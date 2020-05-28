专访： 我是如何成为代孕母亲的？

(德国之声中文网) 过去数年间，乌克兰约有1500名代理孕母为许多外国委托人诞下孩子，亚丽娜·斯塔楚尔斯卡（Alina Stachorsk）也是其中一员。这名32岁的女子来自哈尔科夫市，育有两个儿子，不久前刚结束第三次代孕。亚丽娜曾是售货员，21岁时为一对来自爱尔兰的夫妻产下一名男婴，之后又陆续为一对德国夫妻和一对印度夫妻代孕，至今与部分客户维持着友谊。与其他许多代理孕母不同，亚丽娜大方地告诉德国之声她的真实姓名。但因为受到合约限制，她不能透露代孕价格。根据德国之声从其他管道打听到的消息，乌克兰的代理孕母平均每次代孕的收入为15000欧。

德国之声：您是怎么成为代理孕母的？

亚丽娜·斯塔楚尔斯卡：第一次代孕时我还很年轻。当时我和第一任丈夫的感情破裂，不得不离开他。我独立抚养三岁的长子，没有栖身之所。起初的半年我们住在我的祖母家。我试着求职，但我从没受过职业培训。后来我在广告上看到了代孕项目。加入这个项目我就能支付房租。我带着儿子一起到诊所中产检，他会在走廊上等我。有时我会把他送去祖母那里。

对您而言，成为代理孕母是否是艰难决定？

我当时毫不犹豫，因为我知道我是为了什么这么做。我当然也有点害怕，担心自己的年纪太小可能不会被录用。但是一切都很顺利，我生了一个孩子，后来又诞下第二个和第三个。

您的父母知情吗？

知道。他们住在俄罗斯。他们移居俄罗斯时，我与祖母留在我生长的哈尔科夫市。

您的父母有什么反应？

很好，完全没什么问题。我没有隐瞒邻居、朋友或亲戚。有些人当然对我的观感不佳，认为我贩卖自己的孩子，诸如此类的。但是我的许多女性朋友，大概有10到15人，在我的推荐下也才参与了这个项目。

常听代孕诊所说，代理孕母们是想帮助没有孩子的夫妻。

老实说，我并不是想帮助没有孩子的夫妻的德雷莎修女。我的出发点是想赚钱。这是实话。我到今日都还和那些父母们有联络，他们非常感谢我。我也很高兴能帮助他们。但是我最主要是为了达到自己的目的。

所以您不认为代孕是对女性的剥削？

当一名女性作出代孕的决定时，她当然也知道自己这么做的理由。对方给了我一笔金额，我知道我能用这笔钱买什么。我不认为这是剥削。

您是怎么利用这笔钱？

第一次代孕后，我付清了一间三房公寓的一半款项，第二次代孕的收入用来支付一间两房公寓的半数金额。之后我将两间公寓都出售，买下了一间一房公寓，后来也卖了。拿到第三次代孕的钱后，我在哈尔科夫市买下一栋房子和两辆车。如果从事其他工作，我是不可能在这些年里赚到这么多钱的。

担任代理孕母是否对您的身心造成负担？

第一次挺艰难的。我在孕期里恶心反胃，哪儿都去不了，我自己还带着一个年幼的孩子。我只能枯坐在家中。第二和第三次因为已经有经验，感觉较为轻松。唯一让我感到不舒服的是每次产检或打针都得去诊所。我不怕抽血，但是怕打针。

什么样的针？

荷尔蒙。接受孕酮注射。

代孕期间有什么限制吗？

代理孕母必须照顾好自己，而且注意良好饮食。除了性行为、抽烟和喝酒，其他什么都能做。

您的先生对代孕有什么看法？

我们是四年前结婚的。最后一次代孕是在婚后，我先生当时强烈反对。但我对他说，我们别无选择。他的锁匠工作收入不稳定。我们育有一子，我无法去工作。但是我们要付房租，吃饭也要钱。等我做完各种检查而且坚持不改变主意后，他终于让步了。但是我怀着别人的孩子，这令他感觉很怪异。他还想要生个女儿，可是我已经不想再要孩子。我有两个孩子已经足够。他现在也能接受了。他有了一辆车而且很开心。

还发生过什么争执吗？

完全没有。每当我要去做超声波检查时，他都会送我去。如果我夜里突然想吃菠萝或石榴，他就会送到我面前。他把这次孕期看成是我们自己的孩子。

您在怀自己的孩子和"陌生人"的孩子时，感觉有差异吗？

有。我会感觉他们不是我的孩子，但是我会精心地对待他们。例如我在第三次代孕时，来自印度的委托父亲会传音乐来，是他用他们的语言唱的，让我播给孩子听。我必须承认，每个月我会这么做一两次，但不是每天。怀自己的孩子时，我会和他们说话。两者是完全不同的。我知道我只是怀这个孩子，之后就要把他送走，句号。实话实说，我没有任何爱的感觉。

生下孩子后也没有吗？

[短暂思考]当我见到最后一个代孕的孩子时，他正在育婴室里。我当时正在签文件，此时那个小孩婴哭了。没有护士或医生去看他，他们都在忙我的事情，处理这些文件。他们也不急着去给他奶嘴。我突然觉得孩子挺可怜的，想过去把他抱在怀里。但是我被要求离开。后来我当然哭了一会。那很难受。

我出院后，我和先生去拜访了孩子的父母，他们在哈尔科夫市租了一间公寓。我抱了抱孩子。那时候我的双手开始出汗和发抖。我马上将他还给他父亲。然后我先生对我说。我们还是回家吧。

孩子的父母没有去医院吗？

他的母亲没能在孩子出生时赶到哈尔科夫市，只有父亲到了。小孩在出院前一直待在医院。他的父亲每天会来看望几个小时。其余的时间孩子都和医生和护士在一起。

您在第一次和第二次代孕时也有相同的感觉吗？

第一次代孕时我完全无所谓。第二次时我还给宝宝喂奶了。孩子被带走时，我心里很难受，经常想起那个孩子。大约半年后，那对夫妻给我寄了照片，孩子会坐了，而且笑得很开心。我流下了眼泪，看到他我很高兴。我想看到这些孩子成长，我想知道他们的未来会是什么模样。

您的儿子们知道这些孩子的存在吗？

小儿子不懂这些事，他还不满四岁。大儿子知道。他不记得我第一次代孕的事，那时他还小。但他还记得第二次代孕的那对委托父母，因为他们曾经来访还送给他礼物。他知道我怀孕了，也知道原因。

您与那些父母还有联络吗？

第一次代孕时，我是在生产后才认识孩子的母亲。她来自爱尔兰。我们已经没有联系了。但是另外两对父母和我还保持联络。2013年我第二次代孕，为一个德国家庭生了个男孩。我们会用WhatsApp写短信。去年10月，他们时隔7年再次来到哈尔科夫市。他们想让那个男孩看看自己出生的地方，让他认识我。但那名母亲还不敢告诉他全部的真相，以及我的真实身份。我被作为朋友介绍给他认识。



您有受邀到德国吗？

他们邀请我去，但是我基于某些理由不敢前往。我为那对印度夫妻生的男孩刚刚5个月大。他的父亲经常用WhatsApp传照片给我。每次我都会祝福他们平安健康。

您想第四次代孕吗？

我想。如果以我的年纪和生产的次数还能获得录用，我愿意再代孕最后一次。



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