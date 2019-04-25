专访: 中巴经济走廊面临失败？

（德国之声中文网）巴基斯坦总理伊姆兰·汗出席了在北京举行的第二次一带一路论坛。据报道，投资数十亿美元的中巴经济走廊（China–Pakistan Economic Corridor，CPEC）项目停滞不前。在接受德国之声采访时，卡拉奇的政治评论员和专栏作家纳迪姆·阿赫塔尔（Nadeem Akhtar）指出其中发生摩擦的一些原因，并解释了为什么CPEC未能在巴基斯坦发挥潜力。

德国之声：中巴经济走廊（CPEC）的现状如何？

纳迪姆·阿赫塔尔（Nadeem Akhtar）： CPEC项目有些已经陷入困境，有些项进展非常缓慢。在我看来，这背后的主要原因是现政府对该项目没有兴趣。

要理解这一点，我们必须回头看看伊姆兰曇聊防?暫乖谏咸ㄇ岸訡PEC的反对态度。 2014年，他领导抗议时任总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）的运动，并阻断伊斯兰堡交通，导致中国主席习近平访问巴基斯坦的计划被取消。谢里夫甚至要求伊姆兰暫雇瞥倏挂椋员阆敖侥芄怀尚校獾揭聊防?暫沽斓嫉陌突固拐逶硕常═ehreek-e-Insaf，PTI）的拒绝。按照原定计划，习近平应该在2014年为CPEC揭幕，结果不得不推后一年。

伊姆兰·汗上台后，他领导的政府在2018年9月表明了对CPEC态度。时任商务部长拉扎克·达乌德告诉一家外国媒体说，该项目应暂停至少一年。

为什么伊姆兰·汗政府对CPEC没有热情？

正义运动党指控前总理谢里夫及同党与中国公司勾结获利。掌权以后，伊姆兰·汗无法轻易放弃这种说法。此外，协助伊姆兰

·汗夺权的军方对CPEC也不满意。他们认为，继续推进CPEC将会增强谢里夫的权势，减少他对军队的依赖。

对CPEC的反对也来自海湾国家。这些国家担心巴基斯坦西部的瓜达尔港作为CPEC的一部分，将增加北京在该地区的影响力--这些国家在该地区拥有重要港口。

巴基斯坦军方是否真的警惕CPEC？他们从未公开反对该项目......

军方警惕CPEC的原因有很多。军事将领们优先考虑与北京的国防关系，但他们认为像CPEC这样的大型经济项目将加强与中国的财经关系，从而让政治力量掉以轻心。

此外，从长远来看，CPEC将迫使巴基斯坦改善与主要对手印度以及其他邻国的关系。所有这一切都与军方的国防理论相冲突，正是这种理论使巴基斯坦将军得以主导国家事务。

中国对CPEC进展缓慢的反应如何？

中国对这种情况肯定不满意。 CPEC只是"一带一路"项目的一部分。中国因"一带一路"遭到美国和南海诸国的反对。南亚贸易路线提供更多选择。

中国能否拉近印度和巴基斯坦之间的距离？

能。在冷战期间，中国比印度更接近巴基斯坦。如今，中国改善了与印度的关系。根据最新数据，中印双边贸易额达900亿美元（803.1亿欧元），而且还可以进一步增加。

在我看来，中国与美国不同，美国对与南亚国家的战略和国防更感兴趣，而中国希望提升与其邻国的经济联系并从中受益。中国希望最终将CPEC扩展到印度，以进入其巨大的市场。但是正如我说过的那样，巴基斯坦军方不想放弃权力，并将继续反对与印度建立更多经济联系。

(采访内容有删节。)

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