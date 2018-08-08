 专访: 海外新闻节目告别中国? ″从来没进来过!″ | 文化经纬 | DW | 22.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

专访: 海外新闻节目告别中国? "从来没进来过!"

近日，中国广电部门公布了《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》，欲对传播境外节目进行更为严格的限制，并明文规定“任何单位和个人不得引进境外时事性新闻节目”。对此，德国之声采访了著名传媒学者展江。

Frankreich Berichterstattung Le Monde - 19. Parteitag in China (DW/S. Li)

中国广电部门计划对传播境外节目进行更为严格的限制

德国之声：您怎么看待"任何单位和个人不得引进境外时事性新闻节目"这条，这是否意味着海外新闻节目从此告别中国

展江：现在进入中国了吗？这个是广电部门发布的，管理的应该还是传统的广播电视媒体，不包括微信、微博上那些来自海外的内容。我的看法是这个并不令人惊讶，因为这方面从来就没有放开过。这个限定的对象是传统媒体：报纸、杂志、广播、电视。关于国外的新闻，必须是自己记者采访的，或者是经允许翻译的。一直是这样。

DW.COM

中国国家广电总局就禁播、限播境外节目作出规定，现征求公众意见。那么，中国网友意见如何？ (21.09.2018)

中国游客在瑞典遭警方”粗暴对待“的事件令中国外交部、官媒以及部分网民的”不开心“。此外，美国再次增税，中国强硬反击，这些都是德语媒体关注的内容。 (18.09.2018)

瑞典酒店“辱华”风波仍在发酵。时评人长平认为，中国人习得的社交技能或应体谅，但靠近喉舌媒体必然自取其辱。 (19.09.2018)

德国之声：规定中也提到了"网络视听节目服务单位"的内容，是不是同时把网络包含进来了呢？

展江：网络上的内容其实不应该由这个（广电）部门管理的，而应该由网信办。中国在媒体管理上经常有矛盾，以前管理报纸的和管理广播电视的有矛盾，后来合并了。现在，管理传统媒体的和管理新媒体的本来应该是分开的，但广电部门总是想扩大自己的权力，想以视频的名义延伸到新媒体里面去。

德国之声：您怎么看待当局在这个时间点推出这样一个规定呢？

展江：即使是在20年前的江泽民时代，也没能做到（开放）。当时有一个澳大利亚/英国的、现在仍然活跃的（媒体大亨）默多克，他想通过软的方法--也就是跟中国领导人发展出非常友好的个人关系--进入中国。他在香港买了凤凰卫视，想以这种微笑的方式进入中国。在那个时代--（现在）人们可能认为那个时代的中国比较开放，也没做成，现在就更做不成了。

现在的情况是：那个时代，互联网不发达，新媒体、自媒体不发达，比较容易控制；如今，新媒体、自媒体上面的内容如何控制？比如有人发了一个特朗普发飙的视频，这个算时事新闻吧？这个违法吗，这就成了一个新的问题吧。

我的看法简单说就是：这并不出人意料。但具体怎么执行，还要观察。因为现在微信朋友圈、微博上这类视频是很多的，我认为他们应该还是会选择性的执法。也就是说，一般的对中国没有什么冒犯性的，可能也就无所谓了。但如果觉得敏感、对中国形象不利的，可能就会干预一下。

另外，最近肯定是在加强管制。你看，现在连小学的教材、幼儿园的教材都不能用外国的了，这是教育部的新规定，让思想上和国外分开，不要受资本主义的污染。

还有一个背景：现在官方的说法是"共克时艰"，也就是说，现在面临着艰难的局面，好消息不多。这时就更不会允许外媒进来了。因为西方媒体肯定是喜欢报道问题，不管是哪个国家的问题。你看，这两天中国大使在和瑞典官方发生矛盾，也谈到了类似的内容，说西方媒体负面报道中国、抹黑中国，但问题是，西方媒体什么时候正面报道过德国啊。这其实是一个老问题了。也就是说，在目前这种环境下，（当局）这样做我是可以想象到的。

（以上采访内容有删节）

展江是中国著名传媒学者，退休前在北京外国语大学国际新闻与传播学担任教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

相关内容

Indien Jammu - Zwei Hindus blicken auf ein Smartphone

印度新闻审查恶化 拟管制社交媒体 08.08.2018

印度政府近月加强压制社群媒体，以防群众利用散播摇言和挑起民愤。另一方面，印度新闻界最近也出现多宗审查事件，令人忧虑印度资讯自由会开倒车。

Microsoft Windows Google Symbolbild

中国官媒：欢迎谷歌重返 但要让监管部门满意 07.08.2018

近日传出谷歌计划重返中国，正在为中国市场量身打造“审查版”的搜索引擎。《人民日报》本周二在脸书和推特上发声，称欢迎谷歌重返，但前提是尊重中国的法规。耐人寻味的是，这些内容很快又被删除。

Olympische Spiele 2008 Peking Eröffnungszeremonie

十年﹕北京奥运究竟给中国带来了什么？ 08.08.2018

2008年时，很多观察家期待，北京奥运能成为中国一个新时代的起点﹕舆论更加开放；国家逐渐民主；公民社会蓬勃发展。十年后，他们意识到，那一年是起点也是终点，更是一个分水岭。

广告
Frankreich Berichterstattung Le Monde - 19. Parteitag in China (DW/S. Li)

专访: 海外新闻节目告别中国? "从来没进来过!"

近日，中国广电部门公布了《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》，欲对传播境外节目进行更为严格的限制。对此，德国之声采访了著名传媒学者展江。 

Graphic Novel Chinas Geschichte im Comic (Liu Jing)

专访漫画家刘京：中国历史值得拥有广大读者

从上个世纪90年代以来，刘京一直通过漫画向世界介绍中国。他的最新作品是将中国历史浓缩到四卷漫画丛书中，其中两卷已推出德中双语版。在德国举办巡回艺术讲座的刘京参加了柏林国际文学节，并接受了德国之声采访。 