，没有官方公开证据显示中国政府偏离了长期以来的政策，包括不首先使用核武器（NFU）。但与此同时，中国可能采取"接到警报后发射"（launch-on-warning）的态势。您能解释一下吗？

克里斯藤森：中国一直有不首先使用核武器的政策，甚至不会对不拥有核武的国家实施威胁。这是中国政府多年重申的政策。而现在他们所建造的这些发射井，看上去是用于使用固体燃料的导弹，而不是液体燃料--液体燃料导弹必须在使用前加注燃料。固体燃料导弹则可以很快发射。我们看到报道，中国在发展其空间预警能力，比如卫星，能够监测到比如美国、俄罗斯或印度向中国发射导弹。这些空间传感器与中国的指挥控制系统相连，所以如果有警报进来，正有大型袭击来临，命令可能传达给中国导弹部队，他们将可以在自身被摧毁前发射导弹。这是外界怀疑中国可能在尝试做到的一种场景，就是说在遭受第一次打击时不至于就此失去核威慑力。

有些人更进一步地认为，这让他们对中国不首先使用核武器的政策提出质疑。我不这样认为。因为一个国家可以拥有像中国这样的核武库、空间预警以及"接到警报后发射"的能力，但仍维持不首先使用核武器的政策。我们目前还没有见到中国改变这一政策的征兆，尽管我们听到美国军方一些鹰派人士或其他人士有这样的声称。

德国之声：这是否意味着中国不会首先发起一场核战争，但他们在发展"接到警报后发射"的能力。

克里斯藤森：我们还需要注意的是，不首先使用核武器，这是一个政策，它只是一种意向，而非在技术上不可行。如果中国愿意，它有能力首先使用核武器。

德国之声：俄罗斯或其它国家是否声明这样的政策？

克里斯藤森：冷战结束时，有短暂的时间，俄罗斯有不首先使用核武器的政策，但之后作出了改变。但必须注意的是，一个国家没有不首先使用核武器的政策，并不意味着，它就有首先使用核武器的意向。美国也没有不首先使用核武器的政策，并多次拒绝引入该政策的提议，因为想保留在必要情况下首先使用核武器这一选项。俄罗斯、法国、英国也是类似情况。中国不同。印度也有不首先使用核武器的政策，但有些动摇。

这幅2021年6月29日由Planet Labs公司提供的卫星图片中，分析人士认为，显示中国玉门附近的洲际弹道导弹发射井。

中美的核打击能力

德国之声：从国际政治角度，提到中国，会想到台湾问题，或者中国和美国之间的对抗。中国核武能力的变化对这两个议题来说意味着什么？

克里斯藤森：中国和美国不可能突然之间毫无理由地相互使用核武器，如果使用，肯定是从一场常规战争中衍生出来，而这样的战争潜在可能因台湾而发生。在这样一场战争中，如果中国失利，中国领导层有可能--我们不知道--使用有限量的核武器打击美国在该地区的军事基地，借此向对方发出信号：停止再打击我方军事力量。而美国如果采取报复，则形势进一步激化。

德国之声：在这样一种想象的场景中，中国和美国各自的打击能力有多强？

克里斯藤森：中国的武器可以打击亚洲任何一个目标：美国在关岛的军事基地，在日本或韩国的军事基地等等。既包括核武器，也包括常规武器。他们为地区冲突场景发展的一些武器既可用于核武器，也可用于常规武器。美国的军事力量非常灵活：可以使用远程巡航导弹，从关岛或其它地方发射，可以深入中国腹地。美国也拥有弹道导弹和潜艇，可以在西太平洋运作。当然在美国本土也有洲际弹道导弹发射井。人们猜测，这样的场景会首先是地区性的，不会相互攻击对方本土和中心地带。对中国来说有所不同，中国没有前沿基地，所以美国对中国的打击首先是对比如战舰或者海岸地区的军事基地。

德国之声：如报告所说，没有官方公开证据显示中国在偏离不首先使用核武器的政策，那么，作为核武器问题专家，您认为中国这几年来迅速扩充核武库的原因是什么？

克里斯藤森：可能有多种原因。由于中国政府不对此表态，因此这是人们的猜测和观察。一是，他们可能想要保护自身的反击能力，而不是在首次遭受打击时即失去核军事力量。这不但是指在遭受核打击时，也越来越多是指遭受常规打击时。美国正在扩充对该地区的远程精准常规巡航导弹，他们（指中国）担心未来其军事力量的一大部分会被这样的军事能力摧毁。这是一部分原因。另一部分是，习主席宣布中国将在本世纪中页成为世界军事强国。这意味着要有强大的军事力量。此外，中国的财力可以支持军事力量的扩充。核武器仅是其军事现代化的一部分，过去十年里，常规武器方面的更新可能更为瞩目。第三，很多年来--可以追溯到2000年代，中国非常担心，如果美国的弹道导弹防御系统得到进一步扩充和加强，那将可以拦阻中国大部分远程导弹。要绕过该系统，就需要建造更多的发射器，以便在数量上超过该系统的防御能力。第四，与中国的地区雄心有关。中国在南中国海和台湾问题上日益展现强硬姿态，也在全球事务中展现出施加更大影响力的兴趣。一种理论是，要做到这些，需要核军事力量做后盾。

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广岛和长崎受原子弹袭击68周年 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig/安静



（以上内容译自英文采访，有所删节）

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