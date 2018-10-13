专访: 台湾加入CPTPP的机遇与挑战

(德国之声中文网) 特朗普退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，日本积极与其余10国开会，随后以跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)之名延续这个区域协定。眼看澳洲成为第6个签署CPTPP的国家，CPTPP因此启动程序，即将在12月生效。

德国之声采访中华经济研究院WTO及RTA中心副执行长李淳对此事的看法。

李淳认为，台湾若要维持在亚洲地区的竞争力，加入CPTPP势在必行: 「这几年来，东协国家崛起、科技转变造成生产流程改变等，就引发反面思考: 如果台湾不加入，它在亚太供应链中的地位一定会遭遇挑战。」

另一方面，加入CPTPP也有助于台湾的法制改革。「CPTPP的规范中，有很多规定涉及到法规透明化、利害关系人的参与、法规影响评估方法等等。这些都是台湾想要强化、进而与国际接轨的。」然而，两党政治的形态下，政策容易因民意摇摆，不连贯。如果加入CPTPP，不论谁执政，都必须得让台湾的法规跟国际接轨。

李淳举日本当例子。日本从「失落的十年」到现在重拾经济活力，要归功于他们在困顿时做了许多努力，致力于法规现代化跟透明，并且降低国家对经济的干预。「但是，这个例子也证明，法规改革的效果非常缓慢，不如关税这么直接、明显。」

台湾岛内也少不了反对声浪，质疑台湾尚未准备好迎接自由度如此高的CPTPP，也担优会对岛内的农业、制造业形成冲击。

听到自由贸易协定如何威胁台湾农业云云，李淳正色辟谣:「说稻农生存困难是WTO的问题，这个说法正确性不到两成。」

他举出农委会的数据显示，人均食米量在过去三十年来下滑了百分之五十，从平均一户每年吃97公斤下滑到47公斤。「真正让稻农生存困难的原因是台湾人的饮食习惯。」如果全台湾每人每天多吃一碗饭，就可以有两千公顷的稻田不必休耕。「所以，以农业为例，是要鼓励国人购买国产的农产品，才是整件事的关键。」

不可否认的是，要新加入一个贸易协定，农业会受到的改变是最大的。但这不是因为CPTPP刻意瞄准台湾的农业，而是因为台湾现在已经没有其他产业的关税像农业这么高。即便在WTO自由贸易的框架下，农业仍然受到不同额度的关税保护，平均而言还有十几个百分比，甚至稻米还有关税配额，在十四万顿以上可以课征百分之两三百的关税。

而且，CPTPP也有分阶段降税的条款，最长可以拉到25年，慢慢将关税降至零。在这个期间，政府可以如上述所说，制定应变措施。

在当初加入WTO时，为了要把谈判筹码留给农业，制造业的关税已经被降得很低，接近2%。对这些业者来说，就算加入CPTPP把制造业的关税降到零，也不会有太大差异。会受到影响的是现在还有10%以上关税的汽机车产业。

但是，国内的汽机车产业已经不只供应内需，也正在往国际品牌的方向去发展，例如国产汽车纳智捷(Luxgen)有八成外销到中国，又例如Gogoro电动机车，在日本几乎没有竞争对手。「如果走到Gogoro的境界，已经不用怕关税取消了，因为国际间根本没有这种产品。」

CPTPP有11国参与，当中只要有6个成员国批准协议内容，即在60天内生效。澳大利亚在10月31日成为第6个批准该协议的国家，因此带动CPTPP在12月生效。

其他5个批准的国家是加拿大、日本、墨西哥、新加坡。马来西亚和泰国已经准备加入，菲律宾跟印尼也有兴趣。

然而，台湾若要加入这个协定，还不只是台湾自己说了算，还有三个国家会对台湾加入与否形成重大影响力: 中国、日本、美国。

日本做为这次CPTPP当中的领导国，台湾与日本之间的核食问题一直是争论话题，甚至在11月的公投当中，也有一案是「反核食」。

「日本想要的是一个计划，日本想要证明自己是无辐射的，但是我们现在看到五县就反，连个机会都不给。」台湾若想要求日本开放台湾猪肉，这个问题就会为双方谈判打折扣。

另一方面，北京长期以来一直妨碍台湾加入国际社群已经不是新闻。现在中美贸易战的缘故，中日之间的关系走得很近，中国的想法又可能会影响到日本的做法。「我们没办法阻止北京做任何事，我们只能盼望多几个美国这样的国家为台湾发声。」以美国的影响力，如果美国要求日本帮台湾一把，台湾加入的机会就多一点。

对于台湾顺利加入CPTPP的机率高低，李淳说:「我原本蛮乐观的，但是现在国际局势的变化太大，又变得没有一个必然的方向。」

罗法/杨威廉(综合报导)