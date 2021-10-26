 专访默克尔：“我们做到了” | 评论分析 | DW | 07.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

专访默克尔：“我们做到了”

在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。

观看视频 09:14

DW默克尔专访：“是的，我们做到了！”

德国之声：这肯定是您作为德国总理接受的最后几次采访了。您是否为自己很快不再像现在这样受到公众关注而感到高兴？

默克尔：这确实是我最后几个采访之一。我正在进行任职最后几天的告别之旅。我一方面是高兴的，但肯定也会有一点伤感，毕竟我一直很喜欢自己的工作，也仍然愿意从事这份工作。我会一直保持专注到任职最后一天。

德国之声：您必须与其他政府首脑进行大量交谈。……您是否对所有人使用同样的策略？还是您有时会告诉自己，"我在这里必须展现棱角把话说清楚？"

默克尔：我想，认为我在与盟友国家的政府首脑会谈中没有同样地展现鲜明的立场是一个误解。德国有德国的利益，其他国家有其他国家的利益，我们在这里必须努力把这些利益联系起来。而让我们团结起来的当然是共同的价值观基础，共同的民主价值观。然后，当人们有顾虑、担忧或者要解决特定问题时，会谈的进展可能也会有所不同。不过，我参加这种会谈时总会保持开放的心态。我总是希望会谈能取得一些成果。我代表着德国利益，同时我也代表着良好的双边关系。这些会谈有时会有一些争议，但我还是想说，如果有人对世界有完全不同的看法，我们还是应该倾听。因为如果我们不再听取对方的意见，我们就不会找到解决办法。

DW.COM

即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。

在两德统一庆典活动上，德国总理默克尔发出了捍卫民主制度的紧急呼吁。她说，所有公民都应当站出来反对仇恨和极端思想。

本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。

德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。

几十年来，美国一直都是“世界警察”。随着美国重新考虑其角色并建立新的联盟，无论德国政府组阁谈判结果如何，新一届德国政府都要做出相应调整。

德国编辑部网络指出，不只默克尔，许多独裁者过去也被称为中国的「老朋友」。 《时代周报》则关注了中国和台湾之间的紧张气氛，以及北京和台北之间相差甚远的立场。

德国之声：卢森堡首相贝泰尔（Xavier Bettel）在上次欧盟峰会中说，您是"和解机器"（Kompromissmaschine，和解大师的意思）。我们在世界各地的很多读者最近几周都在问，默克尔女士在卸任后会做什么呢？您是否也会作为"和解机器"继续为国际利益服务？

默克尔：贝泰尔也告诉我，他说这话时，当然知道我不是一台机器，而是像他一样是一个人，但我一直试图找到达成妥协、和解的办法，即便花费很长时间。大多数时候，我们也确实能找到。

至于我未来会做什么：我之后不会再从事政治。我不会再成为政治冲突的解决方案，作为联邦总理的16年，这是我多年来的工作；在欧盟以及国际上，我也一直坚持多边主义。现在我还不知道以后会做什么。我之前说过：我会先休息一下，看看会有怎样的想法。

德国之声：您之前提到过读书和睡觉……

默克尔：是的，读书和睡觉交替进行。

德国之声：但除了读书和睡觉，一定还有其他的计划吧？

默克尔：是的，它们未来会在我的脑海中浮现。我想，多年来各种议程占据了我的生活，我总是要处于待命状态。作为政府首脑，一旦发生什么事情，你必须第一时间做出反应。现在我要从自己的意愿出发、看看自己想要做什么，而这只有在几个月后才会变得清晰。

 德国之声：您提到过您消耗了大量精力。您是如何得到这些能量、保持旺盛精力的？换句话说：您通过何种方式给自己充电？

默克尔：首先是因为我真的很喜欢我的工作，我也一直是一个有好奇心的人。我刚刚参加了格拉斯哥气候大会，这是第26届。我曾有幸主持在波恩举行的第一届气候大会。当时我还是年轻的环境部长，《气候变化框架公约》的许多成员国都参与其中，世界向我打开了大门。在这种情况下，努力找到一个能克服冲突的折中办法，是一件特别具有挑战性的事情，这样的经验此后也一直伴随着我。而且我得已与这么多不同的人、不同的文化相识、相知，我觉得这很充实，给予着能量。

