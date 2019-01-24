专访: 民主国家的软弱使中国更嚣张

(德国之声中文网) 路透社报导，中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上，证实澳洲籍华裔杨恒均因涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，已遭北京市国家安全局依法对他采取「强制措施」并进行审查。 华春莹强调，中国在对杨恒均采取强制措施后，已正式通知澳大利亚驻中国大使馆。 然而，正在中国出访的澳大利亚国防部长佩恩 (Christopher Pyne) 接受媒体采访时表示，杨恒均目前正以「监视居住」的形式被中国政府关押。

德国之声访问了雪梨科技大学中国研究中心的副教授冯崇义。 身為杨恒均的博士导师，及有多年交情的朋友，他认为杨恒均目前应该被关押在所谓的黑狱中。

德国之声: 杨恒均现在被关押的情况可能为何？

冯崇义: 我认为他应该被关在所谓的黑狱中，而中国政府这么做，应该是在准备以间谍罪正式向杨恒均提告。 如果他运气不好的话，中国政府甚至会拒绝让澳大利亚大使馆派员探视他。 这种形式的关押非常不人道，因为被告可能在黑狱中被关上六个月，甚至更久。 为了逼他承认犯罪，即便他没有犯罪，他们可能会以各种方式虐待他。 虽然杨恒均是澳洲公民，但因为他有中国血统，中国政府可能认为他们有资格以残酷的方式审问他。

德国之声: 您2017年也曾被中国关押过一周，以您的经验来看，您认为杨恒均有办法很快在一周内被释放吗?

冯崇义: 他的事情不可能那么快解决，因为当时的情况跟现在完全不一样。 虽然他们审问杨恒均的方式可能跟我当时的遭遇差不多，但中国政府当时以比较人道的方式对待我，而我当时也还能跟外界保持联系。 当中国政府决定逮捕一个人时，他们都会事先计划周详。 但杨恒均的处境比我当初更加艰难，因为他是一过海关就被十几个国保架走，接着扔到黑狱中。 他的家人自从他在广州下飞机后，就再也联络不上他，而他们也被要求不准公开对这个案件发表任何言论。

德国之声: 中国政府为何想针对杨恒均教授？ 是他过去从事的哪些活动或发表的言论可能触及中国政府的底线吗？

冯崇义：中共现在毫无底线了。 它们为了政治或商业目的，它们就像绑匪一样，什么都可以做。 它们一直很想整肃杨恒均，但这次抓他主要的目的是因为华为孟晚舟的事件。

加拿大本来跟中国关系是友好的，只是因为美国知道孟晚舟去了加拿大，所以要求加拿大引渡，这才让加拿大被中国政府盯上。 其实在华为这件事上，中国最想对付的是澳大利亚跟美国，因为澳大利亚通过了反外国干涉法来制约中国在澳大利亚的势力。

德国之声: 澳大利亚政府这次该如何响应中国关押杨恒均一事呢?

冯: 澳大利亚不能让中国成功有这个先例，就是它一旦扣留了人质，另一方就让步了。 那以后就可以任意让中国扣留各国公民了。 这已经是人类文明的底线，澳大利亚政府现在已经没有退路可退了。 但澳大利亚政府内部有些人认为经济利益很重要，所以有些人会想让步。 这是我的感觉，因为中国是澳大利亚农业跟工商产品最大的出口国。 那中国的留学生跟游客对澳大利亚经济来讲也很重要，所以因为澳大利亚有这个把柄在中国手上，所以中国认为抓住杨恒均就可以去胁迫澳大利亚政府。

我认为现在澳大利亚政府能使出的任何策略都应该尽量使用，因为现在中共这个行为是绑匪行为，所以澳大利亚政府现在应该动用国际法或联合全世界各国给中国一个强烈信号。 我认为澳大利亚政府甚至能考虑断绝经济关系或动用经济制裁。 其实澳大利亚政府有很多方式能反击中国，但他们现在也没走这一步。 他们还尚未找到如何响应中国这样强大绑匪的方式。

德国之声: 对海外其他的华裔异议人士而言，他们该怎么看待这件事呢?

冯崇义：这些异议人士应该全球发声，去营救杨恒均。 因为现在杨恒均很可能在黑狱中受酷刑，中国政府没有任何证据证明杨恒均危害国家安全，所以它们可能用各种方法逼他认罪，并假造能证实他罪名的材料。

对海外异议人士来说，中国政府的追捕是防不胜防的。 他们只能呼吁全球对人权有基本认知的人向中国政府施压，让它们改变行为模式。 因为如果这种模式不改变的话，没有一个人是安全的。

德国之声: 如果国际社会一直对中国施压，中国会软化态度吗?

冯崇义: 这要看国际的施压到达什么程度。 如果国际社会用对伊朗的制裁来对付中国，他们肯定得软化立场的。 尤其现在中国共产党内部也有很多人不满习近平这种绑匪行为，因为这让中国在国际社会丢尽颜面。 你可以想象在体制内很多人非常不满这种行为，因为这不是世界上能被认同的做法。

德国之声: 中国这样的做法对民主有什么样的冲击？

冯崇义: 现在民主国家因为跟中国有频繁的经济往来，所以在对中的政策上变得软弱，也让中国越来越嚣张，认为他可以得逞。 现在民主国家开始有点觉悟，如果他们连手起来，中国的专制力量相对是非常弱小的。 现在中国政府之所以这么嚣张，是因为民主政权软弱无能。 如果民主国家现在能开始连手抗衡中国，还是来得及的，因为专制政权本身外强中干，脆弱得很。