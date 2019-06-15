专访: 泛民派谈暂缓修例

（德国之声中文网）德国之声: 作为泛民派的一员和一名律师，你对林郑月娥宣布的结果满意吗?

杨岳桥: 我们当然不满意。 她宣布暂缓，不是撤回，人们依然感到担忧。 这个政府失信于民，人民对她没有信心，延后的意思是她把这个法案放在抽屉里，在她希望的时候可以随时回来推动这个法案，这也是问题所在，也是为什么人们会如此担心。

德国之声: 根据林郑所说，她没有为法案何时通过设定时间表，所以这代表什么?

杨岳桥: 过去三个特首都没有提到这个法案。 就连现在这个特首上台时，这个法案也没有列在她的重大施政计划里面。这是突然在2019年冒出来的。这是这个事件的背景，也是我们为何担心。 如果她说这个法案不重要，为什么她可以就这样把法案拿出来，然后说我们应该要再做一次? 这是为什么我们这么坚定的要求法案撤回，不可以再拿出来讨论。

德国之声: 所以她所说的话是否有响应到你们的诉求? 对于6月12日她所称的「暴动」，你对她的回答有何看法?

杨岳桥: 我们也表明得非常清楚，她应该要调整她给的「暴动」卷标。这不是暴动，而是警察滥用权力。她应该要开启独立调查，调查到底发生了甚么事，包括是谁下达的指令，谁下令对学生发射橡胶子弹，谁对学生发射催泪弹。 应该要有人为这些事情负责，她不应该对伤者视而不见。

德国之声: 你们表示，不论她现在的主张为何，明天都将举行示威游行。 明天的行动呼吁什么?

杨岳桥: 我们呼吁香港人们再次站上街头，反对警察在6/12滥用暴力，也表示他们与学生站在一起，与伤者站在一起。 我们也希望展现他们要求法案完全撤回的决心。 人民的意志是应该要被听取的。 所以我们在星期天应该要再次展现这个力量。

德国之声: 你们对于将来的修法方向有没有任何建议?

杨岳桥: 我们认为，现在的这个政府没有任何基础再次在可见的未来展开协商，因为我们不相信中国的机制。 没有法治、没有人权保障、没有公平审判，我们怎么可能对这个机制会有任何信任感，所以如果这个政府想要在任何情况下把任何人送到中国去，我们完全没有妥协空间。

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