当然，除此之外，也不要给自己的担子过重。

德国之声：说实话，最后这里您似乎没做到……

默克尔：还是可以的。例如，我们每个人都会收到很多邀请，比我们实际能接受的要多。我认为，一个政治艺术是，不要提前制定太多计划、接受太多邀请，到了最后不得不取消。这会让我心情不好，也会让那些你之前已经答应的人心情不好。我能履行自己每日的计划，这一直给我能量。此外，有时接触一下大自然，做一点园艺工作，让自己放空一下，也确保一年中有几周的假期。这很重要。

德国之声：在我印象里，对抗气候变化可能是您进行自我批评最多的部分。在过去16年里，什么阻碍着您在这方面有更多作为？

默克尔：我一直有做努力。只是我不得不注意到这样一个事实：每次（对于气候变化）的科学评估都比之前的更糟糕、更可怕。在我的任期内，我们已开始弃煤。我们有一个淘汰煤炭的路线图，但也有批评指出"太晚了"。当然，从国际比较来看，我们国家的情况也不算太差，我们也不必只批评自己。但是同时，我们也是领先的工业化国家之一。如果有新的技术，可以体现如何在出行方面做出改变、如何在能源供应方面实现转型，德国就必须在这里树立一个好榜样。

我们的决定总是需要社会多数的支持。这是我与气候活动家反复讨论的一个问题，他们说"你们必须现在就这样做"，而我说"我仍然需要多数的支持"。还有许多社会期望，有许多恐惧。是的，我一直在努力，但我仍然无法说，如今的结果是令人满意的。

德国之声：既然谈到了危机这个话题，您在过去16年里遇到过不少危机……

默克尔：正是如此，气候危机不是唯一一个。

德国之声：我感兴趣的是，我相信我们世界各地的许多观众对此也会感兴趣，在这些危机中，哪一个对您个人的挑战最大？

默克尔：就我个人而言，挑战最大的是两个事件。一个是大量难民的到来，我不喜欢称之为危机--人就是人，但确实有来自叙利亚及其周边国家的难民潮压力；另一个是如今的新冠疫情。这些都与人的命运相关，可以看到这些是如何直接影响到人们的。对于我而言这是最具挑战的。

我也一直关注着另一件事，这几乎也可以被称作是危机，即对多边主义的许多质疑。多边主义对我来说一直很重要，我一直试图让国际组织得到加强--国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织和其他组织。我每年都邀请他们，总共有13次。我想指明这一点："我们必须在这个世界上一起工作"。而正是在我的任期内、金融危机之后，20国集团应运而生。在我看来，这也是一个很重要的模式，来明示："只有在一起才能解决问题"。

观看视频 02:41

叙利亚艺术家以画作告别默克尔

德国之声：让我们稍微谈一下2015年大约100万难民到来的这个话题。我们阿拉伯语国家的读者对这个话题特别感兴趣。当时，您说出那句著名的"我们能做到"（Wir schaffen das），传遍了全世界。您现在是否认为，我们做到了？

默克尔：是的，我们做到了。但要说的是，在德国，真的很多很多人都伸出了援手，很多城市的市长，很多志愿者，很多人至今仍在帮忙。也不是一切都进展地很理想，也有一些不好的事情，例如科隆的除夕夜，这可能让人印象深刻，但总体而言，还是有很多好的例子……。当然，我们还没有成功地解决难民出现的原因，还没能在欧洲建立一个统一的庇护和移民系统。我们仍没有在原籍国和抵达国之间建立一种靠自己运作的平衡。在发展援助和合法移民方面，我们也还需要做更多的工作，令我感到遗憾的是，人口走私和人口贩卖仍占据上风。这里说的合法移民办法--例如，当联合国难民署告诉我们"要接收这么多的难民配额"，那我们就知道了，这些是真正需要帮助的人。这方面也还有很多工作要做。

