 专访黎智英：北京以国安法敲响香港的丧钟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2020

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时政风云

专访黎智英：北京以国安法敲响香港的丧钟

当中国人大常委会持续审议「港版国安法」的同时，德国之声专访了香港苹果日报创办人黎智英。他在访问中表示，虽然自己可能成为国安法通过後首批被打压的人士，但他会继续留在香港奋斗，也会继续发行苹果日报，直到发行的权利被夺走为止。

Hongkong | Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen (picture-alliance/dpa/AP/V. Yu)

黎智英积极参与了反送中运动，他曾在家中被捕，之后获得保释

德国之声：根据不少港媒报导，中国人大常委会预计将於6月30日正式通过「港版国安法」，而人大通过後，该法也会正式生效。您过去一年多来，多次被中国官媒抨击为「危害国家安全」或是与「外国势力勾结」，国安法通过後，您会担忧成为北京运用该法打压的首要目标之一吗？

黎智英：我一点也不担心，我也不会离开香港。我会继续待在香港，奋斗至最後一天。无论我是不是北京运用国安法打压的首要目标都不重要。现在每个香港人都相当担忧，尤其是在传媒界工作的香港人，因为我们任何公开发言或是发表的报导都可能被政府作为是「颠覆国家政权」或「煽动骚乱」的证据。我认为，香港内部所有人都必须为「港版国安法」做好准备。

德国之声：您旗下的苹果日报长期公开批评中国政府的许多作法。您会担心国安法通过後，中国政府会藉此来逼迫你关闭苹果日报吗？

黎智英：很多人都说苹果日报是国安法打击的重要目标之一，但无论我们是否为国安法的打击目标，苹果日报都会与香港人一起奋斗，因为在我眼中，所有香港人都是国安法打压的目标。所以或许苹果日报是政府打击的首要目标，但这不代表苹果日报不是香港社会的一部分。

我相信所有香港人都已准备好面对「港版国安法」，而我们都非常担忧。有些人甚至开始计画移民，离开这个他们住了一辈子的城市。但对我们来说，苹果日报对香港社会有使命也有责任。我们必须留下来捍卫香港，所以无论结果如何，我们都不会离开。我也会继续发行苹果日报，直到我们不能发行为止。

更多阅读：72岁黎智英接受法新社采访：我不怕坐牢

德国之声：许多人将「港版国安法」视为中国政府针对「反送中」示威所做出的回应。你如何看待中国政府作出的回应？

黎智英：中国政府从来不去试着了解引爆「反送中」示威的原因，包含为何超过两百万名香港人要上街抗争。他们只会透过打压人民来解决问题。对中国政府来说，他们不需要任何理由来打压人民，因为他们根本不在乎人民。他们唯一在乎的是如何全面控制公民社会，并确保没有人会制造问题。他们预期所有人民都会服从并赞扬他们，但对多数香港人来说，他们完全无法接受这种要求。

德国之声：您早年也是从中国移居香港，所以您也目睹了香港过去几十年来的转变。您认为「港版国安法」对香港带来的终极影响是什麽？

黎智英：中国政府非常早便开始透过不同的方式侵蚀香港原有的生活模式，包含2003年试图在香港通过23条例，以及去年港府所提出的逃犯条例修订。中国政府从未停止打压香港的自由以及法制。

我认为北京实行「港版国安法」等於是敲响香港的丧钟，但很多人仍天真的认为香港能熬过「港版国安法」带来的冲击。在我看来，他们要不是有太多利益与香港的命运牵绊在一起，不然就是他们太爱香港了。

「港版国安法」的效力已超越基本法与香港现有的法制，这也等於是宣告香港将失去全球金融中心的地位，因为一旦没了原有的法制，任何在香港经商的人，将会失去原来享有的基本保障。他们只能透过贿赂政府官员来得到保障。

国安法正式实行後，香港将变成另一个中国内地的城市，而一旦原有的法制消失後，香港与国际社会之间的互信也将荡然无存。我无法理解在这样的前提下，为何还会有人认为香港能熬过国安法带来的冲击。我深信不少香港人已开始准备移民，因为我不认为大家认知中的香港能存活下来。

更多阅读：全国人大审议涉港《国安法》 港民周日“静默游行”

德国之声：不少国家已针对「港版国安法」对中国政府发出警告，甚至有些国家已公布了相关反制措施。您怎麽看待目前国际社会针对国安法做出的回应？

黎智英：从来没有一个与香港相关的议题能让整个自由世界如此团结。我认为国安法让国际社会明白中国政府并不尊重国际协议或国际法。这种作法对国际社会来说会带来严重的後果。自从新冠疫情爆发以来，全球不少人因生活受到病毒的严重影响而感到不满。他们终於看清中国独裁的一面，以及这种治国方式如何打乱国际秩序。如果中国不改变他们的治国方法以及他们的法治观念，全世界将永远无法真的和平。

更多阅读：反制港版《国安法》 美国将限制中国官员签证

德国之声：您长年公开抵抗中国政府侵蚀香港生活方式的行为，您能给希望持续这股抵抗力量的香港年轻人什麽样的建议？

黎智英：我认为自由与生命对每个人来说都十分珍贵，所以没有人应该说服别人去放弃保护生命中的自由。对於已下定决心离开香港的年轻人，我希望他们能好好保重，并谢谢他们过去为香港做出的奉献。我与其他人将会继续留在香港奋斗，并将奋斗的能量建立在他们所打下的基础上，继续抵抗。

德国之声：国安法通过後，很多香港人原先依赖的抗争模式可能都将成为违法行为。你认为香港人还有哪些方法能持续抵抗中国政府的打压？

黎智英：我不认为香港人会放弃抵抗，但我相信很多香港人正在等着国安法正式实行後，再审视国安法对生活所对来的冲击。我们现在试着让这股抵抗的力量能持续，而我想说的是，不管有多少人决定继续抵抗，他们都需要以各种不同的策略来延续这个运动的能量。


 

72岁的黎智英是香港著名媒体大亨、实业家。他是香港苹果日报创办人，也创办了壹传媒。

 
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