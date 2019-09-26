 专访: “北京授意港府采用强硬手段” | 评论分析 | DW | 04.10.2019

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评论分析

专访: “北京授意港府采用强硬手段”

香港特首林郑月娥在4日下午三点宣布，引用《紧急法》立定《禁蒙面法》，从5日零时起实施。将来示威者不论在合法或是非法的集会，都会被禁止蒙面。德国之声在政府宣布之前预先采访了中国问题专家林和立进行分析。

Hongkong 70 Jahre Volksrepublik China - Proteste (Reuters/T. Siu)

德国之声: 媒体传闻说香港政府打算用《紧急法》来处理现在街头的状况，请问您认为香港政府为什么要这么做? 他们想要达到什么效果?

林和立: 如果香港特区政府真的使用《紧急法》的话，会对香港的世界金融中心的地位产生不好的影响。 因为这个紧急法是1922年订定的，从那时候到现在，只有1967年用过，而这是等于香港已经进入一个不正常的状态。 这个紧急法除了可以用来启动《反蒙面法》外，还可以订定宵禁等，有很多用处。所以，这会大大影响香港的法治。

我个人觉得，用《反蒙面法》来对付抗议示威者不一定有用，可能会有反效果。 我们已经看到香港如果出现大规模示威的话，例如有五万到七万人上街，如果这些示威者都不遵守反蒙面法的话，警察也没有那么多人力来追捕这么多的示威者。

本来特区政府希望能藉这个法平息一系列的抗议，但现在他们推出《反蒙面法》，反而可能将抗争推向另一个高峰。 这是一个很不智的举动。

德国之声: 刚刚你说可能对法治造成影响，可以请您进一步说明为什么吗?

这个紧急法的涵盖范围很广。 有了这个法律，香港政府可以颁布宵禁，也可以关闭媒体，做很多一般法律做不到的事情。 这样的做法等于让香港进入一个紧急状态，而这跟戒严的情况相差不远。 以此让香港进入一个非正常的状态，是违反法治精神。

德国之声: 目前香港政府走到这一步，你认为是谁在主导？

其实从6月9号跟6月16号有两百万人出来游行后，北京对特区政府，尤其是特首林郑月娥已经失去信心。 所以有关香港重要的决定，都是北京订定的。 我们可以说北京现在对香港的局势是倾向采取强硬的方法处理，那么这个强硬方法包含从广东派遣武警跟警察来香港。除了特区政府否认这个传闻，习近平也曾表示不会用驻港解放军来处理香港的局势。但是习近平现在的做法是希望透过严刑峻法来逮捕抗争人士。 所以我们看到10月1日一系列的抗议，警方在一天之内逮捕了269人。 如果他们推出《反蒙面法》的话，政府可以逮捕的人会更多。 另外，北京希望尽量将示威的领袖逮捕，问题是，《反蒙面法》可能没有办法达到这个目的。

Hongkong | Carrie Lam während Gesprächsrunde im Queen Elizabeth Stadium (Reuters/T. Siu)

林郑月娥九月底第一次召开对话会的情形。

德国之声: 上周林郑月娥才刚举办了一场对话会，她当时的姿态是想要用对话的方式来解决分歧。但现在她突然态度改变，你认为这是否与十月一日的冲突有关? 这是香港政府的意思，还是北京的意思？

林和立: 最后决定采取强硬手段是由北京拍板的，不过是否因为十月一号的冲突而提出这样的作法，我也不清楚，因为透明度很低。 香港很多左派人士，包含民建联以及警察都提出使用《反蒙面法》的建议。

林郑月娥原先说要「认真考虑」《紧急法》是否适用于香港，但我觉得可能她在与北京负责管理香港事务的高层人士讨论过后，他们还是决定使用《紧急法》。所以我说拍板是北京拍板的。

德国之声: 近期网络上出现一些分析指出，主要处理香港问题的机构可能已不是中联办或港澳办，比如说最近政法委也在他们的微博等渠道等发声。中国中央政府是否已运用不同系统来处理香港事务？

林和立: 最近北京处理香港事务确实比较强硬，那其中一个例子便是政法委有参与香港事务决策。 中国公安部长赵克志是政法委的副书记，而赵克志在9月初被委派到中央协调港澳工作小组。 这个小组是中国共产党处理香港事务职权最高的机关。 这个小组本来已有四个副组长，最近赵克志被委任为第五个副组长，而政法委也开始参与香港事务。 这显示北京处理香港事务的手段已越来越强硬。

Hongkong 70 Jahre Volksrepublik China - Proteste (Reuters/A. Perawongmetha)

德国之声: 你认为香港街头与政府局势在十月一日后会如何发展?

林和立: 目前街头示威行动看不出有缓和的趋势，甚至还有可能会加剧。香港政府可能运用严刑峻法与逮捕示威人士来打压示威运动，而我认为中国政府动用解放军的机会仍然不大。 所以我认为他们会赋予香港内部执法力量更多权力来执行任务，包含运用《紧急法》，跟动用香港本身警察的力量。

我认为中国政府应该不会使用解放军。假如局势恶化的话，中国政府会先动用广东的武警跟警察，最后才有可能动用驻港解放军。 动用驻港解放军一个象征性的意义是代表一国两制已完蛋了，但是动用广东武警跟警察则是可以秘密进行，因为当他们派遣这些人力到香港后，他们可以穿上香港警察的制服，这个是可以秘密进行的。 但是如果政府真的动用驻港解放军，在国际上会造成很大的震撼，也会动摇一国两制的根基。

德国之声: 你认为中国是否已经这么做?

林和立: 很多报导说中国已派遣广东的武警混入港警中。 香港警方原本的警力只有三万人，而且他们已非常疲倦，所以特区政府动用广东警力在国际上来说是常例。 当然我们没办法拿出证据来证明，但是这个可能性很大。

我认为，解放军增加驻港的人数，是中国政府要为最坏情况做准备。解放军一般驻港是6000人，而政府增加人数可能是为了在最坏情况发生时，能够有足够人手来应付。这不代表他们会在近期动用解放军。我认为运用对话的和平方式来解决现下冲突的机会不大，因为主动权在北京手中，而他们仍然采用比较强硬的方法。 习近平应该不会考虑和解的方法，例如在政治改革上做出让步。 目前看不出中国政府会采取比较宽鬆的方法来处理香港的局势。  

林和立(Willy Lam)是南华早报中国版前副总编，现任香港中文大学中国研究中心兼职教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

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