 专访: 蔡英文放话中国意在国际？ | 评论分析 | DW | 26.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

评论分析

专访: 蔡英文放话中国意在国际？

台湾总统蔡英文日前接受法新社采访，直指中国对全球民主构成威胁，呼吁各国「共同捍卫民主价值」。她到底想向谁喊话？谁能够呼应她的诉求？重点讯号是甚麽？《德国之声》邀请到台湾中研院社会所副研究员吴介民解读分析。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (ROC)

德国之声：蔡英文最重要的讯息是甚麽？为何要呼吁「共同捍卫民主」？

一定是已经享有自由民主的国家，才会有强烈的动机捍卫民主。威权国家虽有追求民主的动机，却还没有捍卫的意识。西方国家原本还对中国的操作模式矇矇懂懂。以前对于孔子学院、中国大外宣是当做软实力看待，是良性的角度。但是去年底，美国民主基金会发表了一篇报告，转而将这些行为视为具有恶性、撕裂性的「锐实力」(Sharp Power) —— 即施展权力的一方是威权政体、反民主自由价值观，对他国发挥影响力，进行国力扩张，做法包括经济、知识产权、军事力量的扩张。

以澳洲为例，中国透过当地侨民、新进移民的资本企业，透过政治献金对当地政局发生作用。马来西亚也是，例如新马高铁。如今，澳纽、加拿大、美国都开始对中国警戒。所以现在马来西亚马哈蒂尔上位之后，决定搁置马新高铁的建设计划，就是一个警惕的表现。

面对中国的势力扩张，台湾有很多经验故事可以跟世界分享。中国在台湾各式各样的扩张早就已经超越锐实力，但是因为台湾长期被国际忽略。所以蔡总统的专访是在提醒世界，不要忽略台湾在抵抗中国影响力上面的努力，不要忽视台湾在民主世界中的战略价值。这是我认为这项专访中，蔡总统要释放的最重要的讯息。

德国之声：这些讯息的对象是谁？蔡英文有可能与习近平坐下来谈吗？

其实蔡英文这是一个优雅的象征动作。长期以来，台湾在国际上争取自主，推动力道强一点，就会被中国打压，或是被美国贴上「麻烦制造者」的标签。但是现在是蔡政府上任后，瞄准新的地缘政治局势，决定打安全牌，提出维持现状。现在这个原则遵守得蛮严谨的。所以，制造麻烦的球就在中国那一边：中国在全球到处扩张，北京渗透到民主国家内部，也就是国会和媒体，引发全球警戒，使得西方世界的舆论与判断快速转向，「麻烦制造者」变成中国。

Taiwan Singapur Treffen Ma Ying-jeou und Xi Jinping (Getty Images/AFP/R. Rahman)

蔡英文强调要在「对等」且「不设政治前提」下与习近平会面。

仔细对照专访原文，蔡英文将中国对台的举措直接定位为「威胁」。这是全世界都知道的，可是台湾政府很少直接对中国说「你是在威胁我」，出自台湾政府、领导人之口，这在马英九八年内是绝对不会发生的。将中国对台湾的压迫视为「威胁」，也就是指中国在制造这个大麻烦，所以这是放出非常明确的讯号。尤其蔡英文说愿意在「对等」且「不设政治前提」的情况下与习近平会面。因为中国的政治前提就是九二共识，不设政治前提等于蔡英文不承认九二共识。「对等」代表习近平如果与蔡英文会面，就等于是承认关系对等。

最后要注意的是，台湾新闻进入中国总是会被屏蔽扭曲，除非翻墙有心搜索，否则看不到访谈全文或原文。蔡总统的讯息进不到中国一般民众的视野。所以，蔡英文这个访谈是以温和坚定的语气谈台湾的生存问题，其讯号释放主要是面向国际，第二是国内，两者重要性远大于面向中国。

Großbritannien Olympiade Streit um Flagge von Taiwan auf Regents Street in London (Reuters)

蔡英文执政后，台湾在外交和国际事务上遭遇中国处处阻难。

德国之声：美国身为台湾最大盟友，却也没有总是坚持自己的主张，那么谁才能？

美国在二战之后建立的体制，确立了他的世界霸权地位。虽然比起二战战后的巅峰，美国势力稍微下降，但仍不能否认其地位。面对中国扩张，开始有人担心中国是否想要图谋世界霸权，政治学出现权力转移的说法。

