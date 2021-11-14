专访黄明志：拒绝政治控制艺术

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38岁马来西亚歌手黄明志（Namewee）只用一天时间，就创作了点击率破3000万的〈玻璃心〉。他已累积12年的作品，从不避讳政治敏感议题，曾因审查问题拒绝与中国娱乐公司签约。“艺术归艺术、政治归政治，这是有些人要控制你才讲的，它不是真的一句话。他真心要讲的是艺术归艺术、政治控制艺术，这才是他要的结果。”
有评论认为，中共的逻辑就是我有钱，想挣钱先跪下，不跪就断财路。但偏偏黄明志和陈芳语不但骨头硬还站着把钱挣了，对中共来说是被二人从头辱到脚。
又有一名外籍驻港记者的工作签证续签被拒。就在香港新闻媒体自由受到国安法冲击的同时，艺术表达自由也未能幸免。
在中国民族主义浪潮下，艺人在公众领域的發言似乎越来越容易引發争议。德国之声採访多名台湾演艺人士，试图了解业界的因应之道。
「香港移民潮」不断發酵，知名传媒界、艺术界人士纷纷出走。前香港电台主持人韦安仕（Steve Vines）今传出已离港赴英，同一天，知名异议艺术家黄国才也宣布自己人在台湾。两人都认为，香港已没有言论自由。
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