 专访: 「香港人用选票表达诉求」 | 评论分析 | DW | 25.11.2019

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评论分析

专访: 「香港人用选票表达诉求」

香港区议会选举在25日下午全部选票点算完毕，结果显示民主派大获全胜，在全部452个议席当中拿下390个议席，相当于86%。在几个选区甚至出现全部都是泛民派当选的情况。这样的选举结果将如何影响香港接下来的发展?

Hong Kong | Regionalwahlen (Reuters/A. Perawongmetha)

(德国之声) 开始投票的第一个小时之内，选民的投票率就已经创下纪录，投票结束后，投票率更是创下香港历史有史以来最高的71.2%。泛民派取得压倒性胜利，在17个区议会获得过半议席，整体而言也大幅超越建制派得票率。德国之声访问了前香港城市大学政治学教授郑宇硕分享看法。

德国之声: 区议会选举结果显示民主派大胜，您认为这个结果最重要的意义是什么?

郑宇硕: 最重要的意义当然是香港人用手中的选票做了一个发声的机会，告诉全世界、告诉北京的领导人，我们坚持我们的诉求，希望政府回应我们的诉求，我们不能接受这种强调一味的打压解决问题，香港人利用手中的选票，表达这个诉求。你看星期天早上七点半钟很多人就在排队，我自己也在排队，这个情景让我非常感动。

德国之声: 区议会本身没有很大的政治权力，那么这个选举还能有什么实质的政治影响力?

郑宇硕: 区议会是地区层面的基层机关，权力只是基层的性质，也只有小小一点钱作壹些地区性的小计划。但是不管怎么样，选民还是利用机会表态，跑出来表达诉求、表达不满意。事实上你要知道香港人目前对林郑政府也好、对北京政府也好，是没有太高的期望的。但他们还是期望把握每一个机会表示自己的不服气。

Carrie Lam (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Kyodo)

香港特首林郑月娥说，政府会尊重投票结果，认真反思

德国之声: 刚刚林正月娥也针对选举结果发表了她的意见，说「特区政府一定会虚心聆听市民的意见，并认真反思。」您认为她是否还会有更多行动来对选举结果做出反应?

郑宇硕: 一般相信不会。就像我刚才说，大家对她也没有什么期望。昨天选举完，这么多人出来投票，选举的结果也很清楚，她还是出来说这么一句话，非常充分表示她没有诚意。在香港人眼里非常清楚，在这种时候还说这些都是官话。最简单的一个回应是，你是不是要成立一个独立的调查委员会? 香港有百分之八十以上的人都要求成立一个独立调查委员会，你连这一个要求都不答应，还谈什么聆听、跟社会对话，现在大家就是看不到前景。看不到隧道尽头的曙光。你一味的打压，没有对话，没有回应政治诉求，这怎能让香港回复正常呢?

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香港区议会选举在周日完满结束，投票率创下香港历史新高，达到71.2%。开票结果出炉，泛民派获得压倒性胜利，翻转了过往18区皆由建制派把持的状况。普遍认为，这个结果很可能对日后的特首选举造成影响。林郑也对选举结果作出表态。 (25.11.2019)

因反送中运动而被赋予特殊意义的香港区议会选举周日顺利举行，全港投票率打破香港主权移交以来所有选举纪录。有分析认为，高投票率对民主派阵营有利。迄今为止的开票结果显示，建制派受到重挫。 (25.11.2019)

抗议浪潮持续数月之后，香港周日举行的区议会选举被看作是反映民心向背的晴雨表。截至目前的报道显示，本次参选率超过了以往历次区议会选举。香港特首林郑月娥也表示，希望选举能够为香港带来政治新开端。 (24.11.2019)

德国之声: 所以，您认为，如果林郑需要藉由回应运动诉求才能展现诚意吗?

郑宇硕:这是最清楚的。坦白说，要是政府不回应的话，我很担心警察跟示威者的冲突还是会继续下去。最起码一个很中性的诉求，成立独立调查委员会，这也是很多人支持的，是香港人一直以来超过百分之八十以上的人支持的要求。

德国之声: 那么从「反送中」运动方面的人来看，在区议会选举出来之后，他们还能做什么呢?

郑宇硕:这也不是能做什么的事情。而是清楚表达诉求，就是林郑这个行政长官、这个区政府，我们要求民主选出来，没有民主选举出来的政府，不会捍卫市民的诉求，不会捍卫市民的价值，只会一面倒地听北京的话，这个我们不接受，我们要求有改革。如果不反应的话，香港人会持续的抗争下去，用和平的不合作运动显示这个政府不能有效的管治。

Hongkong Wahllokal (Reuters/M. Djurica)

此次香港区议会选举，投票率是香港历史上最高的一次

德国之声: 您认为这个选举结果，能否会改变北京处理香港事务的态度?

郑宇硕:这个可能性很低。北京政府也不是不明白香港的民意，他就是不让步，就是要教训教训香港人。他们的意思就是不能对一个群众运动让步，也担心对中国国内起示范效应，...更担心让步会引起对政府的怀疑。所以北京真正让步的可能性还是很低，这个香港人也都明白。

德国之声: 媒体认为，因为特首选举委员会的委员也会由区议员互相选举产生，因此这次泛民派压倒性赢得选举的结果可能会影响到2022年的特首选举。您认为这个几率高吗? 影响会多大?

郑宇硕:到时候选举的制度，还是北京掌握整个过程。就算我们在区议会赢了，也顶多是在1200人的选举委员会拿到117个席位，也还不够多数，北京还是能掌控多数的。所以要是北京一样推派他自己认可的候选人出来，全力动员，那个候选人当选的把握还是大的，这个制度的前提就是让特首不脱北京的掌控。我们也不寄予厚望，总之我们就尽力而为了。

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