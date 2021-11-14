文化经纬

专访黄明志：拒绝政治控制艺术

38岁马来西亚歌手黄明志（Namewee）只用一天时间，就创作了点击率破3000万的〈玻璃心〉。他已累积12年的作品，从不避讳政治敏感议题，曾因审查问题拒绝与中国娱乐公司签约。“艺术归艺术、政治归政治，这是有些人要控制你才讲的，它不是真的一句话。他真心要讲的是艺术归艺术、政治控制艺术，这才是他要的结果。”