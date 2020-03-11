专访: 疫情是否会让中国乃至全球经济出现衰退？

德国之声：世卫组织将2019冠状病毒疫情从流行病升级为全球大流行病，这会对全球经济构成新一轮影响吗？

沈凌：这是肯定的。这主要表现在两个方面。一方面，疫情升级后意味着每一个经济体、特别是大的主要的经济体都要把更多的资源投入到防疫的工作上。如果整个GDP是一块蛋糕，现在就需要切下更大的一块做防疫工作，以前正常的生产就要受到很大影响。第二个方面，之前中国疫情严重的时候，意大利、德国等国家对中国进行航班管制、入境限制；现在其它国家又对意大利来的旅客进行限制。这就是说，疫情升级后对正常的人员和物品的交流都会受到很大的限制。这样一来就会对已经非常高度全球化的经济产生重大影响。

德国之声：全球经济受影响的情况下，会在中国经济体上有什么样的体现？

沈凌：之前由于疫情主要是从中国爆发的，所以中国是被别人限制。另一方面中国自己经济停摆，经济受到很大冲击。现在中国需要考虑的是能不能迅速地复工。我最近都在写文章提醒中国政府应该尽快复工，因为疫情高峰已经过去了。但是现在中国可以复工了，可是美国和欧洲的疫情又开始加重了。同欧美之间的交流，之前是他们限制我们，现在是我们要防范他们，因为最近一个星期中国发现的很多新增病例都是从欧洲传过来的。但无论是谁防谁，对交流肯定都形成很大的负面影响，对中国的进出口也都会形成重大影响。

德国之声：您认为，受疫情的影响今年会不会出现全球范围的衰退？

沈凌：今年的经济衰退几乎可以说是板上钉钉。像中国这样的经济体，两个月经济停摆，主要的产能都停摆，GDP的下降不会像以前那样只有零点几个百分点，或者一点几个百分点，我估计会有两到三个百分点的下降，对中国经济造成非常大的冲击，定义为衰退一点问题都没有。对于欧洲和美国来说，也是如此。特别是欧洲，经济本来就已经不是很好，增长率一直在放缓，受到现在（疫情的）冲击，恐怕也会陷入衰退。

从经济学定义来看，（经济）只要连续两个季度连续下降，就算进入衰退状态。从这个定义角度来看，一点问题都没有，肯定是要进入衰退。

德国之声：中国经济今年会不会出现硬着陆？

沈凌：可以这么理解。其实硬着陆软着陆都是人为的说辞。具体的我们都是看经济指标，看GDP增长是不是出现了比较大幅的下降。这几年中国经济GDP增幅虽然一直在下降，但是下降的幅度比较缓，我觉得是比较正常的放缓的过程。但是现在疫情的冲击是迅速的，两个月内经济突然停摆，所以下降的幅度肯定是挺大的。2月份的PMI出现了断崖式的下跌。

沈阳超市

德国之声：有一种比较乐观的看法，认为如果今年下半年中国疫情得到很大缓解，消费力就会得到恢复乃至大幅的提升，中国的GDP增长也会有所恢复。您怎么评价这种看法？

沈凌：这是有可能的。因为很多消费是可以延迟的。比如我现在要买的衣服可以延迟两个月再买。这种消费延迟是可以补偿回来的。乐观的观点指的就是这类延迟消费。另外政府为了抑制经济下行也会推行很多基建项目，弥补经济增速。如果这些都没有，经济停摆两个月，影响肯定就不会只是1%或者2%了。但是不会仅靠弥补性基建和消费延迟后的报复性反弹就可以把这两个月的影响全部消除掉，因为还有大量的消费和投资是不可能弥补的。例如餐饮业和旅游业。比如，冬天本来打算去滑雪，因为疫情无法成行，这不可能改成夏天去滑雪。所以两个月的停摆一定会对经济产生巨大的影响，而且这种影响和前几年缓慢的下跌肯定是不一样的。

德国之声：现在对于中国政府是否应该再比照2008年的力度，推出大规模的刺激经济增长的政策和措施也有不同的意见和讨论。您的观点是什么？

沈凌：我觉得应该尽量少推出这样的政策。因为2008年的刺激经济政策带来的后遗症非常大，对经济结构的转型实际上起到了负面作用，延缓了经济结构的转型。当初可能没有预料到这么大的风险作用，现在再遇到这样的冲击，特别需要注意的就是不要重蹈覆辙。我们应该更多地运用市场化的手段。特别是现在的复工阶段，我觉得现在遇到的最大的问题不是政府的刺激少，而是错位的刺激太多了。我们现在应该是恢复市场经济本来的运作规律，如果现在是有一部分先复工了，有一部分迟缓些，有一部分走得快，有一部分走得慢，这样反而使得市场经济运作扭曲了，负面效果反而会更大。所以我觉得现在应该全面复工，让我们的生活进入正常的轨道。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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