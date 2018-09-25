专访 : 新闻自由是香港的基石

(德国之声中文网) 《金融时报》发表题为〈香港打击言论自由之举〉（Hong Kong's move against free speech）的社论文章，对香港政府的决定表示极度遗憾，斥事件反映北京中央政府正逐步侵蚀香港的基本人权。中国问题专家林和立表示，今次西方记者不获续发工作签证，变相被驱逐出境可说是香港有史以来的第一次，为香港本地不同媒体制造寒蝉效应，进一步粗暴干预香港言论及新闻自由，香港頼以成为金融中心的基石受到破坏。

德国之声: 港府一直对事件不回应，只强调对个别事件不评论，你认为马凯工作签证不被续发是否与新闻自由有关 ?

林和立: 我们可以深信，这次马凯记者工作签证不被续发的事件, 是完全和新闻自由拉上关系。作为FCC的第一副主席，马凯邀请所谓鼓吹香港独立的陈浩天演讲，是触犯了香港政府的「红缐」。从新闻自由的观点来看，外国记者协会在香港有数十年历史，它有一个传统，无论左丶中丶右丶不同政治见解、不同取态的人物，都分别被邀请去演讲，这是象征新闻自由丶是香港一个重要核心价值的一个做法。

另一方面，港府绝对不会回应了，因为它拿不出充足的理由，所以跟以往处理些尴尬政治事件一様，只强调个别事件不评论。香港政府用这个理由用了很多次了，如人境事务处不允许英国议员来香港，也用这个堂而皇之的理由，今次也不例外，不会就马凯事件再有任何回应。

德国之声 : 过去香港有没有像这样的先例？而马凯事件对香港社会及传媒造成怎样的影响 ?

林和立: 据我记忆所及，几十年来香港从没有这样的先例，西方驻香港记者因为纯粹的报导丶或因为在例行公事上，像今次外国记者协会邀请不同政见人士發表演说而受到惩罚的，今次是有史以来的第一次。

是次马凯事件令到香港大部分传媒都感到寒蝉效应，所以无论外国记者协会，或是香港记协及其他新闻团体，过去一两天都强烈谴责特区政府的做法。很多人担心，这个显示香港新闻自由进一步委缩。往后驻港的新闻编辑及记者，在采访时可能要接受一些不愿意的限制，例如采访鼓吹港独或鼓吹香港人民自决等理念的政治团体时会自我审查，或报导反对北京的一些政策时，可能会加紧小心；这对于香港言论自由的环境确是进一步粗暴的干预。

另一方面，当香港的新闻自由被侵蚀，它影响了香港作为一个国际金融城市的地位，因为国际金融城市有頼信息自由的发放，如果每每限制新闻自由，香港頼以成为金融中心的基石受到破坏。

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德国之声: 有亲建制评论员认为，《拒批签证，英美何曾解释？》，并指出，“我们只把你请走，没拉你枪毙，算是最文明的抗议了”。请问欧美国家惯常的做法是否这样?

林和立: 其实在众多西方国家，报导分离主义活动经常发生，例如西班牙某一个地方鼓吹独立，也有国际记者去访问鼓吹独立的政客；早年加拿大𣁽北克省有鼓吹独立声音，也有不同国家新闻记者采访；就如英国也有鼓吹地方独立的活动，虽然规模很少，但是也有很多外国记者去采访，而英国政府也没有阻止。在香港，鼓吹香港独立只占人口非常低的比例，而陈浩天当天演讲，当时特区政府仍然未刊登宪报宣布民族党是非法组织，所以无论从国际惯例来说，或法律的理据来说，特区政府可说是缺乏理据惩罚邀请陈浩天演讲的组织者。

德国之声: 从港府高调处理马凯事件，你认为背后有甚么原因或部署?

林和立: 无论港府或北京，他们很早已决定，港独或民族自决是一条不可超越的红缐，今次惩罚了一个英国藉记者，之后其他香港本地的丶无论电视台丶电台丶报纸或网上等新闻平台，如果在报导一些港独的活动，可能会受到法律处分。今次港府高调处理英国记者，可能显示北京和特区政府凖备加速23条立法的工作。特区政府今次可能受到中央政府的指示，重权出撃丶秋后算账丶采取严厉措施来惩罚外国记者协会，说马凯抵触了香港政府反对港独的「红缐」只是藉口。

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德国之声: 你认为是次马凯事件是否受到国际间的高度关注？

林和立: 外国高度关注事件，除了英国之外，美国也会很关注。现在美国国会，有一部分国会议员向总统建议取消《香港关系法》，《香港关系法》如果取消了会直接打击香港经济命脉。这些国会议员提出，香港「一国两制」已名存实亡，即香港完全变了中国一部分，所以没理由再给香港享受一些异于中国大陆的独立经济区域的优厚条件。目前美国和中国政府处于冷战阶段，美国的确有一些鹰派人士主张取消《香港关系法》，而马凯事件刚在这个时候发生，就给了一些鼓吹美国取消《香港关系法》的人一个借口，可能游说特朗普取消《香港关系法》，如果情况真的出现，对香港经济是一个沉重的打击。

另外，如果马凯事件的翻版继续发生, 也会导至一些总部在英国或美国的外国传媒，考虑把地区总部由香港撤到新加坡或其他地区，这个方能性也是存在的。

林和立是中国问题专家和香港时事评论员，过去曾担任《南华早报》中国版副总编辑。

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