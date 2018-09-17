专访: 贸易战威胁远比实际影响更大

德国之声：美国新的高额关税意味着什麽？

沈凌：这不会出乎大家的预料，因为这件事已经發展了很长一段时间。美国的听证会也举办了很长的时间。根据特朗普一贯的作风，不管美国民间会有什麽反对意见，他都会徵税。总体来看，2000亿美元商品关税对中国影响应该不会非常大。这次徵税的额度只是百分之十。从三月份宣布有可能要进行贸易战到现在为止，人民币汇率贬值都已经超过百分之十。纯粹地从关税、出口的角度来讲，这个影响可以说是没有，甚至是已经提前消化掉。可以对中国经济产生重大影响的，可能是对未来的预期。从这一点上来讲，特朗普非常懂得交易的艺术。不停的给中国贸易战的威胁，远比贸易战本身对经济更加有负面的影响。这半年间对中国股市的影响就反应出来了。因为股市上最体现出来的是对未来的预期，而不是对现实的损失。负面的预期已经产生重大影响。

德国之声：中美贸易谈判出现变数，未来还谈吗？

沈凌：我相信到最后是会谈判。只不过是特朗普现在的谈判方式跟我们以前的想法是不一样的。因为他觉得如果不给中国一个非常重大的威胁，谈判间能得到的成果会比较有限。他可能在我们所认为的阶段，到目前为止，并没表现出非常大的谈判诚意。而是希望不断地给予一些现实的威胁，看看到最后中国会不会自己就把要价给降下去。从方法来看，我们可以理解特朗普的作法。

德国之声：中国政府曾表示会回击，特朗普也威胁要再对价值2670亿美元商品徵税。接下来情势会如何發展？

沈凌：大家应该都很清楚明白，中国对美国贸易有巨大顺差，中国出口有大约5千亿，进口只有2千3百多亿。想从数量上对等进行贸易战是根本不可能。所谓对等的做法和制裁，也只是从形式上的一种表达。实际上没有太大意义。从经济学上来看，美国对中国出口的增税并不是美国捡了便宜了。反之亦然。如果说现在出口到美国的消费品是缺乏替代物的，没有哪一个第三国能够替代中国。美国对中国的徵税只是让美国消费者更加受到损失而已。所以有很多经济学家认为，特朗普不太理解经济学原理。他一直关注贸易逆差问题，实际上，逆差对美国来讲并不是一件非常不好的事情。

德国之声：对于美国的要求调整经济政策，包括减少企业补贴和加强保护智慧财产权，中国会做出承诺或让步吗？

沈凌：我对中国政府更多的建议是这一点。很多的对中国政府市场化的要求，更多智财权保护的要求，这些并不是违背中国利益的事情。其实这些事情对中国长期经济增长是有好处的。我一直觉得，不能把这个做为一种筹码去跟外国人谈判。因为这个对我们并不是不好的，有时候反而是一种很好的收益。无非就是我们在权衡我们长期和短期利益的时候，我们可能会有一个跟外国人所期待不一样实现的节奏。这个是中国政府要考虑的。最终目标来讲，我觉得一个国家要依靠创新去拉动经济增长不可能不保护智财权。市场经济也是一样。中国40年改革开放的成果是因为我们引入了市场经济和市场配置资源的基础作用。我们更好地發挥市场机制应该是符合中国长远经济利益。

德国之声：中美贸易战要如何收场？

沈凌：我估计还会持续很长的时间。因为美国现在的经济相对来说，还是处在比较好的阶段。美国民主政体，一人一票，只要经济好的话，特朗普现在做任何事情，很难受到国内舆论的压制。支持他的力量仍然会比较大。他担任总统也这麽长时间了，有很多助手都走了。很多懂经济学原理的人其实是反对他的经济政策，但都被他赶走了。可以预知他并不会改变。他对于贸易逆差的态度，对美国基本认识也不会改变。所以贸易战还会持续很长的时间。

经济学者沈凌

对中国来说，哪怕25％的增税，到最后未见得对中国有很大的打击。因为这个完全取决于国际贸易产业链的分佈。看看有多少其他的替代国。这个是最关键的。如果找不到其他替代国，最后受损失也许美国比中国更大。如果有替代国，也许中国损失大。我觉得这个事情到最后，需要时间，时间长了之后，美国总统四年一改，四年后也许换了，政策会有变化。中国政府可能也会意识到，民间投资者也会意识到，这个影响并不像我们原先想的那麽大。那麽这些事情慢慢就会淡化掉。你要增10%或15%的税就增好了。我有很多做贸易的朋友说，今年其实赚钱赚了很多，因为贬值在先，增税在后，现在的收益还比去年好。现在主要是一种情绪，觉得好像贸易战不得了了，天要塌下来了。但是过一段时间就会平復下来。

沈凌为德国波恩大学经济学博士，华东理工大学商学院副教授。

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