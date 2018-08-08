专访: 海外新闻节目告别中国? "从来没进来过!"

德国之声：您怎么看待"任何单位和个人不得引进境外时事性新闻节目"这条，这是否意味着海外新闻节目从此告别中国？

展江：现在进入中国了吗？这个是广电部门发布的，管理的应该还是传统的广播电视媒体，不包括微信、微博上那些来自海外的内容。我的看法是这个并不令人惊讶，因为这方面从来就没有放开过。这个限定的对象是传统媒体：报纸、杂志、广播、电视。关于国外的新闻，必须是自己记者采访的，或者是经允许翻译的。一直是这样。

德国之声：规定中也提到了"网络视听节目服务单位"的内容，是不是同时把网络包含进来了呢？

展江：网络上的内容其实不应该由这个（广电）部门管理的，而应该由网信办。中国在媒体管理上经常有矛盾，以前管理报纸的和管理广播电视的有矛盾，后来合并了。现在，管理传统媒体的和管理新媒体的本来应该是分开的，但广电部门总是想扩大自己的权力，想以视频的名义延伸到新媒体里面去。

德国之声：您怎么看待当局在这个时间点推出这样一个规定呢？

展江：即使是在20年前的江泽民时代，也没能做到（开放）。当时有一个澳大利亚/英国的、现在仍然活跃的（媒体大亨）默多克，他想通过软的方法--也就是跟中国领导人发展出非常友好的个人关系--进入中国。他在香港买了凤凰卫视，想以这种微笑的方式进入中国。在那个时代--（现在）人们可能认为那个时代的中国比较开放，也没做成，现在就更做不成了。

现在的情况是：那个时代，互联网不发达，新媒体、自媒体不发达，比较容易控制；如今，新媒体、自媒体上面的内容如何控制？比如有人发了一个特朗普发飙的视频，这个算时事新闻吧？这个违法吗，这就成了一个新的问题吧。

我的看法简单说就是：这并不出人意料。但具体怎么执行，还要观察。因为现在微信朋友圈、微博上这类视频是很多的，我认为他们应该还是会选择性的执法。也就是说，一般的对中国没有什么冒犯性的，可能也就无所谓了。但如果觉得敏感、对中国形象不利的，可能就会干预一下。

另外，最近肯定是在加强管制。你看，现在连小学的教材、幼儿园的教材都不能用外国的了，这是教育部的新规定，让思想上和国外分开，不要受资本主义的污染。

还有一个背景：现在官方的说法是"共克时艰"，也就是说，现在面临着艰难的局面，好消息不多。这时就更不会允许外媒进来了。因为西方媒体肯定是喜欢报道问题，不管是哪个国家的问题。你看，这两天中国大使在和瑞典官方发生矛盾，也谈到了类似的内容，说西方媒体负面报道中国、抹黑中国，但问题是，西方媒体什么时候正面报道过德国啊。这其实是一个老问题了。也就是说，在目前这种环境下，（当局）这样做我是可以想象到的。

（以上采访内容有删节）

展江是中国著名传媒学者，退休前在北京外国语大学国际新闻与传播学担任教授。

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