要分析台湾在东亚局势、在世界的位置，脱离不了地缘政治。所以不是说美国特定人物或是非营利组织对台湾支持，就可以这么做，因为都会牵涉到美国对东亚、全球的布局。再者，受到特朗普这个人的领导风格，美国看似在流失它作为领导人的信用。但我们应该要把空间跟时间的尺度都放大，才有意义。

德国之声：中国对外扩张有限度吗？对台湾有效吗？

例如中国压迫各国政府和跨国企业改台湾的名称，一时间效果蛮好的，但是长期来看，对中国的反作用力会很明显。因为他提醒周边各国，北京的行径如同帝国主义欺负周边弱小国家，测试他们的民主意识与忍耐程度。而且中国越压迫，反而造成台湾独立意识高涨，青年运动四起。

中国的势力从东海、台海、南海到澳纽，像斯里兰卡没办法偿债，把一个战略港口移交给中国，租约长达99年。中小型规模的国家与中国发展交易，是否会沦为「债奴」？我们可以看到中国的扩张企图是不知节制的。但因为它太过粗糙而鲁莽，引起全球性的反作用。中国当政者应该从日本过去的大东亚战争、德国纳粹的第三帝国扩张当中，获得前车之监，其失败经验其实蛮值得中国参考的。

 

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

  • Singapur Treffen Wang Daohan und Koo Chen-Fu

    两岸破冰大事记

    汪辜会谈

    1993年4月27日至4月29日的汪辜会谈被认为是自1949年以来，两岸首度破冰的历史时刻。此次的会议是在1992年达成的“九二共识”基础上举行。时任台湾海基会董事长辜振甫与中国海协会会长汪道涵在新加坡海皇大厦首次进行官方授权的正式会晤，并签署四次协议。台湾媒体指出，已故的新加坡总理李光耀与两岸领导人都有深厚交情，从中牵线促成了此次会谈。

  • China Taiwan Wirtschaftsgesprächen

    两岸破冰大事记

    第二次汪辜会谈

    第一次汪辜会谈结束后，双方达成了多项制度化协商共识，并同意加强对话。但台湾前总统李登辉在1995年的访美之旅以及“务实外交”政策，被中方视为有违“九二共识”，大陆方面遂中断第二次汪辜会谈的准备。此外，1995年至1996年间，台湾举行第一次总统直选以及大陆针对台湾的导弹演习破坏了两岸协商机制。第二次汪辜会谈一直到1998年辜振甫率领海基会代表团访问上海才再次举行。

  • Taiwan Gericht Urteil Ex-Präsident Lee Teng-hui

    两岸破冰大事记

    “特殊国与国关系”

    1999年，台湾前总统李登辉在接受德国之声采访时抛出了“两国论”，形容台湾与大陆是“国与国特殊关系”。“两国论”一出，再次破坏了两岸协商的基础。2000年陈水扁就任总统后不承认“一个中国”原则，两岸关系持续紧张，第三次汪辜会谈随之流产。2005年，辜振甫和汪道涵先后辞世，汪辜会谈也走入历史。

  • China Taiwan Wirtschaftsgesprächen

    两岸破冰大事记

    胡锦涛会连战

    2005年，时任国民党主席连战率代表团前往大陆进行私人访问，将该次行程定调为“和平之旅”。连战在北京与当时的中共总书记胡锦涛会晤，并达成“连胡五愿景”，在“九二共识、一中各表”的基础上推动两岸和平发展。

  • China Treffen von Wu Poh-hsiung & Hu Jintao

    两岸破冰大事记

    “欲穷千里目，更上一层楼”

    曾任台湾总统府秘书长、内政部部长等要职的国民党人士吴伯雄过去也积极参与两岸事务。2008年，时任国民党主席的吴伯雄在国民党重新执政后，以党主席身份率团前往大陆与当时的中共总书记胡锦涛在人民大会堂会晤。中国媒体形容，该次会晤打破了国民党和共产党60年来的“坚冰”。时隔一年后，胡锦涛再次在人民大会堂接见国民党主席吴伯雄及访问团成员。胡锦涛还以古诗“欲穷千里目，更上一层楼”比喻两岸关系，希望不断开创台海关系新局面。

  • Bilaterale Gespräche zwischen China und Taiwan 11.02.2014

    两岸破冰大事记

    两岸关系大跨步

    2014年11月，台湾陆委会主委王郁琦11日率团前往南京，与国台办主任张志军进行历史性“王张会”。这场会晤应是1949年两岸分治之后，首场部长级的官方会谈。同年六月，张志军回访台湾。

