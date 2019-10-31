专访: 高压手段恐终结中共体制

德国之声：可否请您大略分析一下整个四中全会的主要看点在哪？

章立凡: 整份官方公报其实没什么看点，基本上都是观赏文章，就是讲八股。 主要重点无非就是在讲国家治理体系与能力现代化，也就是加强一党专政。 再来就是关于香港，这份公报特别提到了一个词叫「管治」，而这个词以前没这么提过。 中国共产党也以国家安全为理由，可能在香港重新启动类似23条的立法。 但是除非他们彻底砸掉「一国两制」的牌子，否则他们未必能做到，因为这种做法只会对中共提出的两岸「和平统一」策略造成更负面的影响。 然而，他们也可能真的不打算和平统一了。 如果是那样的话，那就没话可说。

德国之声：在国内政策方面，中国政府会更强化对公民社会的管控吗？

章立凡：现在这个政权有强烈的不安全感，因为外部跟内部都出现他们难以控制的情况。 经济上，他们可能会更进一步强行「割韭菜」，像近期政府利用拆香堂来解决中端人口住房的问题。 这也说明，中国共产党利用强硬手段来割韭菜的决策可能会持续进行。 此外，他们也透过四中全会强调国家治理能力与体系现代化，这代表他们在治理上的手段也会更加强硬，当中包含运用高科技手段进行社会控管与不久前当作国策提出来的区块链，这些都可能会上。 日后，他们这方面的做法会更强硬，因为不强硬便没办法保障这个政权继续生存。

德国之声：四中全会闭门前，外界也不断臆测这次会议中可能触及的人事变动话题，包含提出可能的习近平接班人名单。 然而，最后公报却对这方面只字未提。 您怎么看？

章立凡：这不出所料，因为我从一开始就没有参与这个竞猜游戏，我觉得在现在这个情况下，不太可能出现这样的更迭，大部分人的竞猜也都落空了。 习近平这次还是稳住了阵脚，因为如果不稳住阵脚的话，他也不会开这个四中全会。 既然选择开会，就说明他对自己握有的权力有相当的把握。 至于说所谓接班人这类的说法，也很可能是大外宣故意放出的讯息。

德国之声：中国共产党这样的策略有办法更加巩固自己的势力，还是这会让他们未来在面对社会反弹时，更难控制呢？

章立凡：我觉得可能是后者，因为根本上来讲，不进行政治体制改革，任何经济改革都没有太大的意义。 另外，政府运用高科技手段来控制社会的麻烦在于它一旦被反控制或是高科技控制失灵的话，国家就会面临全面崩盘的局面。 所以我觉得现在共产党有很多想法都是一厢情愿。

德国之声：您认为中国共产党会开始意识到政治体制改革的必要性，还是会在习近平的带领下，持续往高压统治的方向走呢？

章立凡：现在这种高压的作法也可能成为这个体制的终结者，因为它越是想守住家业，反而可能越守不住。 这种把党派利益放到国家民族利益之上的思维，在我看来是没有可持续性的。 我认为在习近平的带领下，共产党很难做到根本的政治体制改革，因为现在的领导人根本没有这种想法。 中共70年来就是不断地消灭竞争者，不许体制外有任何其他竞争势力存在，这本身也就弱化了这个政权。 任何政权或政党都是在竞争中才会变强，如果没有竞争的话，政党也就没有生命力了。