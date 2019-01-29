专访: 华为起诉案恐使其他国家如法炮制

(德国之声中文网) 德国之声：美国对华为的起诉案与中美贸易谈判有直接关联吗？

鲍尔丁：我认为这只是一个日期上的巧合，因为大部分对孟晚舟与华为采取的司法行动，早在特朗普意识到能将此案拿来当谈判筹码前就展开。 美国选在此时公开起诉案细节，是为了能在引渡申请截止前，向加拿大证明为何美国要引渡孟晚舟。 所以他们这么做是为了遵循引渡时程，并非将司法问题与贸易问题混在一起处理。

德国之声：起诉案对明天展开的贸易谈判有何影响？

鲍尔丁：虽然所有证据都显示美国将孟晚舟案相关的司法问题与贸易战分开处理，但今天的华为起诉案仍将使美国与中国在明日展开的贸易谈判中，非常难有任何进展。 只要这些指控还在，我不认为习近平会愿意与特朗普达针对贸易争端达成协议。

德国之声: 今日的起诉案将如何影响华为在全球5G市场的布局与拓展?

鲍尔丁: 虽然与华为设备如何制造安全疑虑相关的讨论已存在多年，但许多讯息都尚未公诸于世。 今日的起诉案替这些疑虑提供许多左证，证明各国的疑虑是合理的。 这也使政府与私人企业能开始检视与华为或其他中国公司交涉时，它们可能得承担的风险。

德国之声：起诉案是否会对其他中国公司造成影响？

鲍尔丁：起诉案中的多项指控都与贸易战的核心问题相同，包含了安全疑虑及中国政府偏袒特定公司的做法。 所以这表示起诉案的细节与其他公司可能面临的议题是息息相关的。 许多中国公司都希望能撇清与中国政府的关系，但在现在的时空背景下，这是不太可能达成的目标。 对它们来说，目前能做的是试图与其他公司连手对抗来自国际社会的压力。 但如果对它们不利的证据不断被公诸于世，这个策略也不是长久之计。

德国之声：您认为中国政府对今日的起诉案会如何反应？

鲍尔丁：由于中国的电信产业十分封闭，所以中国很难从产业角度来反击。 然而，中国近期采取的一些手段也让其他国家或公司很难期望与中国维持正常双边关系。 如果不久的将来，中国政府开始逮捕美国公民，我并不会对这样发展感到太意外。 此外，中国政府也可能试图对美国公司展开黑客攻击，或是禁止美国公司在中国销售商品。 北京的反应通常都蛮有创意的，而它们的最终目的往往是为了能不让外界将零星的可疑事件与中国画上等号。

德国之声：其他国家是否也会开始对华为展开调查？

鲍尔丁：今天的起诉案首先让外界长期对华为抱持的疑虑得到了更多合理化依据，但这些证据也让其他国家开始思考他们能如何禁止政府机构购买华为的设备，或是防止特定的中国公司进入该国市场。 我认为对中国政府来说，它们最大的担忧是各国政府将开始用类似的手法来起诉华为或其他中国公司。

德国之声：今天的起诉案还有哪些值得留意的重点？

鲍尔丁：这些对华为的指控已酝酿许久，并非因特朗普希望将这些证据当作贸易谈判的筹码，才有的策略。 此外，外界在探讨与华为相关的议题时，应该将中国其他公司纳入讨论范围，因为华为与大部分的中国公司在本质上并无太大差别。

鲍尔丁（Christopher Balding）是越南富布赖特大学的经济学副教授。 他此前曾在北京大学商学院任教近十年。