  • Taiwan Treffen Zhang Zhijun mit Andrew Hsia

    两岸破冰大事记

    “台湾地区与大陆地区”

    2015年初王郁琦请辞职务，接任台湾陆委会主委的夏立言两度会晤张志军。近年来两岸交流越来越频繁。据台湾媒体报道，夏立言和张志军在多次往返磋商后敲定了11月7日在新加坡的马习会，并确立以“台湾地区与大陆地区”定位。

  • China Taiwan Parteien Lien Chan bei Xi Jinping in Peking

    两岸破冰大事记

    三次习连会

    2013年、2014年和2015年，国民党前主席连战曾三次与中国国家主席习近平会晤。2015年9月，连战以“个人身份”率代表团出席中国举办的抗战胜利70周年纪念活动。“习连会”期间，双方再次重申九二共识。连战还表示，八年抗战时国民党领导“正面战场”，中共领导“敌后战场”，此一说法遭台湾总统府严辞驳斥。事实上，连战此行在台湾政坛引起极大争议，台湾总统马英九及国民党在行前皆劝说连战"不宜参加"阅兵式。

  • Taiwan China Treffen Ma Ying-jeou und Xi Jinping in Singapur (picture-alliance/AP Images/M. Tamura)

    两岸破冰大事记

    世纪马习会

    习近平与马英九2015年11月7日在新加坡香格里拉饭店以两岸领导人的身份和名义会面，并商定互称“先生”。台湾媒体报道称，双方大约在下午3时先握手寒暄并开放媒体拍照，接着闭门会谈20分钟。台湾总统府发言人表示，此次会晤不会签署任何协议或发表联合声明。两岸在当日4时30分各自召开国际记者会，马英九和习近平周六傍晚共进晚餐，成为第二次会谈机会。

  • Singapur Wahlen Premierminister Lee Hsien Loong Ehefrau Ho Ching

    两岸破冰大事记

    新加坡再扮东道主

    继1993年的汪辜会谈后，新加坡再次扮演东道主角色。台湾媒体指出，新加坡总理李显龙是幕后推手。习近平此次对新加坡进行国事访问是为庆祝两国建交25周年，周六将与李显龙伉俪进行私人午宴。此前媒体曾推测，马英九可能以贵宾身份出席午宴，借此与习近平展开互动。

    作者: 张筠青


DW.COM

蔡英文总统：中国对全球民主构成威胁

台湾总统蔡英文在接受法新社采访时表示，国际社会为维护自由应敢于制约中国，并认为，中国正在对全球民主构成威胁。 (25.06.2018)  

民主制度正在失去人民的信任？

此份研究报告聚焦在人民的主观感受，而非制度设计的客观现实。结果令人意外: 不少民主国家的人民认为，他们的政府不能有效捍卫民主价值。 (22.06.2018)  

两岸关係陷低潮 美国居中佈棋局

美国一举一动牵动台海局势。中国强烈反对美国「干预中国内政」，台湾则打「民主牌」拉拢美国合作。遭指为「美国棋子」，总统蔡英文曾回应台湾也是「棋手」。这一盘棋、三个玩家，最后鹿死谁手？ (06.06.2018)  

两岸破冰大事记

德国之声盘点了过去20多年间两岸高层的多次接触。 (04.11.2015)  

相关内容

Tsai Ing-wen

蔡英文：中国对全球民主构成威胁 25.06.2018

台湾总统蔡英文在接受法新社采访时表示，国际社会为维护自由应敢于制约中国，并认为，中国正在对全球民主构成威胁。

Präsidenten Tsai Ing-wen, Taiwan & Donald Trump, USA & Xi Jinping, China

两岸关係陷低潮 美国居中佈棋局 06.06.2018

美国一举一动牵动台海局势。中国强烈反对美国「干预中国内政」，台湾则打「民主牌」拉拢美国合作。遭指为「美国棋子」，总统蔡英文曾回应台湾也是「棋手」。这一盘棋、三个玩家，最后鹿死谁手？

Südkorea Festnahme Soldat 22.06.2014

美倡暂停军演 日韩措手不及 13.06.2018

特朗普在峰会后抛出停止美韩军演的震撼消息，引起东亚各国争议，美国本土也对这橄榄枝意见分云。下一个焦点是﹕八月联合军演还会否继续？