专访："默克尔为短期增长而无视长期安全隐患"

德国之声：德国电信监管机构联邦网络局最新版的电信网络安全草案中要求，供应商需要提供证明自己值得信赖的声明，并且保证不会向外国泄露有关机密信息。当我们谈论到像5G网络这样重要的领域时，这么一份声明就足以保障安全了吗？

贝纳：当然不是。因为5G网络是一项至关重要的基础设施建设，关系到国家安全， 但是从这份网络安全草案来看，华为只需要声明自己值得信任，就可以为德国的5G网络建设提供最多三分之二的设备。这绝对不是在严肃对待安全议题。而不仅美国和澳大利亚，包括德国联邦情报局和内政部都提出了针对华为的安全顾虑。欧洲也有很优秀的5G技术供应商，比如爱立信和诺基亚，它们认为自己在市场上面临来自华为的不公平竞争，需要得到支持。但是默克尔总理仍然决定允许华为参与德国的5G建设，尽管她应该是知道与华为相关的这些安全顾虑的。

德国之声：假设现在的美国总统不是特朗普，而是别人，默克尔会做出不同的决定吗？

贝纳：不会。我想这和美国没有太大关系。因为她害怕的是德国企业在中国受到压制和排挤。我们的西门子公司、大众汽车等企业，严重依赖于中国，这些企业大约三四成的销售额都来自于中国市场。

德国之声：这些德国大公司可能很大一部分利润来自于国外，来自中国，但我们现在谈论的却是德国本土的安全问题。所以我想对于总理来说，德国的自身安全应该比西门子的盈利要更重要吧？

贝纳：我也是这么认为的。但显然她为了保证短期的经济增长，而放弃了德国的长期安全，因为后者的问题可能需要四五年的时间才会显现出来。

德国之声：让我们来看一下华为驻欧盟机构首席代表刘康发表的一段声明，他称赞欧洲是"开放和包容"的，而正是这样的开放与包容"允许我们展开有效合作"。"我们必须尊重对方的观点，尊重对方的利益诉求，这种观点交流可以推动我们共同前进"。你能相信这样的表述出自一家中国企业？

贝纳：这简直是荒诞不经。首先，华为参与了中共在新疆的压制政策，他们为参与各种监控和打压行动而感到颇为自豪。此外，华为当然是受中国政府控制的，所以他们说自己认同欧洲的开放和法治价值观，可能只是一种宣传手段吧，但是在我看来十分荒唐可笑。

德国之声：刚才说的这份声明中还有一段话也很有趣，他说第一次工业革命发源于欧洲，第二和第三次工业革命都是美国人领导的。"而在第四次产业革命中，我们认为欧洲应该再次走到前列"。他的意思应该是欧洲和中国一起走在前列吧？

贝纳：当然是指欧洲使用华为的技术走在前列。我想中共已经很明确的表示过，中国要成为所谓第四次产业革命的领导者，他们有"中国制造2025"计划，他们要在2030年成为人工智能领域的领头羊。而我们德国现在还能做什么呢？因为我们现在讨论的还只是一份电信网络安全草案，起草这份草案的只是一个小小的数据安全机构，因为默克尔想要淡化政治色彩，所以把这份工作交给一个行政级别很低的专家机构去做。现在很多德国议员都对这一错误感到十分担忧，他们其实可以采取行动，通过一项真正重视我们的数据安全和科技主权保护的法律。

德国之声：现在美国对德国表示强烈反对……

贝纳：不仅仅是美国，欧盟方面也有很多反对的声音。因为这一决定让欧盟内部的共识毁于一旦，波兰、法国都对华为持批评态度，而如果欧盟最大的经济体把自己出卖了，这绝对是一个糟糕的信号。

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