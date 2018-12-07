专访 ：华为事件 美国刻意炮制 针对习近平

德国之声 : 这次华为事件，您认为美国是单纯针对华为违反伊朗禁运，还是另有其他原因?

林和立 : 今次华为事件明显是美国精心刻意炮制。许多人把事件形容为"人质牌"，虽然被捕的孟晚舟在国际上并不是太知名，然而作为一个中国科技龙头企业的接班人及CFO，地位颇重要，再加上华为背后的大老板就是解放军，而习近平就是解放军、中央军委的领导。所以这次华为事件可解读为美国直接针对习近平，因为习近平实际为华为背后的大老板。

另一方面， 与上一次互联网巨企中兴事件比较，就更加凸显美国的刻意；根据美国的说法，中兴破坏了联合国及美国的法例，就是售卖高科技给朝鲜及伊朗。然而特朗普在今年年初痛击中兴时，尽管已迫至它几乎全面跪下的局面，不批准美国公司售卖零件，包括芯片及Android计算机系统给中兴，却没有牵涉逮捕任何人。因此，这次华为事件，令人相信特朗普是在打人质牌，想迫中方作出让步，特别是在高科技及知识产权方面。这也是在阿根廷G20峰会90日谈判的其中一个内容，当时白宫指责中国用非法手段夺取知识产权。

德国之声：这次华为事件还牵涉到加拿大，您认为事件会变得更复杂吗 ?

林和立 : 这次华为事件比较特殊的地方，还包括牵涉到第三国家加拿大，现时加拿大总理特鲁多及美国分别指出事件已进入司法程序，美国及加拿大司法机构在处理，不会再就事件作任何评论，由于牵涉到另一个国家事情就更复杂，除非美国要求加拿大把孟引渡至美国，如果几个星期后引渡，加拿大的参予才会淡出。

德国之声：您认为中方会有什么反应，是否策动反击活动向美国抗议?

林和立 : 孟晚舟被捕事件公开后，有些人揣测，中方会制造一个外交事件，透过一些网上有影响力的人，在网上发动一些反美的游行，甚至包围美国驻北京的大使馆等等。观乎目前情况这个应该不会发生，因为中方似乎不想把事情搞大。合理的怀疑是习近平当刻最迫切解决的事情，便是把贸易战在90天内解决；在华为问题上，中方虽然会认为美国是在耍手段、没有法律依据下非法禁锢或打人质牌，但目前习近平可谓投鼠忌器，若他发动一些民族主义的举动向美国抗议，便等于把贸易战谈判的门关上。

内地一些传媒也表示，中方也可能会打人质牌还击。其实今年年初已经发生一些美国跨国公司的中层人员，被中国拘留的事件。事情之后，美国及一些欧洲的跨国公司，在内部电邮呼吁员工如要到中国，必须谨慎注意。当然不排除中国会打人质牌，然而这也有一定的风险，因为中方有求于美国，而美国可以出的牌子絶对多于中国；另一方面，华为定位是一家中国的私人公司，中方是否会提升到外交层面或两国博弈丶冷战厮杀的地步？当然暂时没有人可以说得准，但针对目前景况，习近平的首要工作是要解决贸易战，所以把事件搞大的机会比较低。

德国之声：您认为美国在中美90天谈判开始之际便扣押华为首席财务官，背后真正的目的是什么 ?

林和立 : 华为事件中，有些人揣测，特朗普最终的目的是要打击习近平，把他拉下马，虽然习近平目前在党内，几乎没有人可以挑战他，因为在中国政治系统里，只要掌握军队和警察就等于至高无上。所以，习近平的权力仍然稳固，然而其声望及权威却大大地打了折扣。若在九十天内把事情解决不了，习近平在党内的地位将会受到威胁。因此面对美国的重击，目前习近平只能够忍气吞声。

德国之声：孟晚舟于上周六（12月1日）被扣捕，而当天斯坦福大学华裔教授张首晟被指因抑郁症自杀，您认为两件事件有关联吗?

林和立 : 针对华裔教授张首晟在12月1号抑郁症自杀，与华为事件有关，存在一些合理的怀疑。因为张本人除了物理科研以外，也有一家很大的投资公司，似乎华为是他的顾客或最少有商业来往，张亦曾在深圳华为总部出现。根据一些传媒报道，虽然未经核实，FBI在数月前曾经接触过这位张教授，调查他是否把一些高科技及敏感的数据给予华为以及另一家在美国黑名单上的中国公司。

德国之声：您如何形容目前中美的关系 ? 习近平面对的处境又是怎样 ?

林和立 : 这是一招很辣的手段，使习近平面对两难的局面。习近平现时面对的处境，是在90天内，必须集中精力处理贸易战的问题，而这一场战役非常艰巨，习也面对巨大压力，美国在这一刻又加一拳华为重击，习近平也只能忍气吞声，不可以高调地拍桌椅、动用其他还击的方法向美国施压，就如粤语的俚语，只好"汩一声㖔进肚子里"。

早于数个月前，中美关系已进入一个新的冷战期，类似美国和苏联在80年代的冷战。这个冷战可谓全方位的，贸易战只是冷战的一个范畴，还包括科技战，因为特朗普要防止中国科技超越美国，今次打击华为，正是科技战的开始。





华为海外屡遭“难题”为哪般？ 华为争议 华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 涉伊朗？任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “违反制裁令” 据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。



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