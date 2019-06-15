专访: 建制派谈暂缓修例

（德国之声中文网）德国之声: 请问您的反应是什么? 您对林郑月娥在记者会上宣布的消息满意吗?

钟国斌: 我们很欢迎这个决定。 因为很多人对这个法案表达担忧，又因为时间不够，所以暂缓修例可以避免冲突，我想大部分香港人都会接受这项安排。

德国之声: 你会认为在好几个月的争议之后，林郑的这项妥协来得太晚了吗?

钟国斌: 当然这是有一点太晚了，否则上礼拜天的游行不会有这么多人，也不会有上礼拜三的冲突。 但是至少她有倾听，做下这个最终的妥协决定，期望让社会冷静下来。

德国之声: 有意见认为她误解了争议的原因，将争议归咎到沟通不足而非法案本身的问题，你认为她是否对争议真正的原因有所误解?

钟国斌: 她承认整个过程是她和团队在沟通上没有做得很好，甚至有可能是做得很差，否则不会有过去两周这么严重的情况。但至少她愿意做出调整，向大众道歉，我认为这是可以接受的。

德国之声: 你认为未来会新增什么样的防护机制? 或是你会向政府建议什么样的防护机制?

钟国斌: 当然针对适用移交的罪行，我们有其中几项是希望拿掉的，例如贪污罪或是伪造账目。 我们会继续与李家超合作，看看他有没有可能再去除一些。当然香港律师会跟香港大律师公会已经提出一些建议，我希望政府可以采取一些这些专业团体关于保障罪犯权利的建议，例如他们可以聘请专家、获得公正审判等。

我认为现在政府比较愿意倾听，希望最后的法案可以让大家满意。

德国之声: 作为建制派议员，你认为林郑的决定，做出妥协，会对她将来执政有正面还是反面的影响?

钟国斌: 我想最重要的是，政府愿意倾听。 不是只是强硬推行他们认为对的事情。 至少给她（林郑）也给政府一个机会证明他们有意愿改变，有意愿倾听，很有可能做出更多对香港人民有益的政策，尤其在中美贸易战一定会影响到香港经济的背景下。

德国之声: 所以你觉得这个决定与中美关系或者贸易战有关吗? 会不会是中国面对外交困难所以做出的决定?

钟国斌: 我不那么在意，只要决定做出来了，是对香港好的，是谁做的决定我不那么在乎。 对这个法案的修订过程中有这么多人不满意，现在可以做出改变，不管是她自己的决定还是中国政府的决定，或是整个行政团队的决定，现在可以处理整个社会的紧张气氛，这是最重要的一点。

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