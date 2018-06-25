专访: 蔡英文放话中国意在国际？

德国之声：蔡英文最重要的讯息是甚麽？为何要呼吁「共同捍卫民主」？

一定是已经享有自由民主的国家，才会有强烈的动机捍卫民主。威权国家虽有追求民主的动机，却还没有捍卫的意识。西方国家原本还对中国的操作模式矇矇懂懂。以前对于孔子学院、中国大外宣是当做软实力看待，是良性的角度。但是去年底，美国民主基金会发表了一篇报告，转而将这些行为视为具有恶性、撕裂性的「锐实力」(Sharp Power) —— 即施展权力的一方是威权政体、反民主自由价值观，对他国发挥影响力，进行国力扩张，做法包括经济、知识产权、军事力量的扩张。

以澳洲为例，中国透过当地侨民、新进移民的资本企业，透过政治献金对当地政局发生作用。马来西亚也是，例如新马高铁。如今，澳纽、加拿大、美国都开始对中国警戒。所以现在马来西亚马哈蒂尔上位之后，决定搁置马新高铁的建设计划，就是一个警惕的表现。

面对中国的势力扩张，台湾有很多经验故事可以跟世界分享。中国在台湾各式各样的扩张早就已经超越锐实力，但是因为台湾长期被国际忽略。所以蔡总统的专访是在提醒世界，不要忽略台湾在抵抗中国影响力上面的努力，不要忽视台湾在民主世界中的战略价值。这是我认为这项专访中，蔡总统要释放的最重要的讯息。

德国之声：这些讯息的对象是谁？蔡英文有可能与习近平坐下来谈吗？

其实蔡英文这是一个优雅的象征动作。长期以来，台湾在国际上争取自主，推动力道强一点，就会被中国打压，或是被美国贴上「麻烦制造者」的标签。但是现在是蔡政府上任后，瞄准新的地缘政治局势，决定打安全牌，提出维持现状。现在这个原则遵守得蛮严谨的。所以，制造麻烦的球就在中国那一边：中国在全球到处扩张，北京渗透到民主国家内部，也就是国会和媒体，引发全球警戒，使得西方世界的舆论与判断快速转向，「麻烦制造者」变成中国。

仔细对照专访原文，蔡英文将中国对台的举措直接定位为「威胁」。这是全世界都知道的，可是台湾政府很少直接对中国说「你是在威胁我」，出自台湾政府、领导人之口，这在马英九八年内是绝对不会发生的。将中国对台湾的压迫视为「威胁」，也就是指中国在制造这个大麻烦，所以这是放出非常明确的讯号。尤其蔡英文说愿意在「对等」且「不设政治前提」的情况下与习近平会面。因为中国的政治前提就是九二共识，不设政治前提等于蔡英文不承认九二共识。「对等」代表习近平如果与蔡英文会面，就等于是承认关系对等。

最后要注意的是，台湾新闻进入中国总是会被屏蔽扭曲，除非翻墙有心搜索，否则看不到访谈全文或原文。蔡总统的讯息进不到中国一般民众的视野。所以，蔡英文这个访谈是以温和坚定的语气谈台湾的生存问题，其讯号释放主要是面向国际，第二是国内，两者重要性远大于面向中国。

德国之声：美国身为台湾最大盟友，却也没有总是坚持自己的主张，那么谁才能？

美国在二战之后建立的体制，确立了他的世界霸权地位。虽然比起二战战后的巅峰，美国势力稍微下降，但仍不能否认其地位。面对中国扩张，开始有人担心中国是否想要图谋世界霸权，政治学出现权力转移的说法。

要分析台湾在东亚局势、在世界的位置，脱离不了地缘政治。所以不是说美国特定人物或是非营利组织对台湾支持，就可以这么做，因为都会牵涉到美国对东亚、全球的布局。再者，受到特朗普这个人的领导风格，美国看似在流失它作为领导人的信用。但我们应该要把空间跟时间的尺度都放大，才有意义。

德国之声：中国对外扩张有限度吗？对台湾有效吗？

例如中国压迫各国政府和跨国企业改台湾的名称，一时间效果蛮好的，但是长期来看，对中国的反作用力会很明显。因为他提醒周边各国，北京的行径如同帝国主义欺负周边弱小国家，测试他们的民主意识与忍耐程度。而且中国越压迫，反而造成台湾独立意识高涨，青年运动四起。

中国的势力从东海、台海、南海到澳纽，像斯里兰卡没办法偿债，把一个战略港口移交给中国，租约长达99年。中小型规模的国家与中国发展交易，是否会沦为「债奴」？我们可以看到中国的扩张企图是不知节制的。但因为它太过粗糙而鲁莽，引起全球性的反作用。中国当政者应该从日本过去的大东亚战争、德国纳粹的第三帝国扩张当中，获得前车之监，其失败经验其实蛮值得中国参考的。

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