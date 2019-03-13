 专访: 经济冲击与独裁政权的稳定性 | 经济纵横 | DW | 15.03.2019

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经济纵横

专访: 经济冲击与独裁政权的稳定性

知名的政治经济学家史宗瀚 (Victor Shih) 长期关注中国的政治与经济发展，而他在与德国之声的专访中，从经济冲击与独裁政权的角度分析了中国经济过去、现在及未来的发展趋势。

Chinesische Währung (Getty Images)

中国国务院总理李克强上周在全国人大会议开幕时，将中国2019经济成长目标订在6%到6.5%之间，强调今年中国政府经济工作重点，是「稳就业」，要确保失业率不会继续攀升。

 (德国之声中文网) 德国之声: 您可以简短谈论一下《经济冲击与独裁政权的稳定性》这本书吗?

史宗瀚: 我發现大部分的文献都在探讨当经济危机發生时，极权政府是否能生存下来，但我认为这样的分析过于非黑即白。 我的研究结果显示，其实极权政府的主政者会将他所拥有的资源进行转换。 换句话说，主政者会将原先分配给特定群体的资源占为己有，或重新以别的方式分配出去。 这么做的主要目的，是提升他熬过经济冲击的能力。 研究结果也证实，这个做法是许多极权政府会选择的方法。 而对于早就掌握所有金融机构的政权来说，当他们运用上述的方法时，他们存活下来的机率是大的。

德国之声: 您可以将上述的理论套用到现在的中国吗?

史宗瀚: 我将中国的分析划分成两阶段: 2008到2009以及2012之后。 在2008到2009年间，虽然全球垄罩在金融危机中，但中国却没有受到影响。 相反地，中国的银行有充足资金，而温家宝也不断花费这些资金。 到了2009年底，所有地方政府的经济表现都比2008年好。 然而问题是，这些赚取来的金融资源在接下来的10年内被全数花完。 到了2012年，习近平开始理解到问题所在，而他的经济顾问也预告他经济成长将趋缓。 这些建议刚好与他想在中国推行反贪腐计划的时间吻合，所以他便透过反贪腐计划将很多资源从大部分的政府官员手中，转移到一小群亲信手里。 他想透过重新分配资源来满足这群亲信。 在政治上，他的策略则是扩大打压与推广政策。 这是因为在经济成长趋缓时，极权政府明白他们无法提供人民物质上的利益，而这可能导致人们反抗。 过去理论都认为独裁者在民怨升高时，会选择下放权力给人民。 但我们的研究结果显示，现在的独裁者在民怨升高时，反而加强打压并透过社群媒体宣言政策。

德国之声: 你认为目前中国有潜在的经济危机吗?

史宗瀚: 虽然中国经济成长趋缓，但中国的经济目前没面临危机。 中国的问题是，他们过去很长一段时间都试着避免危机发生，但唯一能达成此目的的方法，便是扩大信用额度，而这也是他们过去10年来的策略。 我认为他们未来会面临到的经济危机，不会發自国内，因为他们可以透过印制更多货币来应对。 然而，由于中国有大量的外债且很多人想把钱移出中国，这使中国经济可能受到国际情势发展，而产生危机。

另一个问题是，危机發生时中国政府会如何应对。 由于习近平大量将资源转移给他的亲信，所以有不少政府官员因此感到不满。 而如果中国面临像1998年亚洲金融风暴那种等级的经济危机，许多价格将会应声下跌，失业率也会升高。 此外，如果外汇储备被耗尽，中国政府得强迫人民币贬值，而这将使食物价格飙升。 一旦危机發展到一定程度，我担心的是因为习近平在真正的危机发生前便已重新分配资源，所以他得面对的是一群不满的官员以及大规模示威，而这很可能会超出政府能压制的程度。 这将导致两种结果: 耗费大量资源的镇压或是政权转移。

Victor Shih (UC San Diego)

知名的政治经济学家史宗瀚 (Victor Shih) 长期关注中国的政治与经济发展，而他在与德国之声的专访中，从经济冲击与独裁政权的角度分析了中国经济过去、现在及未来的发展趋势。

德国之声: 去年不少专家曾警告中国有严重债务危机，而中国也以减少大型基础建设的数量作为响应。您认为中国目前仍持续施行这个政策吗?

史宗瀚: 由于经济成长在去年底停滞，所以中国已没有继续施行该政策。 中国目前的负债是国内生产总值的300%, 而如果利率是6%的话，中国每年得支付相当于国内生产总值18%的利率。 去年底，中国的信用额度成长大约是国内生产总值的15到16%，而由于利率比信用成长高的缘故，这导致他们没有足够的资金去支付利率，而这也导致固定资产投资完全崩坏。 中国政府已预期这将發生，但他们没预期到的是他们以为可以透过消费成长来抵销资金的不足。 但这并没有发生。 所以这导致整体经济并无成长。

德国之声: 您认为中国经济2019年会如何发展?

史宗瀚: 由于中国在1月释放了许多信用额度，所以这可能导致中国2019年经济成长优于2018年。 然而，关键还是在于3月跟4月的信用额度。 如果中国3月跟4月的公共财政总额超过20兆人民币，那么这会替2019年的经济成长打下很好的基础，而我相信这也是它们正努力达成的。 中国人民也明白，除了信用额度之外，其他关于减税的讨论都是无关的。

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