我们取得了一些成果，但鉴于叙利亚和其他许多国家的局势，流亡和难民问题仍将遗憾地继续存在下去。

德国之声：非常简短地问一下，您认为现在的德国比2015年时更有能力应对这种情况，对吗？

默克尔：我想是的。但这并不是因为我们在警力方面、维持治安方面增强了，也不是因为我们床位这样的后勤环节改善了，而是因为我们认识到，我们需要为国际组织做出更多的贡献。即便我们现在又有来自白俄罗斯的移民压力，我们也知道，重要的是，我们必须与原籍国谈谈，等等。我们在这里取得了一些成就，处境更好了。在这个有许多问题的世界上，这仍然是一个巨大的挑战。

德国之声：最后来谈谈您的继任。您带着可能的继任者肖尔茨一起参加了G20峰会，这很不同寻常。这是否出于这个原因：您想让您的合作伙伴和同僚们放心，肖尔茨作为总理，德国也会保持延续性和稳定性？

默克尔：这并不是我的什么大度之举……

德国之声：这确实不同寻常。

默克尔：……去参加G20会议的总是政府首脑和财政部长。现在这是巧合，我可能的继任正是本届政府的财政部长。当然他确实参加了G20，对我来说，重要的姿态是肖尔茨也参加了所有的双边会谈，这样我就可以说，这里坐着的可能是你下一次会对话的德国政府总理。我认为这很重要，因为德国正在被审视，人们对于这里正在发生什么感兴趣。如果人们觉得，现任政府首脑和可能的未来政府首脑有着良好的关系，那么在这个相当动荡的世界里，这是一个令人放心的信号。而我认为这是对的。

德国之声：总理女士，非常感谢您接受我们采访。请允许我冒昧地说一句：在过了16年后看到别人担任德国总理，会有一点不习惯。

默克尔：您会习惯的。谢谢。

 

本文字版采访有删节，完整版请见德语视频

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 22.11.2005 im Deutschen Bundestag in Berlin durch Bundestagspräsident Norbert Lammert vereidigt. Foto: Guido Bergmann (dpa)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    宣誓就职

    “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

  • Angela Merkel, Wladimir Putin und Hündin Koni in Sotschi (21.01.2007) - Foto: Dmitry Astakhov (Presidential Press Service)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    怕狗？

    很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt in Berlin den Dalai Lama (23.09.2007) - Foto: Markus Schreiber (dpa)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    会见达赖喇嘛

    在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

  • Angela Merkel bei PK beim Gipfel zur Finanzkrise in Paris (04.10.2008) - Foto: Horacio Villalobos (EPA)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    拯救欧元

    默克尔被看作是德国“铁娘子”不无理由。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

  • Angela Merkel & Guido Westerwelle auf der Regierungsbank (28.10.2009) - Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    开始第二任期

    尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

  • Merkel besucht den Windpark Baltic 1 (02.05.2011) Foto: Guido Bergmann (AFP)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    核电政策上的180度大转弯

    虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

  • Merkel und Sauer im Ischia-Urlaub (06.04.2012) - Foto: Infophoto (AGN)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    背后的男人

    谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

  • Angela Merkel mit einem abhörsicheren Smartphone (05.03.2013) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    德美友谊危机

    这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个严重事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

  • Angela Merkel auf griechischem Nazi-Vergleich Plakat - (01.052012) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    希腊“病人”

    默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位德国女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

  • Merkel und Gauck beim Fußball-WM-Finale in Rio (13.07.2014) - Action Pictures (Imago)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    动容一刻

