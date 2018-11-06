专访 : 新疆面对全球最紧急人道危机

德国之声：甚麽启发你开始关注新疆？为何世界需要知道这个地方的状况？

李香梅﹕我一直对新疆感到兴趣，我在学生时代就曾经到当地旅游，被其美丽和独特的风貌所震撼。我在路透社供职时都有报导新疆的事，后来在2017年初转投BuzzFeed，开始听到新疆状况大幅度恶化，所以想做一则长篇报导，那时候极少人写过新疆的状况。后来我决定聚焦监控技术，成为我第一篇报导的主要框架。

新疆恶化的状况是非常明显，你只要到了当地就会看到处处都有警察和检查站，镜头和人脸辨识系统佈满巡逻站甚至幼稚园。这也构成我的报导的两大部分--大规模监控和人脸辨识。关于监控，我认为重要之处在于这些技术并不只存在于中国，许多政府都在採购监控技术。某种程度上它让人们觉醒，如果政府把监控科技运用到极致，将会落得跟新疆一样的下场。关于「再教育营」，现在有近百万人被关押其中，是一个庞大的数字。那是全球最紧急的人道危机之一，世界应该关注。

维族人就连在家中奉行伊斯兰生活方式也被禁止，政府正在撤底改造他们的文化和宗教习惯，这种规模是前所未有的。中国侵犯人权不是新鲜事，但现今中国政府够胆量作出如此大规模的行动，正好令当权者的本质以及国际社会的沉默表露无遗。

德国之声﹕中国国家主席习近平上台后，中国的新闻自由状况有何改变？

李香梅﹕在胡锦涛执政或以前的时代，虽然有资讯审查，但中国本地媒体可以报导的内容仍然相对广泛，部分报章还可以發佈不同种类的调查报导。但时至今日，大部分中国记者都会告诉你，这些空间已被收窄。中国国内的好记者不再能够像以往那样做新闻，是一件不幸的事。

对外国记者来说，我们确实看到过去五、六年来情况持续恶化。例如政府拒绝延续记者的签证，导致一定数量的记者被迫离开。当然，这对业内造成愈来愈大的压力。很多採访地点以往不会受到干预，但如今再去的话，警察一定会在酒店等着你。这些手段都是为了阻止採访。另一点我想特别提出的是，消息人士受到的压力也愈来愈大。这对于记者在中国做好新闻是非常不利的，因为我们都要确定消息来源得到保护。消息人士单纯因为接触传媒而面临恶果，在这种环境下我们更难做出好的报导。

德国之声：你在中国做访问和搜集採访资料时遇到甚麽困难？

李香梅﹕举个例子来说，以往要找学者做评论相对来得容易，但今时今日他们说话时都变得极度谨慎。我曾经与一位官方智库学者讨论一系列政治议题，那是一次很好、很和睦的对话，我也没有要引述他的任何發言。于是我问他以后能否再碰面，他告诉我：「我不被允许给你名片，但我们可以用微信联络。」他说智库明确规定，禁止他们發名片给外国人。大概从2013年开始，像这类人都不会想跟你说话，因为跟外国记者说话对他们没有益处，这令我们更难游说别人开口。外媒的报导无法在中国广泛流通，加上政府和官媒不断散播对外媒的恐惧，令我们的工作更加困难。

德国之声：你认为身在外地的新闻工作者，还有甚麽方法继续报导新疆状况？

李香梅﹕新疆的问题是警察无处不在，以致在当地採访非常困难。当地是没有出入境限制的，很多记者运用不同方法报导这场危机。很幸运地，我们有很多当地的卫星图片，不少出色的报导都以此为切入点，其他途径还包括招聘启示和政府採购数据。最后就是流亡者，要让他们诉说新疆的事并不容易，因为他们的家人无法离开当地，但很多流亡者还是鼓起巨大勇气接受记者访问。

德国之声：你一直关注和报导中国人权议题，如何评价目前的人权状况？

李香梅﹕自从习近平执政以来，律师、公民团体和记者身处的环境恶化，这已不是秘密。一些以往能较自由地發声的消息人士，即使他们不会被捕，都很明显感受到来自政府的压力，令他们无法用以往的方式说话。在公民社会方面，有关非政府组织 (NGO) 法律的改革迫走了部分团体，例如美国律师协会。

我们目前身处的中国，所谓「敏感话题」涵盖范围之广是前所未见的，在各个方面都显然易见。另外，审查也比以往恶化。在谷歌和脸书被封锁以后，现在人们只用中国公司出品的网络服务，这情况已经非常普遍。如果你在几年前问我，我会说那不可能持续，但今天我已经不再这麽认为了，这很有可能是未来的大方向。

德国之声：中国的局势也影响着香港，最近《金融时报》记者马凯（Victor Mallet）被港府拒续签证，你认为会影响香港的新闻自由吗？

李香梅﹕新闻工作者因为做出反对政府的事而被拒發签谧，不是一个好兆头。这不利于香港的资讯自由，而且对所有在香港居住的记者来说，确实是一个警号。

德国之声：记者要准确地向全球读者报导中国新闻，你认为最重要的技能和知识是甚麽？

李香梅﹕同情心、对消息来源保持敏感度，在很多时候都很重要。因为受访者是冒着风险跟你说话，尤其谈到人权的时候。他们会失去家庭、工作，甚至自己的人身自由。你必须保持高度敏感，抱持最大的尊重并确保他们受到保护，这是一种实实在在的责任。

採访﹕李芊、杨威廉（發自台北）

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