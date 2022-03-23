专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人

德国之声：中国11月11日发布优化防控的二十条措施后，我们看到一些城市的防控措施放松了一些，但在感染人数出现上涨趋势后马上又收紧了。您怎么看这种反反复复的情况？

金冬雁教授：这种情况在中国很常见，所谓"一抓就死，一放就乱"。今天（11月21日）国务院联防联控机制又发布了新文件（编者注：《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件），将措施更具体化。 20条是一些大方针，现在的文件细了一些，提供了更多可执行性。但这些措施还是需要再不断优化。

德国之声：您认为该怎样优化呢？

金冬雁教授：现在的措施基本上并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉。现在提出的一些措施将来也是要进行修正的，还要继续修正。

德国之声：就是说现在不是要取消动态清零，那么动态清零有必要继续坚持吗？

金冬雁教授：有没有必要坚持那是另外的问题。现在的情况是并非要取消动态清零。

德国之声：我们看到民众中对新冠病毒还是有很大的恐慌，但现在的奥密克戎毒株应该说致死率、重症率比以前其实低得多。具体数字是怎样的呢，比如从香港的情况来看？

金冬雁教授：奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，而且从中国的情况来说，大部分人都打了疫苗。从香港2022年截至现在的数据来看，如果一针疫苗都没打，死亡率是2.32%，算是比较高的。如果接种了三针科兴疫苗，死亡率大概是0.13%；接种了四针科兴疫苗，死亡率是0.08%；接种了两针复必泰疫苗，死亡率是0.06%；接种了三针复必泰疫苗，死亡率是0.02%；接种了四针复必泰，死亡率是0.03%。所以说这就是为什么要接种三针、四针科兴疫苗的原因，这样效果比较好。千分之一的死亡率基本上就是季节流感的水平。就是说打了三针科兴疫苗的死亡率基本就和流感死亡率一样。如果打了两针复必泰，死亡率就基本是万分之六了。致死率和重症率是相关的，所以用死亡率来做比较是最直观的一个数据，也是跟重症率一致的数据。

德国之声：那这样的一些数字您认为中国民众有没有可能接受？

金冬雁教授：如果你不接受，那每年都有季节性流感呀。季节性流感的数字他们不会报告，不会记录为流感死亡。现在他们把死亡数字夸大到无限大，然后告诉中国的老百姓和中国领导人，说奥密克戎造成的死亡比德尔塔还要多，这完全是一派胡言。这些人不知道到底是学术水平非常差，还是在胡说八道。他们到底是不是在故意骗人！中国领导人都被他们骗了，所以恐惧得不得了。全世界没有一个地方是这样子的。像郑州，像富士康这样的情况在全世界都不会发生。这样的情况让全世界人都看不起。

德国之声：在中国，现在的做法是把新冠感染者和密接者都拉到方舱集中隔离。而有些方舱条件很差。

金冬雁教授：是的，很多人都害怕被拉到方舱。很多人其实不需要治疗，他们需要的是心理医生，心理上的治疗。如果处理不好，就会变成病毒不杀人，恐惧杀人。是人为搞的。

德国之声：您谈到过香港有个经验就是多测抗原。测抗原有什么好处？

金冬雁教授：抗原第一便宜，第二出结果时间短。而且抗原检测阳性和传染性的相关性，要比核酸检测阳性结果和传染性的相关性好得多。核酸检测呈阳性的人很多是没有传染性。很简单一个例子，香港特首李家超回到香港后核酸检测阳性，但他前几天见各国领导人的时候抗原检测是阴性，就说明他基本没有传染性，要不然的话这些领导人都被他传染了。

德国之声：您也谈到香港是被动破防的，之前也是一直采取清零政策。破防以后就把减少死亡、减少重症和减少感染作为主要目标。中国大陆该怎么借鉴呢？国家这么大，各地的防疫好像也不在一个水平面上。

金冬雁教授：在不在一个水平面上不是一个问题。你想想看，中国情况再差，也不会比北朝鲜更差，不会比越南、马来西亚、印尼更差。人家都过来了，你为什么就过不来呢？这根本就是无解嘛。而且现在已经到了这么一个时间点，病死率和重症率都这么低，从病毒来说，不可能造成医疗资源的挤兑，不可能出现他们所描绘的像人间地狱的情况。重要的解决老百姓正确的认识。发生医疗资源的挤兑不是因为病毒，而是人祸，是人们的认识造成的，并不是因为病毒本身厉害得可以杀死这么多人。

德国之声：在德国，很早就不把感染人数作为唯一指标，而是考虑重症率、住院率、医疗资源有无挤兑等因素。

金冬雁教授：本来就应该把重点放在这些方面，确诊数其实没有意义了。但他们不习惯，他们就想看到没有确诊，没有确诊就觉得很好，就很高兴。那为什么流感他们不管呢？

德国之声：而且事实证明基本上也是防不住了。

金冬雁教授：破防是大概率的。所以20条里面也说要给老人打加强针，要准备抗病毒的药。这些都是正确的方向。

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