 专访：2019有望成为电动车发展突破之年 | 经济纵横 | DW | 31.12.2018

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经济纵横

专访：2019有望成为电动车发展突破之年

对德国汽车生产商来说，2018年可谓多事之秋：忧虑美国海关税、应对柴油车禁令。来年将出现何种情况？德国之声为此采访了有“汽车权威”之称的杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）教授。

Deutschland Autospezialist Prof. Ferdinand Dudenhöffer an einer Stromtankstelle (picture alliance/dpa/R. Weihrauch)

杜登霍夫教授是德国汽车专家

德国之声：对汽车生产商而言，2018年挑战多多。在全球最大销售市场中国，新车销量减少；在欧洲，实施更严格的废气排放新标准，众多德国城市作出禁止柴油车入城决定。汽车市场来年会面临何种情况？

杜登霍夫：对汽车生产商来说，来年不会轻松，因为，在中国遇到的问题不会一夜间消失；2019年，全球范围的汽车销售将少于2018年；美国市场上，特朗普总统一手制造的"腾跃"也将停滞，或小幅回落。在欧洲，我们也将看到类似发展。景气将有所减弱。

此外，随着欧盟出台关于至2030年的二氧化碳排放新规，对汽车生产商的要求提高。也就是说，生产商们必须增加投资，必须考虑，如何集中投资。比如，不再投资燃料引擎，而是只投资电动引擎--沃尔沃已先行一步。

德国之声：明年，在很多城市，尤其是老一代柴油车将被限行。柴油车已然接近寿终正寝了吗？

杜登霍夫：我相信，是的。2019年，柴油车将会大范围被禁行。车主们深为失望，各城镇不知所措。对所有各方而言，它都是一种极为棘手的局面，因为，所有各方都曾犯过大错。之于汽车生产商，实施更严格CO2排放新规，意味着必须摈弃柴油动力技术，考虑如何以俗称的"48伏混合动力"技术走向未来--至2027年；然后，从2030年起，生产的新车中必须有一半是纯电动车。

德国之声：在电动车上，到目前为止，特斯拉遥遥领先。美国人终于做到了，成批生产Model 3。其他生产商也挤入市场，2019年，所有德国汽车生产商就都会向市场投入新款电动车。但是，德国人如此长期迷恋柴油技术，是否还能在电动车领域跟上人家？

杜登霍夫：我们预期，2019年，在德国，特斯拉将绝对是市场领袖。Model 3现在已经供市；某些时候，特斯拉可一天生产1000辆车。在美国这个全球第二大市场，特斯拉过去3个月的销售量超奥迪品牌总销售量25%。明年年初，Model 3将进入欧洲，那时，德国国内亦会重新燃起特斯拉热。尽管新款上市，但2019年，德国汽车生产商们仍将落于人后。不过，从2020至2022年，随着更多新款车投放市场，德国汽车生产商将能赢得加分。

Frankreich Paris Tesla Model 3 (picture-alliance/MAXPPP/A. Marchi)

特斯拉Model3已经在德国上市

德国之声：要是2019年有那么多新款车进入市场，那么，它是否会成为德国电动车发展的突破之年？

杜登霍夫：按我们的估计，会是这样。我们预期，明年将售出8万辆纯电池驱动的电动车--要注意不是混合动力车，而是纯粹的电动车。今年，只销售了35000辆纯电动车。特斯拉的Model 3将成为市场领袖。在它之后，就是奥迪新型的e-tron、梅赛德斯的EQC系列、宝马的电动Mini。也就是说，在一点、一点前进。德国人赶了上来。2019年起，纯电池驱动的电动车也将在德国启动。

德国之声：可是，尤其在德国，用于纯电动车的充电站依旧太少；别的欧洲国家亦然。电动车价依旧过高。考虑到这一情况，人们现在究竟该买何种汽车呢？

杜登霍夫：谁如果现在要换掉柴油车，可以将汽油车作为过渡。他或许租赁二、三年--最好是48伏的混合动力车。以后，电动车的供应状况将大为改善，这既指续航能力，也指价格水平。眼下，人们已可买到售价2万欧元左右的电动车，比如雷诺Zoe--如果把新车换旧车奖励金计算在内的话。雷诺Zoe是小型乘用车，类似大众的Polo，续航力350公里。所以说，对个别人来讲，已有选择可能，不过，还不是对所有人。再有个二、三年，选择的可能性肯定还会显著增加。

德国之声：这就是说，您预期，再过二、三年，电动车的价格会明显下降？

杜登霍夫：会下降。不过，只是在2025年后才会大幅降低，因为电动车的最贵部分是电池。由于大家现在都集中开发电动车，在电池组电池市场上出现紧缺现象。相关生产能力将得到扩建。一段时间里，电池会贵一些，但到2025年左右，新的生产能力将已建立起来，电动汽车市场将不再是电池生产商，而是顾客说了算。

 

杜登霍夫教授是杜伊斯堡-埃森大学机动车研究中心（CAR）负责人。

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