    在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

  • Ein Flüchtling, der kurz zuvor mit einem Zug angekommen ist, läuft am 05.09.2015 auf dem Hauptbahnhof in München (Bayern) über den Bahnsteig und hält dabei ein Foto von Angela Merkel in den Händen - Foto: Sven Hoppe (dpa)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    “我们能做到”，真的吗？

    在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一句名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人都在质疑，“我们真能做到吗？”

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    谁是西方世界的真正领袖？

    这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时，这张照片引发了全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

  • Karikaturisten Sergey Elkin

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    默克尔4.0

    这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画，她也在当年成功连任。在2018年下旬的一次新闻发布会上默克尔宣布，第四个总理任期也将是她的最后一个。

  • Angela Merkel und Premierministerin Maia Sandu Moldavien (Reuters/F. Bensch)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    身体状况一度引人担忧

    2019年迎来65岁生日的默克尔，身体状况一度引发外界担忧。当年在一个月的时间里，她三次在公众场合出现身体颤抖状况。不过，这位德国“铁娘子”对外界强调自己身体没问题、无需担心，并采取了一些措施。鉴于前面几次都是在站立时出现颤抖状况，后来在出席欢迎仪式时（图），她都选择了尽量坐着。

  • Angela Merkel empfängt Mette Frederiksen (Reuters/H. Hanschke)

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    默克尔时代逐渐走向尾声

    默克尔在2018年10月底宣布将放弃竞选党主席。在经历了整整18年的默克尔时代后，德国最大政党基民盟完成了权力交替。默克尔同时宣布，在本届总理任期（2021年）结束后，不再谋求连任，也不会竞选联邦议会议员席位。这成为了默克尔退出政坛的开端。

  • BdTD Deutschland Marlow | Angela Merkel | Besuch Vogelpark

    浓墨重彩的16年：德国总理默克尔

    告别的时刻

    这张默克尔与鹦鹉的照片近日走红网络。在这张图上，平日不苟言笑、当仁不让的这位铁娘子露出了略带孩子气的笑容。这是2021年9月的照片，当时她正在德国东北部选区参与选战活动，为自己的基民盟拉票。不过在推特上，有人打趣说，这张照片上看不到黑色的基民盟，倒是有很多红绿黄（分别代表社民党、绿党和自民党），仿佛预示了新的政府组阁。


相关音频视频

DW默克尔专访：“是的，我们做到了！”  

相关内容

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bedankt sich beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle nach ihrer Rede beim Publikum. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔退休前讲述为何任内几乎每年都出访中国 26.10.2021

即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and China's President Xi Jinping shake hands after making joint statements at the Great Hall of the People in Beijing, China, November 9, 2017. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo/File Photo/File Photo

专访：美国对华接触战略是否失败？ 22.10.2021

由傅立民、冯稼时，戴博和白丽娟等多位专家撰写的《与中国接触：中美关系五十年》日前由哥伦比亚大学出版。本书围绕着曾经在美国长期占据主导地位的对华接触政策展开思考。德国之声对本书主编石文安女士进行了专访。

Links: Armin Laschet bei einem Pressestatement zur Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Berlin, 19.04.2021 Mitte: Germany's Green party co-leader Annalena Baerbock gives a speech during a digital announcement event in Berlin, Germany, where the party presented her as top candidate for chancellor for the upcoming federal election later this year, Monday, April 19, 2021. (Annegret Hilse/Pool via AP) Rechts: Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen, spricht zu den Medien im Anschluss an die IWF-Fruehjahrstagung, aufgenommen in Berlin, 07.04.2021. Berlin Germany *** Olaf Scholz, Federal Minister of Finance, speaks to the media following the IMF Spring Meetings, recorded in Berlin, 07 04 2021 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertnerx

德国渐入后默克尔时代 政坛开始重新洗牌 30.05.2021

今年秋季，做了四届总理的默克尔将卸任。德国政坛的大规模重新洗牌已经全面展开，默克尔所属的基民盟基社盟原本大选获胜机会非常看好，但近一段的民调却显示，绿党正在后来居上。