专访：黎智英是对一党专政的威胁 而不是危害国家安全

德国之声：今天上午，包含黎智英在内的7人遭港警逮捕，港警也派大量员警到壹传媒的总部进行大规模搜索。您如何看待这起事件和港警对他们的指控？

何俊仁：这不仅对香港来说是大新闻，对全世界来说也是大新闻。警方行动的规模真的很恐怖。他们不需要出动200名警察到壹传媒的大楼进行搜查，这种作法完全没必要。我认为此举是为了吓唬香港人。

我相信这是警方第一次根据国家安全法，不上法庭便取得搜查令。这只是一个警方的搜查令。我并不完全清楚警方对黎智英提出指控的相关细节，但是他们同时引用国家安全法和商业诈骗的罪名来起诉他，这样真的很奇怪。

我很难看出这两项罪名怎么会混在一起。我们仍须留意究竟是什么证据引发这次的大规模调查丶逮捕丶搜查与拘留。很多人确实觉得这次行动是北京对美国政府所做出的报复行为。

与外国势力勾结的罪名，一定是与外国因素有关，在我看来，这次大规模的抓捕，主要不只是为了恐吓香港人，压制新闻界的声音，也是为了报复美国政府对11名在香港施行国安法的中国和香港官员进行制裁。

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德国之声：香港政府过去几周做出了一系列动作，包括逮捕学生丶取消民主派候选人的参选资格丶推迟选举，现在又对一家新闻机构的成员进行大规模逮捕。你如何看待这些举动？

何俊仁：我们认为这是迟早会发生的事，尤其是运用国安法来逮补黎智英与壹传媒集团。当时，我们没有预料到香港政府会采取什么样的行动，也无法想像行动的规模会有多大。

现在，我们看到了行动的规模，他们不仅要逮捕黎智英，还要逮捕他的两个儿子和四名壹传媒的高层管理人员。我们没有想到，行动的规模会如此之大。这是很吓人和可怕的。正如我所说，美国对11名中国与香港官员实施制裁後，可能促使香港政府决定突然对黎智英展开行动。

我们大多数人对今天的结果都有点震惊，但我们无法预测事情会如何发展。我们很怀疑警方是否已掌握足够证据来起诉黎智英等人。

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德国之声：您与黎智英丶李柱铭丶与陈方安生被中国官媒形容成「乱港四头目」。今天看到黎智英被警方拘捕，你是否担心自己也会被控港警以国安法起诉逮捕？

何俊仁：我很担心自己随时有被拘捕的危险，但我也知道香港政府已明确表示，国安法没有追溯力。港府似乎喜欢用国安法来吓走反对者和异议人士。任何敢于从事违法活动的人，都将面临港府用国安法来打压他们。

我还在等着看港警在这次事件中搜集到了什么证据来对付黎智英。不过，如果他们要随便给我起的罪名也是很容易的。无论如何，我决定留在香港，因为我对这个城市丶我的社区和我的国家，也就是中国有很多承诺。

我坚信，过去几十年里我一直在做的事情，就是倡导国家的和平变革。我相信民主，而我也相信一党专政应该被废除。这种专制政体应该以和平和有序的方式被民主制度取代。如果这种想法与作法被视为违反国安法，且足以让我坐牢，那我也认了。

我不会害怕，也不会因为我主张中国民主化而透过逃离香港来躲避政府对我的指控。

何俊仁长年关注中国人权状况

德国之声：看到香港的价值观和制度快速消失，你对希望能继续行使权利和自由的香港人有什么建议？

何俊仁：表面上看，这似乎是我们面临的困境。然而，香港是一个国际大都市，我们有一个非常活跃的公民社会。很多香港人都很清楚，我们要以人们习惯的方式来维持香港的价值。

当黎智英今天被捕後，壹传媒的市值上升了数倍，这显示香港人全力支持黎智英。我觉得这真的很鼓舞人心，也让我被香港人的期望和热情所感动。在香港被打压的同时，我们也明白，中共在国内和国外也承受着巨大的压力。

中国的情况似乎已发展到了一个领导层很难想像他们是否能以相同方式治国的地步。我想我们永远不会排除中国政局可能发生变化的可能性，但最重要的是，我们要相信这个普世价值，也必须坚信香港能继续扮演一个自由国际大都市的角色。

德国之声：您与黎智英相识多年，根据多年来对他的了解，您认为他是个怎麽样的人？

何俊仁：黎智英是一个有勇气的人。他是一个成功的企业家，也是一个成功的商人。即便如此，他仍决定为国家的自由而战，为香港的未来而战，即便他要冒着坐牢的风险。

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过去曾有很多人要以数十亿港币收购壹传媒集团，但对他来说，他从未因此而动心。他对香港丶香港人丶还有自己的国家中国都有强烈的承诺。如果说他所做的事情威胁到了国家的安全，这是让很多人都无法理解的事。他所做的一切，都是为中国的美好未来而奋斗。

我们相信民主，所以我们认为只有民主才能让中国保持长期的和平与进步，中国人民也才能真正享受美好的生活。他的行为无非是对中共一党专政造成威胁，而不是危害国家安全。也许现在我们所有人都会因为做了类似的事而受到惩罚。

何俊仁为现任香港支联会副主席，曾担任执业律师多年，也曾担任民主党主席以及香港立法会议员。

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