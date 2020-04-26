专访：“ 中国搬起石头砸自己的脚 ”

德国之声：比提科夫先生，中国的外交官尝试影响德国政府对中国抗疫的评价，这种做法很成问题吗？一国政府去试图扭转叙事方式，这不是很常见的现象吗？

比提科夫（Reinhard Bütikofer）：我觉得这是（中国政府）最后拿出来的一种十分绝望的方式。他们想通过来自外国政府的赞誉和掌声来感动自己的国民。因为中国的领导人们不确信，他们自己的国民是否愿意相信政府宣传贩卖的那些故事。

德国之声：德国政府表示，内政部没有答应中国外交人员的请求。不过德国还是对北京方面处理应对危机的表现予以了称赞。您觉得德国是否需要更强硬地回应中国？

比提科夫： 我觉得过去3个月，中国所做的宣传实际上是搬起石头砸自己的脚。他们浪费了那么多的善意和尊重。他们把过去30年来所取得的成就在过去3个月里挥霍一空。我相信，现在每个人都比几个月前更清楚，和中国打交道到底是怎么回事。我们应该记得去年3月欧盟将中国定义为系统性竞争对手。在德国有关是否允许华为参与5G建设的讨论中，我们也比过去几年看到更多的反对意见。我觉得我们正走在一条正确的道路上。

德国之声：您呼吁德国和欧盟都应该改变对华关系。但是，无论对于德国还是对于欧盟的出口而言，中国都是一个非常重要的市场。那么您觉得这种呼吁多大程度上是可行的？

比提科夫：同其它贸易国家相比，德国当然往中国的篮子里放了更多的鸡蛋。但是如果你和德国各地的企业家交谈的话，你还是会听到很多批评的声音。比如这在德国工业联合会或者机床工业联合会等一些工业组织发表的声明中就有所反映。所以我觉得，决策者之间并不存在对立，他们看到从地缘政治的角度需要对中国采取更加强硬的政策，在工业和商业领域，我们立场更接近了。

德国之声：现在有一些猜测，认为中国通过提供口罩和医疗物资去扭转有关新冠疫情的叙事方式，在新冠疫情的外交游戏中，最终中国以胜利者的姿态出现。您怎么看？

比提科夫：我始终坚信的一点是，中国曾经有机会表明它可以扮演一个负责任的国际参与者的角色。但是，他们这么激进地推进危机机会主义，他们已经把一切搞坏了。

德国之声：比提科夫先生，感谢您接受我们的采访。

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