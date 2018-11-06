专访：黄琦85岁母亲希望有生之时见儿子一面

德国之声：能不能请您介绍一下黄琦现在身体状况如何？

蒲文清：我是黄琦母亲蒲文清。黄琦目前在看守所，本身就是患了绝症，血压增高，到221mmhg，正常值是130mmhg，低压是147mmhg，正常值是90mmhg。目前黄琦血压这样高，不进行治疗，很可能导致黄琦猝死、昏迷、中风。当局瞒报黄琦的血压，说黄琦的血压是正常的，不给黄琦以治疗。黄琦也有尿毒症。

德国之声：请问您上次见到黄琦是什么时候？

中国被关押当事人的家属不能接见，这是第一。第二，规定5月24号庭前会议，庭前会议黄琦必定要出看守所到法院参加。我就在看守所门口等着黄琦。因为他从监室出来，出大门，到法院的车上，要走大概两三公尺的距离。我就在他出大门的瞬间看见了他一眼，上午9点钟的时候。下午我就还是在看守所门口等，太阳特别大，露天，38度，我就在外面等，一直等到下午6点半，法院庭前会议结束以后，又送黄琦回看守所，在看守所门口下法院的车的时候，在这一瞬间我也见到黄琦一眼。就是这一天上午、下午，总共见到黄琦的时间不到5分钟，看他走进去，看他走出来。都是有警察把他挡住的，不容易看见的，我偷看了几眼。

德国之声：所以黄琦他没有看见您？

看见了。因为我年龄大嘛，我就冲在法院车子的前面，大概有三公尺的距离。我就不走。因为我年龄大嘛，他们就注重去牵黄琦他们去了。他去牵黄琦的时候，等他一转身，黄琦他们就看见我了。

就是这样瞬间见到了我的儿子。

德国之声：您85岁高龄为何要这样为儿子奔走呼吁？

第一，我儿子所做的是为无权、无钱、无能力的弱势群体建立了个平台，为他们发声，他做的是正义的。第二，我儿子为弱势群体做事，受到当局打压，妻离子散、家破人亡，只有剩下他一个，妻子离了，儿子跟母亲去了。第三，我是他的母亲，我是医务工作者，我不忍心眼睁睁地看他受病魔的折磨而死在狱中。所以，我就向地方政府、绵阳的公检法、四川省的公检法以至中央的，我经常给他们写信告诉他们下面不按政策办事，所写的信是泥牛入海，没有任何结果。

我希望他在我有生之时，我能够见到我儿子一面，我死也瞑目。路程再遥远，环境再艰苦，我都愿意忍受，我都愿意这样做。

德国之声：您自己身体好吗？

我身体不好。我昨天跟今天都在卧床，我是高血压，到北京来以后突然现在是低血压了。睡不好，吃不好，因为我心情非常沉重，怕他生命结束我见不到他。我有脑动脉瘤、食道静脉瘤、胰腺肿瘤、糖尿病、高血压、冠心病，而且我的脊柱是断裂的，我的腰是断的，这种情况下我行动走路都非常困难，但再困难，我也要为正义而奔走，为救死扶伤而奔走，这是我应该做的事。

我还想说一下，黄琦患有肾脏疾病，急进性肾小球肾炎，肾功能衰竭已经达到四期，有高尿酸血症。另外有头部疾病，有脑水肿，有三脑室、四脑室扩大。心脏疾病有冠心病，心肌炎。也有肺气肿。

我想呼吁各界敦促中国当局从人道出发释放无罪的、患绝症的黄琦出来治病。

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